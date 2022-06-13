TNL+ 2022/06/13,
歐洲

為解決兩德統一以來社會不公，德東事務部長建議18歲可領2萬歐元「基本遺產」

為解決兩德統一以來社會不公，德東事務部長建議18歲可領2萬歐元「基本遺產」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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讓18歲的年輕人無條件領這個錢，無論是存起來、自己成立事業或是去就讀一般人不覺得有用的理想學科，或是讓他們去遙遠的南美洲旅遊都可以，這個金錢的交付就是代表社會對年輕人的基本信賴。

化解貧富不均

德國中央政府的德東事務部長施耐德（Carsten Schneider）最近突發奇想，他做了一個國策建議，期望未來能推動18歲可拿2萬歐元基本遺產的政策。這個想法乍聽之下很不可思議，因為法律上的遺產就是要有人死亡才能繼承，但是這裡的遺產的提領是沒有任何條件的。這個建議之所以為人所談，甚至激起大家辯論，就是因為其實這個政策的可行性是有的，不然大家就當天方夜譚就好了。

經費的來源

從德國財務上的數據來看，每年德國會有大約75萬的年輕人年滿18歲，一個人2萬歐元，德國的需要一年150億歐元支出。如果把現今德國對超級大富翁的企業轉移或財產交還等，超過2000萬歐元數額的稅金徵收優惠制度取消，國家多徵收的稅就可執行這個基本遺產金的政策，並且這個稅金徵收優惠制度取消所影響的人數極微，以人口統計來說是大約全國人口的萬分之三以下。

除了經費可以找大富翁家族之外，兒童津貼的領取也是被檢討的重點之一。目前德國不論是否有錢的家庭，一律領一個小孩至少200歐元的兒童津貼，基本上也是沒有太大意義的事。以目前的制度來說，德國的兒童津貼是領取到完成職訓，兒童津貼最長可以領到念大學或是年滿25歲。

如果在一定收入以上的家庭，不發予兒童津貼，那麼18歲領基本遺產的可能性就更大。純以數學計算，一年一個兒童津貼是2400歐元以上，十年就是2萬4000歐元的津貼，如果國家省下兒童津貼而給18歲成年大禮包，是不是更有意義？

這兩個政策最大相似是錢都是花在每個個人身上，但不同的是，兒童津貼的金錢管理者是父母，而18歲的金錢管理者是年輕人自己。很多有錢的父母，其實不差這個錢，但是年輕人在起跑點上的不同，常常可以影響到年輕人自己主導的夢想實現。

提出這個案子想法的部長施耐德就認為，可以讓18歲的年輕人無條件領這個錢，無論是存起來、自己成立事業或是去就讀一般人不覺得有用的理想學科，或是讓他們去遙遠的南美洲旅遊都可以，這個金錢的交付就是代表社會對年輕人的基本信賴。

沒錯，現在的兒童津貼金錢在父母手上，如果父母不想給孩子念大學，或是因為自己期待要求小孩念大學的特定科目，都有一些對價關係或情緒勒索，對一個不同起跑點的年輕人來說，確實都是不公平的事。

東德被統一，人口流失

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2022/06/02,
商業

生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發

生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
Photo Credit：遠傳

我們想讓你知道的是

生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。

創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。

2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。

小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效

接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。

其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。

特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。

借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案

王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。

內圖1
photo credit: 遠傳
龍巖總經理王群中指出，遠傳身為大型公司的實質經驗，對龍巖在推動轉型和系統建置會更貼切、務實。

「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。

而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。

優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長

遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。


「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」

王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。

內圖2
photo credit: 遠傳
遠傳洞察各業態需求，聚焦大數據（Big Data）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）三項技術，發展「遠傳大人物」，2019年聯手博弘雲端科技，持續提供創新的數位服務解決企業面臨的問題，致力成為企業數位轉型的最佳夥伴。

免費諮詢數位轉型服務： https://fetnet.tw/Tb8xvx0IYI
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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