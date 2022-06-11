博物館驚魂：我們以為全世界最安全的地方，沒想到有些收藏品其實「暗藏殺機」

我們想讓你知道的是
都市傳言，這座床鋪是木匠Jonas Fosbrooke呈現給愛德華四世的作品，然而當他交出嘔心瀝血的生涯大作後，床鋪卻被安置在首都北方一小時車程的小鎮韋爾中一棟白鹿旅社，甚至還被不長眼的旅客隨意塗鴉，憤怒的木匠在死後化身厲鬼，攻擊所有躺在床上的庸俗平民......
文：Elanor Wang
我們總以為博物館是全世界最安全的地方，卻從沒想過，有些收藏品其實暗藏殺機。
當我們遊走在維多利亞和亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）中，會意外發現尋常的舊式女帽被層層疊疊塑膠袋包裹，上方貼著「有毒」的警告；抑或是在倫敦博物館收藏的超規格下水道廢物Fatberg，至今仍住在特殊訂製的箱子中，避免污染外洩。
博物館其實比我們想像的還可怕，我們不知道會遇上什麼。
從德國到英國的戰爭武器：V-2火箭
位於泰晤士河南岸的帝國戰爭博物館（Imperial War Museum）紀念著大英帝國歷史上的戰爭與犧牲，除了定期舉辦特展，提醒民眾和平得來不易外，館內亦收藏著大量的殺傷性武器，其中最值得大家恐懼的，便是懸掛在大廳的「V-2火箭」。
V-2火箭是二戰期間由德國人發明的報復性武器，為世界上最早的彈道飛彈，重量超過12噸，光是彈頭就佔了一噸左右。導彈以酒精和液態氧氣為燃料，可以快速地裝填，其射程有300公里，可輕易地從德國本土發射到其他盟軍都市，包含倫敦。
當時英國考慮在海德公園部署反導彈武器，但根據種種測試，證明任何防守皆無效，MI6僅能透過間諜戰誘導德軍將火箭落點部署在人口較少的東倫敦，直到希特勒將目標移往比利時為止。光是1944年12月，每週就有100多枚V-2火箭轟炸安特衛普。
帝國戰爭博物館中的這個V2火箭，是二戰結束後從德國遷移至英國，並在1946年入藏博物館。由於表面磨損，包含引擎與油箱等內部構造早已裸露在觀眾面前供人細細審視。根據BBC的紀錄片，當時約有一萬多名工人在生產V-2火箭時喪生，其中包含許多集中營的囚犯，這個人數甚至比V-2火箭實際殺死的人多。
不過，V-2火箭也在日後為液體燃料導彈和太空發射器奠定了發展基礎，當SpaceX火箭升空時，我們不免回想起帝國戰爭博物館中懸掛的殺人兵器，科技的發展是如此一體兩面。
鬧鬼的床鋪：韋爾的大床
維多利亞和亞伯特博物館有許多大型收藏，無論是一幢公寓、一個戲台，或是這座都鐸王朝（House of Tudor）的床鋪——韋爾的大床（The Great Bed of Ware）。這張橡木床製作於1590年代，每邊超過三公尺長，由四根大柱子撐起頂棚，床上鑲嵌著歐洲文藝復興時期的裝飾圖板，從殘存的顏料隱約可看出甫落成時的鮮豔華美。
都市傳言，這座床鋪是木匠Jonas Fosbrooke呈現給愛德華四世（Edward IV）的作品，然而當他交出嘔心瀝血的生涯大作後，床鋪卻被安置在首都北方一小時車程的小鎮韋爾（Ware）中一棟白鹿旅社（White Hart Inn），甚至還被不長眼的旅客隨意塗鴉，憤怒的木匠在死後化身厲鬼，攻擊所有躺在床上的庸俗平民。
謠言終歸謠言，根據史料這床其實是旅館老闆為了行銷特意委託製作。德國王子Ludwig of Anholt-Kohten在1596年周遊英格蘭時，便曾在日記上記載了這張舒舒服服的大床，並表示床大到可以讓四對夫婦躺在上面都不干擾彼此。爾後床聲名大噪，包括莎士比亞和拜倫勳爵都曾在作品中提及。
不過在近年的修復中，館員的確在床上的裝飾木板發現前人塗鴉的名字，看來Jonas Fosbrooke氣到從墳墓爬起來作祟的傳說，興許其來有自。
大英博物館裡面的詛咒碎片
講到被詛咒籠罩，怎麼可能忘記大英博物館（British Museum）。總是聽到敏感的人們繪聲繪影地表示這裡磁場不好，而Room 62的女性木乃伊更號稱，在入藏大英博物館前一口氣詛咒了從開挖到經手的每一個人，甚至連報導的記者都不幸橫死，因此獲得「不幸的木乃伊」（Unlucky Mummy）的殊榮。
實際上是人們有所不知，真正的詛咒暗藏他處——「我詛咒Tretia Maria ，詛咒他的生命、心靈、記憶、內臟攪在一起，他的隻字片語、思緒和記憶也隨之溶解，因此無法說出隱藏的秘密⋯⋯」
館藏室中的一組鉛合金版上，實實在在記載了羅馬倫敦時代人們誠心的咒詛。典型的羅馬倫敦詛咒被刻在木板或其餘材質上，捲起藏在地板或牆壁鑿洞中，對象可能是偷走帽子的小偷、不願意償還貸款的混帳，或是花心的渣男，每份詛咒皆深深刻刻祈求他們身體不佳、運勢不順，大概是那個年代除了實際的刀斧外，最誠心的武器。
而大英博物館收藏這件，更是由釘子在受詛咒人的名字扎扎實實刺穿了7個孔。我們腦裡自動放映起日本怪談中在丑時含恨敲打稻草人的女鬼，那一次又一次的鎚擊，將滿腔憤怒怨懟都打進壞人的心坎裡。想到就讓人頭皮發麻。
即便這些詛咒效力已經灰飛煙滅，但是這些小板仍舊協助我們建構了古代人們的生活樣貌。
那個名叫Tangki的中國處刑椅
創辦大型製藥公司，並在日後成立世界上最大醫療慈善機構惠康信託（Wellcome Trust）的亨利・惠康爵士（Sir Henry Wellcome ,1853-1936），本身也是位狂熱的醫療文物迷。倫敦王十字車站斜對面的惠康收藏博物館（Wellcome Collection）至今仍妥妥地安置著他驚人的收藏品。無論是無論是拿破崙的牙刷、盜墓者的大腦、人皮書等都讓人膽戰心驚，然而親自走訪的觀眾，無不被展廳中那張佈滿鋼刀的椅子嚇爛，甚至懷疑起上方的鏽斑都是人血沾染的痕跡。
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！