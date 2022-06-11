博物館驚魂：我們以為全世界最安全的地方，沒想到有些收藏品其實「暗藏殺機」

文：Elanor Wang

我們總以為博物館是全世界最安全的地方，卻從沒想過，有些收藏品其實暗藏殺機。

當我們遊走在維多利亞和亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）中，會意外發現尋常的舊式女帽被層層疊疊塑膠袋包裹，上方貼著「有毒」的警告；抑或是在倫敦博物館收藏的超規格下水道廢物Fatberg，至今仍住在特殊訂製的箱子中，避免污染外洩。

博物館其實比我們想像的還可怕，我們不知道會遇上什麼。

從德國到英國的戰爭武器：V-2火箭

位於泰晤士河南岸的帝國戰爭博物館（Imperial War Museum）紀念著大英帝國歷史上的戰爭與犧牲，除了定期舉辦特展，提醒民眾和平得來不易外，館內亦收藏著大量的殺傷性武器，其中最值得大家恐懼的，便是懸掛在大廳的「V-2火箭」。

V-2火箭是二戰期間由德國人發明的報復性武器，為世界上最早的彈道飛彈，重量超過12噸，光是彈頭就佔了一噸左右。導彈以酒精和液態氧氣為燃料，可以快速地裝填，其射程有300公里，可輕易地從德國本土發射到其他盟軍都市，包含倫敦。

當時英國考慮在海德公園部署反導彈武器，但根據種種測試，證明任何防守皆無效，MI6僅能透過間諜戰誘導德軍將火箭落點部署在人口較少的東倫敦，直到希特勒將目標移往比利時為止。光是1944年12月，每週就有100多枚V-2火箭轟炸安特衛普。

帝國戰爭博物館中的這個V2火箭，是二戰結束後從德國遷移至英國，並在1946年入藏博物館。由於表面磨損，包含引擎與油箱等內部構造早已裸露在觀眾面前供人細細審視。根據BBC的紀錄片，當時約有一萬多名工人在生產V-2火箭時喪生，其中包含許多集中營的囚犯，這個人數甚至比V-2火箭實際殺死的人多。

不過，V-2火箭也在日後為液體燃料導彈和太空發射器奠定了發展基礎，當SpaceX火箭升空時，我們不免回想起帝國戰爭博物館中懸掛的殺人兵器，科技的發展是如此一體兩面。

鬧鬼的床鋪：韋爾的大床

維多利亞和亞伯特博物館有許多大型收藏，無論是一幢公寓、一個戲台，或是這座都鐸王朝（House of Tudor）的床鋪——韋爾的大床（The Great Bed of Ware）。這張橡木床製作於1590年代，每邊超過三公尺長，由四根大柱子撐起頂棚，床上鑲嵌著歐洲文藝復興時期的裝飾圖板，從殘存的顏料隱約可看出甫落成時的鮮豔華美。

都市傳言，這座床鋪是木匠Jonas Fosbrooke呈現給愛德華四世（Edward IV）的作品，然而當他交出嘔心瀝血的生涯大作後，床鋪卻被安置在首都北方一小時車程的小鎮韋爾（Ware）中一棟白鹿旅社（White Hart Inn），甚至還被不長眼的旅客隨意塗鴉，憤怒的木匠在死後化身厲鬼，攻擊所有躺在床上的庸俗平民。

謠言終歸謠言，根據史料這床其實是旅館老闆為了行銷特意委託製作。德國王子Ludwig of Anholt-Kohten在1596年周遊英格蘭時，便曾在日記上記載了這張舒舒服服的大床，並表示床大到可以讓四對夫婦躺在上面都不干擾彼此。爾後床聲名大噪，包括莎士比亞和拜倫勳爵都曾在作品中提及。

不過在近年的修復中，館員的確在床上的裝飾木板發現前人塗鴉的名字，看來Jonas Fosbrooke氣到從墳墓爬起來作祟的傳說，興許其來有自。

大英博物館裡面的詛咒碎片

講到被詛咒籠罩，怎麼可能忘記大英博物館（British Museum）。總是聽到敏感的人們繪聲繪影地表示這裡磁場不好，而Room 62的女性木乃伊更號稱，在入藏大英博物館前一口氣詛咒了從開挖到經手的每一個人，甚至連報導的記者都不幸橫死，因此獲得「不幸的木乃伊」（Unlucky Mummy）的殊榮。

實際上是人們有所不知，真正的詛咒暗藏他處——「我詛咒Tretia Maria ，詛咒他的生命、心靈、記憶、內臟攪在一起，他的隻字片語、思緒和記憶也隨之溶解，因此無法說出隱藏的秘密⋯⋯」

館藏室中的一組鉛合金版上，實實在在記載了羅馬倫敦時代人們誠心的咒詛。典型的羅馬倫敦詛咒被刻在木板或其餘材質上，捲起藏在地板或牆壁鑿洞中，對象可能是偷走帽子的小偷、不願意償還貸款的混帳，或是花心的渣男，每份詛咒皆深深刻刻祈求他們身體不佳、運勢不順，大概是那個年代除了實際的刀斧外，最誠心的武器。

而大英博物館收藏這件，更是由釘子在受詛咒人的名字扎扎實實刺穿了7個孔。我們腦裡自動放映起日本怪談中在丑時含恨敲打稻草人的女鬼，那一次又一次的鎚擊，將滿腔憤怒怨懟都打進壞人的心坎裡。想到就讓人頭皮發麻。

即便這些詛咒效力已經灰飛煙滅，但是這些小板仍舊協助我們建構了古代人們的生活樣貌。

那個名叫Tangki的中國處刑椅

創辦大型製藥公司，並在日後成立世界上最大醫療慈善機構惠康信託（Wellcome Trust）的亨利・惠康爵士（Sir Henry Wellcome ,1853-1936），本身也是位狂熱的醫療文物迷。倫敦王十字車站斜對面的惠康收藏博物館（Wellcome Collection）至今仍妥妥地安置著他驚人的收藏品。無論是無論是拿破崙的牙刷、盜墓者的大腦、人皮書等都讓人膽戰心驚，然而親自走訪的觀眾，無不被展廳中那張佈滿鋼刀的椅子嚇爛，甚至懷疑起上方的鏽斑都是人血沾染的痕跡。