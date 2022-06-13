為解決兩德統一以來社會不公，德東事務部長建議18歲可領2萬歐元「基本遺產」

化解貧富不均

德國中央政府的德東事務部長施耐德（Carsten Schneider）最近突發奇想，他做了一個國策建議，期望未來能推動18歲可拿2萬歐元基本遺產的政策。這個想法乍聽之下很不可思議，因為法律上的遺產就是要有人死亡才能繼承，但是這裡的遺產的提領是沒有任何條件的。這個建議之所以為人所談，甚至激起大家辯論，就是因為其實這個政策的可行性是有的，不然大家就當天方夜譚就好了。

經費的來源

從德國財務上的數據來看，每年德國會有大約75萬的年輕人年滿18歲，一個人2萬歐元，德國的需要一年150億歐元支出。如果把現今德國對超級大富翁的企業轉移或財產交還等，超過2000萬歐元數額的稅金徵收優惠制度取消，國家多徵收的稅就可執行這個基本遺產金的政策，並且這個稅金徵收優惠制度取消所影響的人數極微，以人口統計來說是大約全國人口的萬分之三以下。

除了經費可以找大富翁家族之外，兒童津貼的領取也是被檢討的重點之一。目前德國不論是否有錢的家庭，一律領一個小孩至少200歐元的兒童津貼，基本上也是沒有太大意義的事。以目前的制度來說，德國的兒童津貼是領取到完成職訓，兒童津貼最長可以領到念大學或是年滿25歲。

如果在一定收入以上的家庭，不發予兒童津貼，那麼18歲領基本遺產的可能性就更大。純以數學計算，一年一個兒童津貼是2400歐元以上，十年就是2萬4000歐元的津貼，如果國家省下兒童津貼而給18歲成年大禮包，是不是更有意義？

這兩個政策最大相似是錢都是花在每個個人身上，但不同的是，兒童津貼的金錢管理者是父母，而18歲的金錢管理者是年輕人自己。很多有錢的父母，其實不差這個錢，但是年輕人在起跑點上的不同，常常可以影響到年輕人自己主導的夢想實現。

提出這個案子想法的部長施耐德就認為，可以讓18歲的年輕人無條件領這個錢，無論是存起來、自己成立事業或是去就讀一般人不覺得有用的理想學科，或是讓他們去遙遠的南美洲旅遊都可以，這個金錢的交付就是代表社會對年輕人的基本信賴。

沒錯，現在的兒童津貼金錢在父母手上，如果父母不想給孩子念大學，或是因為自己期待要求小孩念大學的特定科目，都有一些對價關係或情緒勒索，對一個不同起跑點的年輕人來說，確實都是不公平的事。

東德被統一，人口流失