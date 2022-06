聯準會6月利率決策會議兩大觀察重點，如何解決通膨與就業兩難？

美國聯準會即將於下週召開6月利率決策會議,多數委員於6月3日緘默期前否認秋季後暫緩升息論點,造成市場 FedWatch全年升息預期波動加劇,同時近期特斯拉CEO Elon Musk釋出裁員及經濟衰退看法,市場進一步擔憂貨幣政策緊縮對於經濟的負面影響。究竟聯準會鷹派政策關注什麼,又是如何看待經濟軟著陸呢?

5月中旬以來,市場在Bullard、Bostic等委員公開發言後,開始傳出聯準會9月後將放緩升息消息,推動美股大幅反彈,並讓美元、10年期美債殖利率一度回落至101、2.75%水平,同時FedWatch全年升息10碼機率亦回升至最高,不過於緘默期的最後一週,理事會成員Waller以及副主席Brainard公開發言依舊偏鷹,使得行情轉趨震盪、FedWatch全年升息11碼機率再度大幅上升。

時序即將步入6月中旬,本週即將公布5月CPI、下週聯準會則將召開的6月利率決策會議,M平方提出兩大觀察重點。

一、利率對焦進程:委員緘默期前發言,加劇升息預期波動

觀察5月中旬以來,首先從5月17日聖路易斯聯儲行長Bullard,以聯準會沒有像看起來的這麼落後曲線(Fed isn't asBehind the curve as it might seem),並認同接下來會議升息2碼是個好計劃(We have a good plan for now)開始,爾後在5月24日亞特蘭大聯儲行長Bostic以「即便消防車也會在十字路口放緩速度(ExpeditiousBut cautious—even fire trucks slow down at intersections)」言論,表態支持達到中性利率後轉向謹慎。

配合聯準會5月會議紀要傳遞快速達到中性利率後,將使聯準會在今(2022)年晚些時候處於更有利的位置,推動FedWatch全年升息10碼機率回升最高至61.39%,短期大幅收攏市場貨幣政策緊縮預期。

而緘默期前最後一週,理事會成員Waller則公開支持多次會議以2碼速度進行升息,直到見到通膨回落至接近2% 目標,Brainard則表示目前很難看到9月後暫停的理由(Right now, it's very hard to see the case for a pause.),並強調若通膨沒有如預期在接下來幾個月中下降,9月仍高機率維持2碼升息速度,使得FedWatch全年升息11碼機率於6月初快速回升至57.1%,而10碼機率回落至24.96%。

這顯示市場貨幣政策緊縮預期反覆,全年升息路徑不確定性的背景下,仍需靜待6月聯準會利率決策會議的點陣圖收攏。

Photo Credit: 財經M平方

聯準會委員均強調短期必須快速至中性利率(2.4%),因此6月會議可以預見的是聯準會仍然將維持鷹派政策的實施,包括6、7月會議均升息2碼,以及自6月1日開始實施的每月475億縮表,也將在9月進一步提速到每月950億,持續地收回流動性,達到壓抑需求、控制通膨的目標。此外,本次市場討論的鷹派委員Bullard、Bostic並非認為秋季後聯準會將暫停升息,而是需要依照經濟、通膨狀況,確認持續緊縮的速度。

而關於下半年升息路徑,聯準會也將在6月會議的利率點陣圖中做出表態,目前委員共識為先上調至中性利率,所以利率點陣圖至少要自原先7碼上調至全年升息9碼,至2.25~2.5%,但現在市場預期落在全年10~11碼,差別就在9月升息1碼或是2碼。

觀察市場已經明顯開始擔憂經濟前景的情況下,若通膨未再大幅超預期,我們認為即便聯準會給出全年11碼,應難再如上半年聯準會給出利率點陣圖後,市場再進一步擴大升息次數預測,貨幣政策緊縮預期應逐漸接近尾聲。

二、美國就業市場結構出了什麼問題?聯準會能否順利使美國經濟軟著陸?

而美國經濟於通膨以及製造業週期放緩之下,究竟是否有可能稱衝擊到就業?聯準會的調控是否有可能使美國經濟最終達到軟著陸?

觀察當下美國就業市場所面臨的問題,如M平方於本篇報告所述,通膨存在的結構性問題當中,其中有關於勞動市場是否會帶來「薪資-通膨螺旋上升」(Wage - Price Spiral)的第二輪上漲效應,造成物價的攀升更加僵固,為聯準會當下執行抗通膨式緊縮最主要想要避免的關鍵。

結構性問題1:美國就業市場面臨到的問題:匹配效率、退休、疫情與移民

我們先來看看美國就業市場面臨到的問題,在關鍵圖表中有提及,美國貝佛里奇曲線在疫情後呈現明顯上移,顯示勞動市場供不應求的緊張情況,也帶動美國每小時薪資成長來到5%以上,以及職位空缺率來到歷史新高的7%。

總觀當下美國就業市場所面臨到的問題,主要來自於(1)匹配效率的降低、(2)財富效應所帶來的提前退休、(3)其他造成勞動離開就業市場的原因,如疫情因素、移民政策等。

(1)後疫情產業變革、匹配效率降低:

疫情後帶來工作模式的轉變、以及產業間分歧的狀況,造成勞動市場的匹配效率出現改變。根據IMF所編製的匹配效率指數(Mismatch Index),在疫情期間確實大幅上升,隨著疫情後的復甦至今,雖有逐步緩減,然因不匹配所造成的就業損失仍未回到疫情前水平,而在積極尋找工作的勞動力當中,出現轉換產業的情況也明顯攀升。