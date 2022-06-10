聯準會6月利率決策會議兩大觀察重點，如何解決通膨與就業兩難？

美國聯準會即將於下週召開6月利率決策會議，多數委員於6月3日緘默期前否認秋季後暫緩升息論點，造成市場 FedWatch全年升息預期波動加劇，同時近期特斯拉CEO Elon Musk釋出裁員及經濟衰退看法，市場進一步擔憂貨幣政策緊縮對於經濟的負面影響。究竟聯準會鷹派政策關注什麼，又是如何看待經濟軟著陸呢？

5月中旬以來，市場在Bullard、Bostic等委員公開發言後，開始傳出聯準會9月後將放緩升息消息，推動美股大幅反彈，並讓美元、10年期美債殖利率一度回落至101、2.75％水平，同時FedWatch全年升息10碼機率亦回升至最高，不過於緘默期的最後一週，理事會成員Waller以及副主席Brainard公開發言依舊偏鷹，使得行情轉趨震盪、FedWatch全年升息11碼機率再度大幅上升。

時序即將步入6月中旬，本週即將公布5月CPI、下週聯準會則將召開的6月利率決策會議，M平方提出兩大觀察重點。

一、利率對焦進程：委員緘默期前發言，加劇升息預期波動

觀察5月中旬以來，首先從5月17日聖路易斯聯儲行長Bullard，以聯準會沒有像看起來的這麼落後曲線（Fed isn't asBehind the curve as it might seem），並認同接下來會議升息2碼是個好計劃（We have a good plan for now）開始，爾後在5月24日亞特蘭大聯儲行長Bostic以「即便消防車也會在十字路口放緩速度（ExpeditiousBut cautious—even fire trucks slow down at intersections）」言論，表態支持達到中性利率後轉向謹慎。

配合聯準會5月會議紀要傳遞快速達到中性利率後，將使聯準會在今（2022）年晚些時候處於更有利的位置，推動FedWatch全年升息10碼機率回升最高至61.39％，短期大幅收攏市場貨幣政策緊縮預期。

而緘默期前最後一週，理事會成員Waller則公開支持多次會議以2碼速度進行升息，直到見到通膨回落至接近2％ 目標，Brainard則表示目前很難看到9月後暫停的理由（Right now, it's very hard to see the case for a pause.），並強調若通膨沒有如預期在接下來幾個月中下降，9月仍高機率維持2碼升息速度，使得FedWatch全年升息11碼機率於6月初快速回升至57.1％，而10碼機率回落至24.96％。

這顯示市場貨幣政策緊縮預期反覆，全年升息路徑不確定性的背景下，仍需靜待6月聯準會利率決策會議的點陣圖收攏。

Photo Credit: 財經M平方

聯準會委員均強調短期必須快速至中性利率（2.4％），因此6月會議可以預見的是聯準會仍然將維持鷹派政策的實施，包括6、7月會議均升息2碼，以及自6月1日開始實施的每月475億縮表，也將在9月進一步提速到每月950億，持續地收回流動性，達到壓抑需求、控制通膨的目標。此外，本次市場討論的鷹派委員Bullard、Bostic並非認為秋季後聯準會將暫停升息，而是需要依照經濟、通膨狀況，確認持續緊縮的速度。

而關於下半年升息路徑，聯準會也將在6月會議的利率點陣圖中做出表態，目前委員共識為先上調至中性利率，所以利率點陣圖至少要自原先7碼上調至全年升息9碼，至2.25～2.5％，但現在市場預期落在全年10～11碼，差別就在9月升息1碼或是2碼。

觀察市場已經明顯開始擔憂經濟前景的情況下，若通膨未再大幅超預期，我們認為即便聯準會給出全年11碼，應難再如上半年聯準會給出利率點陣圖後，市場再進一步擴大升息次數預測，貨幣政策緊縮預期應逐漸接近尾聲。

二、美國就業市場結構出了什麼問題？聯準會能否順利使美國經濟軟著陸？

而美國經濟於通膨以及製造業週期放緩之下，究竟是否有可能稱衝擊到就業？聯準會的調控是否有可能使美國經濟最終達到軟著陸？

觀察當下美國就業市場所面臨的問題，如M平方於本篇報告所述，通膨存在的結構性問題當中，其中有關於勞動市場是否會帶來「薪資－通膨螺旋上升」（Wage - Price Spiral）的第二輪上漲效應，造成物價的攀升更加僵固，為聯準會當下執行抗通膨式緊縮最主要想要避免的關鍵。

結構性問題1：美國就業市場面臨到的問題：匹配效率、退休、疫情與移民

我們先來看看美國就業市場面臨到的問題，在關鍵圖表中有提及，美國貝佛里奇曲線在疫情後呈現明顯上移，顯示勞動市場供不應求的緊張情況，也帶動美國每小時薪資成長來到5％以上，以及職位空缺率來到歷史新高的7％。

總觀當下美國就業市場所面臨到的問題，主要來自於（1）匹配效率的降低、（2）財富效應所帶來的提前退休、（3）其他造成勞動離開就業市場的原因，如疫情因素、移民政策等。

（1）後疫情產業變革、匹配效率降低：

疫情後帶來工作模式的轉變、以及產業間分歧的狀況，造成勞動市場的匹配效率出現改變。根據IMF所編製的匹配效率指數（Mismatch Index），在疫情期間確實大幅上升，隨著疫情後的復甦至今，雖有逐步緩減，然因不匹配所造成的就業損失仍未回到疫情前水平，而在積極尋找工作的勞動力當中，出現轉換產業的情況也明顯攀升。