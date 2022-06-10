谷愛凌代表中國參賽北京冬奧，又出任美國鹽湖城申奧大使，中國網友熱議「她到底是哪國人？」

文：德國之聲中文網（綜合報導）

谷愛凌週二（6月7日）在紐約接受採訪時透露，自己將擔任美國申奧大使，為鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧會助一臂之力。

「我想，這是全球化的一個美好例證，以及我們如何利用滑雪、體育和冬季運動來把人們連結起來。」她對《時代》週刊說，鹽湖城希望成為各國選手訓練的地方，並有意吸納15個國家新加入冬季奧運會。「這是我一向支持的，我十分榮幸能成為其中的一份子。」

谷愛凌還說，她不後悔代表中國參加北京冬奧。出生在美國的谷愛凌，15歲時決定加入中國隊參加2022年冬奧會。在北京，她獲得了兩金一銀的驕人成績，而且在冬奧會之前就成為在中國備受追捧俄冰雪運動「公主」和媒體明星。

但她的特殊跨國身份和不尋常的成功故事也引來諸多爭議。在中國，有關她是否放棄了美國國籍的追問始終沒有消失。而在谷愛凌成長為滑雪運動員的美國，也有人認為她代表中國出賽是一種「背叛」。

「為自己國家申奧」

在接受《時代》採訪時，谷愛凌再次重複了此前的立場，即她的選擇是為了激勵包括中國在內的更多國家的年輕女孩投入冰雪運動，成為她們追求夢想、自信勵志的榜樣。「這對全世界都是一種令人難以置信的機會，不僅是在中國，在美國、加拿大和歐洲也一樣。尤其在那些自由滑雪現在終於獲得了可見度的地方。」

谷愛凌將成為美國申奧大使的消息，在中國網路上引起了熱烈的討論。「#谷愛凌從來沒有後悔過選擇代表中國」的話題在微博上點閱過億。有微博用戶嘲諷「谷愛凌又變成美國人了？」在北京冬奧前，面對類似「到底是中國人還是美國人」的問題，谷愛凌一再重複的答案是，「在美國的時候，我是美國人，在中國的時候，我是中國人。」

還有網友認為她「在中國就能得到代言，賺得盆滿缽滿，到最後還是回了自己的國家，心滿意足地回去了。」但也有很多留言者指責批評谷愛凌的人「陰陽怪氣」，「人家為自己的國家申奧有什麼問題嗎？」更有人指出，《時代》的報導開篇稱谷愛凌為「中國滑雪運動員」，似乎可以反證其身份。

有例在先

《環球時報》前主編胡錫進發文，呼籲網友應該表現出寬容大度。「鑑於谷愛凌的特殊身份，我們應該包容她身上有比普通人更多的國際化、全球化符號。不能因為她代表中國參賽了，我們就對之後她的言行流露出任何『美國元素』而高度敏感，甚至一驚一乍。」他認為，「在當前地緣政治嚴重突出的時候，我們不妨鼓勵谷愛凌做中美之間的一位文化溝通者。」

中國媒體還找出了中國奧運冠軍擔任其他國家申奧大使的先例——花樣滑冰搭檔申雪、趙宏博就擔任過韓國平昌申奧大使。此外，撞球選手丁俊暉曾擔任過2012年英國倫敦申奧大使。

谷愛凌是在紐約參加《時代》雜誌「TIME100峰會」時，接受了現場主持人的採訪。上個月，她入選《時代》2022年最具影響力的100位人物榜單。今（2022）年秋季將在史丹佛大學開始大學學業的谷愛凌在採訪中透露，她正在寫一本書，目前的興趣所在是國際關係和量子物理。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航