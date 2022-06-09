Lenovo全新第12代Intel處理器筆電系列登場！環保設計體現永續決心，售後服務再升級完善購物體驗

Lenovo今（1）宣布最新電競筆電Legion、IdeaPad Gaming 系列與輕奢Yoga系列即日起在台上市，新品包含今年CES新亮相的WQHD+ 16 吋Legion 5i Pro，和WQHD的Legion 5i；以及5月初才全球發表的高階電競機種Legion 7i、Legion Slim 7i，與輕薄高效的Yoga系列，包括商務級Yoga Slim 9i、效能強勁的Yoga Slim 7i Pro X和Yoga Slim 7i Pro ，和僅984克起的輕薄Yoga Slim 7i Carbon，為移動商務人士提供絕佳效率！全系列搭載第12代Intel® Core™處理器，外型改版升級強調精品特色，不論是產品或是外包裝皆以回收材質打造，加速實現Lenovo的ESG永續發展目標。此外，Lenovo更提供尊榮家用服務（Premium Care）和殿堂玩家服務（Legion Ultimate Support）升級保固方案，讓使用者享有到府維修服務、免費快遞收送維修服務、24小時全年無休電話技術支援，及保固期間每年免費PC健檢一次，完善消費體驗，讓消費者在購機時更無後顧之憂。

購買Legion系列的電競玩家可享殿堂玩家服務（Legion Ultimate Support），優化購物及使用體驗。Photo Credit：Lenovo

工作模式改變，推升電競及高階筆電市場需求

根據調研單位Canalys的分析1，隨著WFA隨處辦公的新工作模式興起，電競和高階機種成為消費者的在商務筆電之外的新選擇，Lenovo台灣總經理林祺斌表示：「近期因為WFA隨處辦公的需求，用戶在選購筆電時不再只為了工作使用，而是期待一台筆電可以兼顧娛樂和工作。因此高效能電競筆電，以及輕薄便攜的高階機種成為消費者選購的主流。看準這個趨勢，我們期待全新上市的Legion、IdeaPad Gaming及Yoga能滿足消費者不論是娛樂、工作或是日常生活上的各種需求。」

Legion最高階7系列具備法定最大99.99Wh的電池容量，使用隨附的超薄充電器30分鐘即可達到80%的電量！Photo Credit：Lenovo

時尚有型、狂野效能，各項規格滿足重度玩家渴望

Lenovo Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro以及Legion 5i具備以下特色

強大處理器結合高效散熱，帶來野獸級效能：Lenovo全新Legion系列皆搭載第12代Intel® Core™ H旗艦處理器，14核心混和架構支援繁瑣的多工運算，是Legion電競系列的效能中心。最高可搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti顯示卡，提供業界最高的顯示卡功耗（Total Graphic Power，TGP），另外透過獨顯直連技術，在顯示卡和螢幕之間建立一條獨立通道，有效解決混合模式的性能損耗問題，FPS類的遊戲畫面舒適度也大幅提升。除了輕薄型的Legion Slim 7i，其他機種皆支援滿血版顯示卡，確保高規格高瓦數輸出。眾所皆知，處理器在運作時發熱會影響效能，因此Legion系列獨家研發Coldfront4.0多層散熱機制，新增銅塊強化散熱，提升導熱效果，搭配雙渦輪風扇、鍵盤進風輔助設計，與機身四通道散熱出風口，讓筆電可以在高效下持續運作。此外， Legion 7系列還配備智慧進氣系統和均溫板，讓筆電能在高效運作維持機體溫度不過熱。

高規螢幕及喇叭加持，宛如置身遊戲中：Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro皆配有16吋WQHD+高解析度螢幕，黃金比例和90%的螢幕占比讓可視範圍增加18%；另支援165Hz到240Hz動態更新率的螢幕，透過快捷鍵即可在瀏覽網頁和遊戲間切換最佳螢幕更新率，延長電池壽命。Nahimic 音效技術新增輕鬆環繞功能及追蹤優勢，可搭配藍牙揚聲器，打造真實環繞的聲音空間。

頂級充電效率與電池續航力2：Lenovo新款Legion 5系列筆電擁用80Wh的電池容量，最高階7系列更是具備法定最大99.99Wh的電池容量。此外，充電速度也達到極致，使用隨附的超薄充電器30分鐘即可達到80%的電量3！另外支援最高135W 的Type-C快速充電，使用手邊的Type-C充電線也能快速充飽電。獨有的智慧電源管理V5.0，將電池壽命延長30%。

