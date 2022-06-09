今日新增7萬2967例、死亡211例：全台感染比率達11.4%，中南部疫情仍在高原期，北北桃確診數下降中

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增7萬2967例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬2921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。

指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。

死亡個案中，包含一名17歲男性，有慢性神經系統疾病，且曾經接種過兩劑疫苗。病患5月30日開始出現咳嗽、痰多、呼吸困難、嗜睡、意識不清等症狀，送急診後有血氧、血壓偏低等情況，經PCR檢測後確定感染Covid-19。經類固醇、瑞德西韋治療後，病患仍出現敗血性休克以及多重器官損傷，最後不幸過世。本案也是台灣10至18歲第2例死亡個案。

兒童重症今日也增加一例，為一名5歲男童，是國內已知第2例兒童多系統發炎綜合症（MIS-C）個案。病患沒有慢性病史，曾經出現發燒、噁心、結膜充血等症狀，到院檢查後發現冠狀動脈擴大，經藥物治療後病情已經好轉，個案康復出院。

針對MIS-C，羅一鈞提醒家長密切關注兒童以及青少年確診COVID-19後6週內，是否出現發燒以及以下任一症狀，若有就必須即刻就醫，包含：

腹痛

腹瀉

嘔吐

皮膚出疹

眼睛充血

頭暈

羅一鈞重申只要接種至少一劑Covid-19疫苗就可以有效降低MIS-C發生率達90%以上。除了小孩確診要謹慎觀察、及時辨認並且就醫；若尚未接種疫苗，家長也可盡快帶去醫療院所施打。

指揮中心指出，國內目前本土病例及累積感染百分比來到11.4%，每天的平均約略都在往下降。以六都來看，北部三都（台北、新北、桃園）確診病例數皆開始減少，台中、台南、高雄目前仍然在高原期徘徊。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

陳時中說明，端午連假帶來的影響只有確診通報稍微延遲，因為沒流動，所以現階段並沒有出現大規模病例反彈，整體假期對國內疫情帶來的影響較低。

針對長新冠相關的醫療照護，陳時中表示衛服部曾經委託健保署開設COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫，提供有照護需求的民眾相關協助。目前承辦診所共有105家，截至昨日共有41家醫院收到787位病人，其中就診人數以雙北最多。

另外，國內有專家擔心同時感染Covid-19以及流感，病情將會更加嚴重，指揮中心則是回應國內流感疫苗、抗病毒藥物的準備從來沒有鬆懈過。周志浩指出今（2022）年疫苗部分還會再購買630萬份；抗病毒藥物庫存也非常充足，共有387.8萬份，足夠國內使用。

對於確診死亡個案遺體要如何處理，陳時中表示得到消息後24小時內必須報告，原則上屍體需要火化，深埋則是要報請衛生主管機關核准。指引上面也有寫到遺體要包覆起來，消毒過後加上屍袋兩層，之後就不再打開。因此，民眾若是要瞻仰遺容其實是有難度的，屍袋若再度打開，裡面的殘餘氣體會還是產生一些問題。陳時中補充，未來民間殯葬業者若有甚麼更好的處理方式，指揮中心也會一起討論。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航