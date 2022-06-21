大腦和技術工具是「分工協作」：《卡片盒筆記法》作者申克博士親授10大使用原則
我們想讓你知道的是
我最喜歡申克博士在講座中提醒的：「對魯曼來說，使用卡片盒並不是要建立一座個人維基百科，而是擁有一位對話的夥伴（dialogue partner）。」這位夥伴說的話，就是一張張我們寫下、串連後的卡片。
文：朱騏
作者申克博士（Sönke Ahrens） 在這場線上交流講座分享10點使用卡片盒筆記法的重點原則，有些內容翻成中文會失去脈絡，因此我在後面加上英文原文單字，並且加入一些個人理解的闡述。
注意，標題前面都是指「傳統的筆記方法」，後者則是「卡片盒筆記法」。
1. 短期／單一專案 （Short term -one project）vs. 長期／跨專案 （Long term -cross project）
傳統的筆記方式是根據單個專案收集問題與做筆記，當專案完成之後筆記就會擱置不看或封存。
這個現象常發生在做研究的學生身上，以下是簡單的流程：
- 找教授
- 決定題目
- 蒐集資料 （訪談、做問卷）
- 整理資料結果
- 用Word開始寫論文
- 修論文 （重複 n 次循環）
- 口試
- 審核
- 畢業（那研究資料呢？哎呀都畢業了誰還管這麼多！）
卡片盒筆記法則相反，盒中卡片沒有為了特定的專案而生，因此可以一生持續使用。
2. 不同的媒介／不同的筆記 （Different media／different notes） vs. 將筆記標準化 （Standardization of notes）
傳統的筆記想法是：根據我們使用的媒介來決定筆記的種類，例如在書本的空白處做批注，在網路上閱讀時用標注工具 （Highlight tool）。
在卡片盒筆記法系統中，不管是什麼來源，所有的東西都是一樣的處理方式，也就是所謂的「筆記標準化」。為什麼要這樣做呢？因為多數時候，我們在事先是無法知道什麼樣的訊息，會對一個特定的專案有價值。
我們不需要把一個專案中 （例如寫一篇文章、讀一本書）收集到的所有筆記都扔掉，而是可以利用偶然遇到的有趣的筆記，把它們收集在一個地方。
讓這樣的想法慢慢累積，最終產生臨界質量變化 （Critical Mass Effect）的結果，讓這些想法隨著時間的推移變得越來越有價值。
有三點很重要：
- 有一個地方可以收集所有內容，而不是只針對一個專案
- 有一個標準化的筆記處理方式
- 不按類別 （特定資料夾）去做分類
補充：我在〈3步驟提升個人處理複雜知識的效果，幫助靠賣知識賺錢的人〉也提到了標準化的重要性。
3. 分類（Compartmentalization） vs. 建立網絡 （Building the network）
關於分類這件事情，許多人認為「卡片盒筆記法」是無結構的組織，但這實際上是一個誤解。
「卡片盒筆記法」的結構是讓結構「自下而上」 （bottom-up）地出現，同時「建立結構」這件事情，本身就是使用此方法中的一項工作。
具體建議是我們先從大腦想到的結構開始，用已知結構來組織內容 （例如 5W1H、正反合、黃金圈的 why-how-what）。但對待結構的態度是：
我們以後可以改變結構，因為結構將成為連接個人思想網絡的一部分。
4. 容易但複雜 （easy and complicated） vs. 簡單但繁複（simple and complex）
當要說服一個人（例如你的朋友）建立一個還不錯的筆記系統時，最常遇到的問題是：你必須付出一些努力來學習。
很麻煩對吧？ 這正是多數人之所以覺得傳統的筆記好用的原因，因為不用學習、馬上開始。他們會想：
我們之前都已經做過筆記了，幹嘛在替自己找事做？
傳統筆記的結構是我們已經熟悉的東西，因此起步是非常容易的。
問題是：這樣的一個沒有徹底思考過的筆記系統，有不同的文件夾，不同的專案筆記，不久之後它就會變得非常複雜，想想看我們有多少次為了筆記分類而抓狂！！！（而且你會發現，我們過一陣子就很難改變一開始建立的結構）
