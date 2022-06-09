可口可樂公司首創「bonaqua怡漾」無標籤單瓶販售鹼性離子水即將上市！ 邀請消費者搶先體驗少一樣標籤 多「怡漾」視野的清透純淨 共同響應永續新浪潮

隨著消費者對環境意識的提升，加上國際掀起的減碳風潮，選擇對環境保護相對友善的產品，成為全球消費者持續重視的議題之一。六月下旬，可口可樂公司將推出全新瓶裝水品牌「bonaqua怡漾」，無標籤單瓶販售鹼性離子水，透過獨特的包裝創新，將產品資訊刻印在瓶身上，讓回收更便利，也帶給台灣消費者在購買瓶裝水時的永續新選擇。為讓消費者於產品上市前能搶先體驗全台首創「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水，6月24日前加入「bonaqua怡漾」facebook官方粉絲團或追蹤instagram官方帳號，即可於遠見天下文化93巷人文空間兌換2瓶「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水（888mL/瓶）。「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水6月下旬將陸續在全台零售通路上架。

全新品牌「bonaqua怡漾」透過包裝技術的創新，全透明瓶身結合無標籤的設計接軌國際永續浪潮與綠色消費理念，讓回收更加便利。Photo Credit：可口可樂

可口可樂公司邁向全球零廢棄願景

即將推出全台首創「bonaqua怡漾」無標籤單瓶販售鹼性離子水

可口可樂公司2018年宣布「World Without Waste」（全球零廢棄）願景，落實包裝創新，研發出對環境保護更友善的產品包裝，是邁向此願景的關鍵做法之一，因而可口可樂公司將於6月下旬在台推出可單瓶販售的無標籤鹼性離子水品牌「bonaqua怡漾」。「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水不僅克服過去類似產品僅限成箱販售的關卡，台灣更是可口可樂公司全球首創推出該產品的市場之一。有別於市面上成箱銷售的無標籤產品，此產品不僅透過包裝技術的創新，將品牌識別以浮凸方式呈顯於瓶身，更運用創新科技，將產品資訊刻印在全透明瓶身上，讓消費者能輕鬆在零售通路中購買，而全透明瓶身結合無標籤的設計亦接軌國際永續浪潮與綠色消費理念，讓回收更加便利。

可口可樂公司首創「bonaqua怡漾」單瓶販售無標籤鹼性離子水即將上市！Photo Credit：可口可樂

邀請消費者搶先免費兌換全台首創的無標籤飲品

無標籤風潮持續於世界延燒，邀請消費者跟隨「bonaqua怡漾」的步伐，搶先體驗「少一點想要，多怡漾美好」的極簡生活美學。6月10日起至6月24日，加入「bonaqua怡漾」facebook官方粉絲團(https://www.facebook.com/Bonaqua-TW-115279167841270)或於追蹤instagram官方帳號bonaqua.tw，即可至遠見天下文化93巷人文空間出示並兌換即將上市的「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水2瓶（888mL/瓶）；此外，「bonaqua怡漾」官方粉絲團亦將於6月15日起舉辦猜猜品牌大使活動，消費者只要於當則貼文下方留言參與互動，即有機會抽中「bonaqua怡漾」無標籤鹼性離子水乙箱（888mL/20入），詳細資訊與兌換辦法，歡迎關注「bonaqua怡漾」官方粉絲團訊息。

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