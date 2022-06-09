勞團聯合反對開放勞退自選投資標的，批投信業者「視勞退基金為肥羊」，若發生弊案難定罪
我們想讓你知道的是
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，投信業者一直視勞退基金為肥羊，希望把這筆資金投入市場，因此屢稱政府投資績效不佳，但事實上勞動部勞動基金運用局自操的部分並沒有比委外代操來的差，相關流言應適可而止。
（中央社）新制勞退自選投資標的是否開放近來受關注，勞團今天聯合反對開放，直言投信業者視勞退基金為肥羊，若委外發生弊案難以定罪，業者可推自提自選商品，「想不到開放的理由」。
依據《勞工退休金條例》第14條第3項規定，勞工可以在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，且在勞工領回時有不得低於當地銀行2年定期存款利率計算的保證收益。
台灣勞工陣線、全國產業總工、全國金融業工會聯合總會及台灣勞動與社會政策協會執行長今天召開聯合記者會，聯合反對勞退自提開放勞工自選投資標的，並一一說明戳破自選的迷思。
根據勞動部統計，勞退新制2005年開辦以來，已累積新台幣3.1兆的資金，至2021年底，全體提繳勞工退休金人數為724萬2421人、參加自願提繳人數83萬4645人，占比約11.52%；依據3月數據，新制勞退的月提繳工資為6萬3655元，大部分屬於有儲蓄能力、較高薪者。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，投信業者一直視勞退基金為肥羊，希望把這筆資金投入市場，因此屢稱政府投資績效不佳，但事實上勞動部勞動基金運用局自操的部分並沒有比委外代操來的差，相關流言應適可而止。
孫友聯也提到，外界因為勞動基金局發生游迺文弊案呼籲要開放勞退自選，但過去其實也有許多民間代操業者發生的弊案，至今都無法定罪，因為內線交易、背信罪都難定罪，但公務人員涉案屬實則可以定貪污罪。
台灣勞動與社會政策協會執行長張烽益則指出，民間投信投顧業者疾呼開放自提自選只是第一步，讓勞工有選擇權後，下一步就是讓雇主提撥也可以自選，讓投顧業者有更多活水。
張烽益引用勞動部統計，目前勞退基金有1.8兆元由業者代操，其中4000億是給國內民間業者，光經營管理費就拿了10.1億元，若開放勞退自選標的是讓投信投顧業者有更多籌碼可以進出股市，且能賺取更高額管理費。
全國金融業工會聯合總會理事長韓仕賢，勞退新制基金立法用意是讓勞工從職場離退後可以保障老年生活的基礎，是讓勞工退休有可以支配的資金，這個基金性質必須要穩健保守，不是為了衝高獲利而投資操作。
孫友聯強調，目前沒有任何法規可以限制民眾去購買基金，如果投信業者真的有這麼好的產品，可以自行推出「保證收益」、「免手續費」等更優渥條件的商品來爭取勞工大眾購買，不用念茲在茲把腦筋動到勞退基金。
他呼籲勞動部持續持保守立場，後續也會將勞團意見傳遞給所有立法委員，希望立委可以就政策走向有更謹慎的態度。
新聞來源
延伸閱讀
- 勞動部調查：43.4%勞工贊成勞退自選標的，專家：不應把年輕人與退休族群「混在一包」
- 「勞退自提」可節稅還享政府基金分紅，監委調查報告：低薪階級未能受惠，高薪族群反而大增
- 試算「勞退新制」報酬率：是否要勞退自提6%？我該一次領還是月退領？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
Tags：
生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
免費諮詢數位轉型服務： https://fetnet.tw/Tb8xvx0IYI
了解更多遠傳雲端服務： https://fetnet.tw/UPUj260IYJ
本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。