軟硬體搭配最適合專業玩家：Legion Ai引擎2.0將自動識別遊戲，達到優化系統性能的效果，提升20% FPS享受最佳的遊戲體驗；專業玩家也可以透過FN + Q 鍵切換筆電效能，依據不同使用模式選擇極致效能，在遊戲與節能需求中保持平衡。

IdeaPad Gaming 3i 實現隨時隨地娛樂的輕薄電競機種：IdeaPad Gaming 3i具備時尚的外型，筆電細節處加上藍色點綴，外出時作為工作或是創作用筆電也不失特色，保持便攜特色同時，依舊保留電競玩家重視的重點。搭載16:10 2.5K QHD高解析度螢幕，四邊極窄邊框的設計大幅提升視覺感受，四通道散熱增加20%的散熱效率，提升15%冷卻性能。完整的連接埠支援DisplayPort 1.4，連接多達3台外接顯示器也不是問題，對戰時刻也能享有清楚的螢幕畫面。

輕薄高效的Yoga系列，包括商務級Yoga Slim 9i、效能強勁的Yoga Slim 7i Pro X和Yoga Slim 7i Pro ，和僅984克起的輕薄Yoga Slim 7i Carbon。Photo Credit：Lenovo

Yoga機種高階時尚，內外兼具盡顯專業品味

此次發表輕奢高階Yoga系列筆電共4款：Lenovo Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon具備以下特色：

精湛工藝：新一代Yoga系列整體設計改用圓弧的舒適邊緣，提供長期使用和移動時的舒適性，優雅的色系搭配彰顯精品級外型，讓Yoga系列既是商務人士的專業工作夥伴，也是時尚配件。

Intel® Evo™第三代認證：除了第12代Intel® Core™處理器、支援Wi-Fi 6E4，以及動態背景噪音消除功能、Full HD解析度以上的攝影鏡頭等，Intel更明確指出第三代Intel® Evo™設計必須對應9小時以上的電池續航時間2，以及喚醒反應時間必須少於1秒5，同時必須支援可在30分鐘內充入4小時可用電量的電池快充技術。通過Intel® Evo™第三代認證的Yoga輕薄筆電，不論在硬體規格或是日常體驗都得到保障。

視覺純粹螢幕（Pure Sight Display）：螢幕呈現是筆電的重點，16:10黃金比例的OLED螢幕具備2.5K高畫質；此外，Yoga視覺純粹螢幕（Pure Sight Display），將視覺的體驗提升至更高的層次，搭配最高120Hz螢幕更新率、16:10黃金比例、以及2.5K以上高解析度的細緻螢幕，完美呈現每個真實畫面，為使用者帶來創作者等級的精準色彩，多種TÜV低藍光護眼認證6，減少有害藍光避免眼部疲勞。

智慧AI軟體最懂使用者的心：透過各種AI智慧技術，輔助使用者快速簡易操作、提升效率。例如，智慧互動技術，只需輕鬆打開上蓋，即可透過翻轉啟動及智慧登入技術，縮短開機至系統登入的等待時間；智慧感應技術除了自動提升螢幕畫質，更能調整成適合當下環境的色溫及亮度；智慧電源6.0可透過Fn+Q組合鍵，在三種效能間快速切換，不同的使用情境下，為筆電取得效能、散熱、靜音與續航力的最佳平衡；智慧防窺功能有效保護使用者隱私，當有人出現在使用者後方時，螢幕會自動模糊保護重要資訊，同時出現小圖示提醒使用者。Yoga Slim 7i Pro X還具備獨有的X Power功能，藉由各種面向的軟、硬體極致優化調教，能將整體性能突破再提升10%。

運用智慧科技創造更美好的永續未來，為地球保育盡一份心力

去年Lenovo發表ESG永續報告，宣布至2025/26會計年度以前，所有個人電腦產品原料都將包含再生回收材料，所使用的塑膠包裝也將有90%來自回收材質。為落實永續發展，Lenovo全新第7代筆電引入更多的回收材料，包括回收金屬，塑膠和織物，Yoga Slim 9i機種採用再生鋁製成。未來更計劃導入 OBP （海洋塑膠）和 CL PCR作為筆電材料 。包裝材料也是使用回收材料，Yoga及Legion系列有90%的防撞包材採用再生塑膠，減少一次性塑膠，並採用受到產銷監管的森林驗證（FSC）紙包材，每年可以保護10,000棵樹木。

