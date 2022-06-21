大腦和技術工具是「分工協作」：《卡片盒筆記法》作者申克博士親授10大使用原則

文：朱騏

作者申克博士（Sönke Ahrens） 在這場線上交流講座分享10點使用卡片盒筆記法的重點原則，有些內容翻成中文會失去脈絡，因此我在後面加上英文原文單字，並且加入一些個人理解的闡述。

注意，標題前面都是指「傳統的筆記方法」，後者則是「卡片盒筆記法」。

1. 短期／單一專案 （Short term -one project）vs. 長期／跨專案 （Long term -cross project）

傳統的筆記方式是根據單個專案收集問題與做筆記，當專案完成之後筆記就會擱置不看或封存。

這個現象常發生在做研究的學生身上，以下是簡單的流程：

找教授

決定題目

蒐集資料 （訪談、做問卷）

整理資料結果

用Word開始寫論文

修論文 （重複 n 次循環）

口試

審核

畢業（那研究資料呢？哎呀都畢業了誰還管這麼多！）

卡片盒筆記法則相反，盒中卡片沒有為了特定的專案而生，因此可以一生持續使用。

2. 不同的媒介／不同的筆記 （Different media／different notes） vs. 將筆記標準化 （Standardization of notes）

傳統的筆記想法是：根據我們使用的媒介來決定筆記的種類，例如在書本的空白處做批注，在網路上閱讀時用標注工具 （Highlight tool）。

在卡片盒筆記法系統中，不管是什麼來源，所有的東西都是一樣的處理方式，也就是所謂的「筆記標準化」。為什麼要這樣做呢？因為多數時候，我們在事先是無法知道什麼樣的訊息，會對一個特定的專案有價值。

我們不需要把一個專案中 （例如寫一篇文章、讀一本書）收集到的所有筆記都扔掉，而是可以利用偶然遇到的有趣的筆記，把它們收集在一個地方。

讓這樣的想法慢慢累積，最終產生臨界質量變化 （Critical Mass Effect）的結果，讓這些想法隨著時間的推移變得越來越有價值。

有三點很重要：

有一個地方可以收集所有內容，而不是只針對一個專案 有一個標準化的筆記處理方式 不按類別 （特定資料夾）去做分類

補充：我在〈3步驟提升個人處理複雜知識的效果，幫助靠賣知識賺錢的人〉也提到了標準化的重要性。

3. 分類（Compartmentalization） vs. 建立網絡 （Building the network）

關於分類這件事情，許多人認為「卡片盒筆記法」是無結構的組織，但這實際上是一個誤解。

「卡片盒筆記法」的結構是讓結構「自下而上」 （bottom-up）地出現，同時「建立結構」這件事情，本身就是使用此方法中的一項工作。

具體建議是我們先從大腦想到的結構開始，用已知結構來組織內容 （例如 5W1H、正反合、黃金圈的 why-how-what）。但對待結構的態度是：

我們以後可以改變結構，因為結構將成為連接個人思想網絡的一部分。

4. 容易但複雜 （easy and complicated） vs. 簡單但繁複（simple and complex）

當要說服一個人（例如你的朋友）建立一個還不錯的筆記系統時，最常遇到的問題是：你必須付出一些努力來學習。

很麻煩對吧？ 這正是多數人之所以覺得傳統的筆記好用的原因，因為不用學習、馬上開始。他們會想：

我們之前都已經做過筆記了，幹嘛在替自己找事做？

傳統筆記的結構是我們已經熟悉的東西，因此起步是非常容易的。

問題是：這樣的一個沒有徹底思考過的筆記系統，有不同的文件夾，不同的專案筆記，不久之後它就會變得非常複雜，想想看我們有多少次為了筆記分類而抓狂！！！（而且你會發現，我們過一陣子就很難改變一開始建立的結構）

另一方面，「卡片盒筆記法」在開始時確實需要付出一點學習上的努力，但該系統本身實際上是非常簡單的。

由於它的規則很簡單，也就是：

寫卡片

做連結

排順序

（重複以上步驟）

這種簡單性允許建立繁複度 （complex）高的網路，但不會變得複雜（complicated）。

繁複（Complexity）的好處是以後可以被簡化（Simplified），而復雜（Complicated）的東西則很難懂。

備註 參考《Difference Between Complication and Complexity》，在英文的語境中： complex指：difficult to comprehend or understand

complicated指：change that is difficult to control 傳統的筆記方式，容易讓後續整理起來變的很難控制 (difficult to control) ; 但卡片盒筆記法雖然筆記一多的時候會很繁複難以理解(complex)，但可以透過寫索引筆記 (index note) 來降低繁複程度、提升理解。

5. 回顧的準備 （set up for review） vs. 強迫闡述 （forced elaboration）

接下來來談談學習效果。

傳統的結構化筆記目的就是用來複習，而回顧複習也被證明是最無效的學習方法。

傳統的學習方式是：學期初發下一本教科書，我們按照書上的指引學習，當我們碰到困難的時候多數都是向老師或是課本求助，而不是由自己想辦法解決的。

卡片盒筆記法則沒有詳細的步驟指引，因此我們必須邊用邊做出決定。

例如重新表述我們所讀的內容、將一個想法與另一個想法聯繫起來，將內容的複雜性降低，正是這些事情讓我們把新東西「學到腦子裡」。

6. 從上至下（Top-down） vs. 由下至上 （Bottom-up）

這點跟「分類 vs 建立網絡」是類似的概念。

對「卡片盒筆記法」的一個常見誤解是「它沒有結構」，但這其實是個誤解！

跟傳統筆記方法不同，卡片盒筆記法實際上是讓結構自下而上地出現，而不是假裝沒有結構，並且把建立結構這件事情當成是一項任務。

也就是說，我們不預設筆記的分類結構，而是在每次新資訊出現時，當下決定要把它安插在現有筆記結構的某一處。

如果我們真的不知道從何開始，博士也建議我們先從大腦想到的架構開始，寫下我們腦子裡目前已經有的筆記結構，再從該架構繼續擴展。

記住：

這個架構並非一成不變，我們以後仍然可以改變結構，因為「建立結構」本身，就是「連接個人思想網絡」的一部分。

7. 線性方法（Linear approach） vs. 循環方法 （Circular approach）

在過往寫筆記時，我們往往以為「它是一種逐步接近目標的線性方式」。例如我們在學校課堂上課、一邊學一邊做筆記，課上完後筆記也做完了，學習也就結束了。

但真實世界中的研究與學習，其實不是這樣的！我們會一遍又一遍地回到同一個問題上，並在當下進行想法迭代與調整，最後獲得我們研究的結果。

例如我在研究「時間管理」這個議題的時候，在25歲對這方面的方法沒共鳴，因為當時的我才剛出社會；現在32歲的我，對GTD（getting things done）理論非常有感，因為人生中要處理的事情變多了，不再只有「工作」的事情要擔心。

在學習或研究一個議題時，不同的時間、不同的脈絡，會有不同的想法需要更新，這就是「卡片盒筆記法」的精神。

8. 規劃者（Planner） vs. 專家（Expert）

《卡片盒筆記法》（How to take smart notes）這本書的重點是：

讓你對良好的筆記、寫作和思考的原則有透徹的了解，這些原則來自於實做派的研究學者的研究，是基於實際的研究、寫作和思考。

它強調「我們不是做一個規劃者，按部就班的照著寫作指南、學習指引來做事」。而是隨著時間、一遍又一遍的回到自己感興趣的領域與問題上，逐漸成為一個專家。