另一方面，「卡片盒筆記法」在開始時確實需要付出一點學習上的努力，但該系統本身實際上是非常簡單的。
由於它的規則很簡單，也就是：
- 寫卡片
- 做連結
- 排順序
（重複以上步驟）
這種簡單性允許建立繁複度 （complex）高的網路，但不會變得複雜（complicated）。
繁複（Complexity）的好處是以後可以被簡化（Simplified），而復雜（Complicated）的東西則很難懂。
備註
參考《Difference Between Complication and Complexity》，在英文的語境中：
- complex指：difficult to comprehend or understand
- complicated指：change that is difficult to control
傳統的筆記方式，容易讓後續整理起來變的很難控制 (difficult to control) ; 但卡片盒筆記法雖然筆記一多的時候會很繁複難以理解(complex)，但可以透過寫索引筆記 (index note) 來降低繁複程度、提升理解。
5. 回顧的準備 （set up for review） vs. 強迫闡述 （forced elaboration）
接下來來談談學習效果。
傳統的結構化筆記目的就是用來複習，而回顧複習也被證明是最無效的學習方法。
傳統的學習方式是：學期初發下一本教科書，我們按照書上的指引學習，當我們碰到困難的時候多數都是向老師或是課本求助，而不是由自己想辦法解決的。
卡片盒筆記法則沒有詳細的步驟指引，因此我們必須邊用邊做出決定。
例如重新表述我們所讀的內容、將一個想法與另一個想法聯繫起來，將內容的複雜性降低，正是這些事情讓我們把新東西「學到腦子裡」。
6. 從上至下（Top-down） vs. 由下至上 （Bottom-up）
這點跟「分類 vs 建立網絡」是類似的概念。
對「卡片盒筆記法」的一個常見誤解是「它沒有結構」，但這其實是個誤解！
跟傳統筆記方法不同，卡片盒筆記法實際上是讓結構自下而上地出現，而不是假裝沒有結構，並且把建立結構這件事情當成是一項任務。
也就是說，我們不預設筆記的分類結構，而是在每次新資訊出現時，當下決定要把它安插在現有筆記結構的某一處。
如果我們真的不知道從何開始，博士也建議我們先從大腦想到的架構開始，寫下我們腦子裡目前已經有的筆記結構，再從該架構繼續擴展。
記住：
這個架構並非一成不變，我們以後仍然可以改變結構，因為「建立結構」本身，就是「連接個人思想網絡」的一部分。
7. 線性方法（Linear approach） vs. 循環方法 （Circular approach）
在過往寫筆記時，我們往往以為「它是一種逐步接近目標的線性方式」。例如我們在學校課堂上課、一邊學一邊做筆記，課上完後筆記也做完了，學習也就結束了。
但真實世界中的研究與學習，其實不是這樣的！我們會一遍又一遍地回到同一個問題上，並在當下進行想法迭代與調整，最後獲得我們研究的結果。
例如我在研究「時間管理」這個議題的時候，在25歲對這方面的方法沒共鳴，因為當時的我才剛出社會；現在32歲的我，對GTD（getting things done）理論非常有感，因為人生中要處理的事情變多了，不再只有「工作」的事情要擔心。
在學習或研究一個議題時，不同的時間、不同的脈絡，會有不同的想法需要更新，這就是「卡片盒筆記法」的精神。
8. 規劃者（Planner） vs. 專家（Expert）
《卡片盒筆記法》（How to take smart notes）這本書的重點是：
讓你對良好的筆記、寫作和思考的原則有透徹的了解，這些原則來自於實做派的研究學者的研究，是基於實際的研究、寫作和思考。
它強調「我們不是做一個規劃者，按部就班的照著寫作指南、學習指引來做事」。而是隨著時間、一遍又一遍的回到自己感興趣的領域與問題上，逐漸成為一個專家。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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