即日起購買任一家用第七代筆電皆可升級享有最高3年的完整保固服務。針對Yoga和IdeaPad 系列筆電，Lenovo推出尊榮家用服務（Premium Care）。Photo Credit：Lenovo

產品規格定價與上市資訊7 專業售後服務設身處地為消費者著想

Lenovo也同步宣布即日起售後服務再升級，購買任一家用第七代筆電皆可升級享有最高3年的完整保固服務。針對Yoga和IdeaPad 系列筆電，Lenovo推出尊榮家用服務（Premium Care），除了原有標準保固服務，還可享有到府維修、免費快遞收送維修服務、24/7全年無休電話技術支援，以及保固期間每年免費PC健檢一次！若是購買Legion系列的電競玩家，Lenovo進一步提供殿堂玩家服務（Legion Ultimate Support），除了尊榮家用服務所提供的三大優勢，還享有電競專業諮詢服務，諮詢如何升級硬體暢玩遊戲，站在使用者的角度提供最優質的保固內容，優化使用體驗。

搭載最新第12代Intel® Core™處理器的第7代Lenovo筆電正式開賣，旗艦Legion 7i建議售價NT109,990元起、輕薄款的Legion Slim 7i建議售價NT74,990元起、性能強大的Legion 5i Pro建議售價NT59,990元起、Legion 5i建議售價NT42,990元起、支援隨處戰鬥的IdeaPad Gaming 3i建議售價是NT30,990元起。Yoga系列商務人士必備Yoga Slim 9i建議售價NT59,990元起、效能最頂尖的Yoga Slim 7i Pro X建議售價NT54,990元起、輕薄的14吋Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon建議售價分別為NT44,990元和NT39,990元起。於指定通路購買全新第7代Legion筆電，就有機會獲得限量Lenovo Legion H600無線電競耳機（市價NT2,999元）；凡於指定通路購買全新第7代IdeaPad Gaming 3i筆電，就送限量Lenovo Legion M500 RGB電競滑鼠（市價NT2,099元）; 於Lenovo官網旗艦店購買全新第7代Legion以及IdeaPad Gaming 3i筆電，就送電競螢幕 88 折券 、Legion 水瓶與帽子，數量有限，送完為止8。

註1. Gaming-branded PCs should cater to SMBs and enterprises

註2：電池續航力聲明均為近似值，且根據兩種測試方法得出，包括 MobileMark® 2018 電池續航力基準測試，以及在 Windows 10 以上系統的最新版本連續播放 1080p 的影片（測試採用亮度 150 nit，音量為預設值）。實際電池續航力會因產品配置和使用方式、軟體使用、無線功能、電源管理設定和螢幕亮度等此類因素而有所不同。電池最大容量會隨著時間和使用次數而下降。

註3：超快速充電可在 30 分鐘內將 Lenovo 筆電的電量從 0% 充電至最多 80%，充飽最多僅需 2 小時。電池容量的上限會隨著時間和使用而自然下降。

註4：需另購 Wi-Fi 路由器及方案，且方案可能會因地點而異。有其他條款、條件和/或費用適用。Wi-Fi 6 的速度一般最高可達 9.6 Gbps，而 Wi-Fi 5 最高可達 3.5 Gbps。Wi-Fi 6E 擴展了可用的 6GHz 無線頻段，以減少已開放市場的擁塞狀況。由於法規限制，僅在某些國家/地區提供；供貨狀況請參見服務供應商。連線速度會因地點、環境、網路條件和其他因素而異。

註5：Lenovo 對反應時間的內部基準測試是以 OverDrive (OD) 的使用量為基礎。

註6：TÜV Rheinland 認證標誌表示產品已經過認可的第三方依據嚴格的安全標準進行審查，並定期接受工廠檢查。

註7. 價格(含稅)不含運費或選擇性配備，且可能不經通知改變；適用額外條款與條件。經銷商價格可能不同。所有產品供應情況視貨量而定。Lenovo 保留所有不經通知、隨時變更產品、功能與規格的權利。

註8：購買前請先洽詢各指定通路。如有未盡事宜，Lenovo保留最終核准、變更、修改、取消本活動內容之權利；如活動方式及折價有所變動，以Lenovo活動公告為準，不另行通知。贈品數量有限，送完為止。Lenovo將視參加本活動者，均已瞭解並同意遵守活動辦法與注意事項之相關規定。

註9：實際可用容量較少，且隨包括格式化、磁碟分割和作業系統等多種因素而不同，因為這些因素佔用了部分容量。可用容量也可能會隨軟體更新而改變。