2022/06/11,
中國

「清零」遇上「考生人數新高」——中國疫情下的高考

「清零」遇上「考生人數新高」——中國疫情下的高考
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

有說法認為，十月份舉行的中共全會，讓地方政府的官員分外緊張。沒有人想在這個活動前，讓高考成為超級傳播事件，妨礙進程。

今年或許是中國高考最多障礙的一年。本月1號，四川省雅安發生6.1級和4.5級地震，420個受影響的寶興縣準考生被轉移至鄰近縣的考場；在廣東、福建、江西省還有廣西壯族自治區的考生，則受暴雨和洪水影響。

此外，今年的考生人數還是史上最多——有1193萬人，比去年多115萬人。更不用說，中國大陸現時仍維持「清零」防疫政策，嚴苛的防疫規定讓考生應考更困難。

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Photo Credit: AP / 達志影像

《華郵》報道，朱永淘（音）在他就讀的高級中學，渡過了超過一個月的隔離生活。他說自己有一點緊張，但「在學校隔離40多天後，我們當然更有學習的動機。我們可以更專注在學習上。」為防止因疫情爆發，朱永淘的學校和很多其他城市的高中，都讓學生和教師在高考前，在校園先行隔離。

在中國「清零」防疫政策下，即使是一例確診，也可讓整間學校被令隔離。有說法認為，將在十月舉行的中國共產黨全國代表大會，讓地方政府的官員分外緊張。國家主席習近平連任黨中央委員會總書記在即，沒有官員想在這時，讓自己城市的高考成為超級傳播事件，妨礙進程。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

大多數城市的高考，在本月7至10日間舉行，歷時3日。上海屬例外；雖然上海在本月1號剛剛解除封禁，但高考仍被延遲一個月，將在7月7日至9日舉行。全中國，有120名考生在隔離中心應考，另700名考生受不同類型的隔離下應考，在北京、遼寧、四川，更有12個確診考生在方艙醫院考試。

但不是每人都能像朱永淘般樂觀應對。比起歐美國家的大學入學試，中國高考的分數很大程度會決定學生能否進大學，每年的考生都背負沉種壓力應考。對於很多家境不富裕的考生來說，在高考取得高分數是改變命運的唯一方法——「一試定生死」。

《SCMP》報道，新疆學生Bobo說，「疫情嚴重影響我的高中生活和學習。吸收新知識的時間只有兩年，但我們這些在2022年應考的學生，已經被隔離8個月了。」她在過去兩年被隔離兩次。在課堂變成線上課、教材變成直播影片後，她認為學習成效非常低，很難消化知識，更令眼睛受苦。Wi-Fi連線不穩和無法列印的問題，再令遙距學習雪上加霜。

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Photo Credit: AP / 達志影像

而在上海，雖然考試被延遲一個月，但考生林燕然（音）覺得不一定是好事。《SCMP》報道，她起初對推遲考試感到開心，因為可以有多一個月的準備時間；可是當發現上海是唯一推遲考試的城市後，她又覺得「我們要比其他城市的學生多學習一個月」。她說，「在推遲考試的宣佈前，我已經進入高考的『關鍵衝刺期（critical sprint period）』；所以推遲考試後，我實際上會鬆懈下來。」

同樣的心情，也反映在上海考生欣悅（音）上。她為自己在課堂變成線上後，很難保持樂觀和集中，感到內疚。「我經常覺得我沒有盡自己最大的努力。」

報道還引述青少年心理諮詢師陳默說，焦慮在準考生間是很常見的，但封城下，她見證家長兒女對立的求助案例上升。在找她線上或者電話做家庭諮詢的個案中，10個小孩中有7個都是來自上海的。她對家庭的建議是，「家長要冷靜，把對兒女的期望調低，讓他們減少不安感，不然則無法全心應試。」

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Photo Credit: AP / 達志影像

面對疫情、天災下史上考生數最多的高考，政府為了考生提供一定的協助。比如說，在酒店和寄宿學校，考試的房間被佈置成得盡量和課室一樣；黑板、書桌和椅子也從學校帶來。

《中國日報》報道，負責北京市朝陽區一個考場的孫昊（音）說，除了提供日常必需品和文具，甚至連考場的燈泡也被調整，希望讓學生在不同環境也可以自在應考。

不過，考生應考時，還是難免看到穿著醫用防護服的監考員，在身邊徘徊。

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新聞來源：

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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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