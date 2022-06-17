《不會背叛你的K書竅門》：征服討厭科目，要用「進度－複習－複習」的短打讀書法

文：李相旭

征服討厭科目的短打讀書法

「不想念書的時候該怎麼辦呢？」 「不知道該怎麼念討厭的科目。」 「不知道為什麼這麼討厭上這門課。」

很多人向我吐露了這類的煩惱，他們已經不喜歡念書了，更不知道要怎麼去念討厭的科目，這時候利用短打讀書法會很有幫助。人只要想到要做自己不喜歡的事情，心裡就先感到厭煩了，但是沒辦法因為說討厭就避開這些事，所以既然要做，不如就抱著用短時間結束的心態挑戰一下吧。

我從小就討厭英文，可能是因為典型的理科腦袋，我喜歡數學和科學，但唯獨語言領域，尤其是外文和我特別不合，成績當然不可能好。直到上大學後，我才知道英文的樂趣，因而對英文產生興趣，而這時幫助我的就是短打讀書法，我用這方法完全征服了英文單字本。

不喜歡的科目，我分成三個一小時來看

念討厭的科目時，最好的方法是簡短結束和反覆閱讀，就像是為了在棒球比賽中讓跑壘者進壘而打出的短打一樣。

以我自己為例，如果一天K書10個小時，我決定其中3個小時要花在我最討厭的科目──英文，但我並不會連續念3個小時的英文，而是分3次各念1個小時，如果要念討厭的英語長達3個小時，心理負擔就會很大，但如果想著只有1個小時左右，那麼就可以用更輕鬆的心態面對。

來試試看制定每天背100個英文單字的目標，每天早上、中午、晚上，各花1個小時看100個單詞。如果時常在短時間內重複，不管再難再多的內容，也會稍微搞懂，就像人與人常見面的話，不知為何就會變得熟悉，並產生親近感。

另外，運用短打讀書法時，應適當調整讀書的分量，如果是有興趣和喜歡的科目，一天可以設定念50頁左右；若是討厭的科目或毫無興趣的科目，就只念20頁到25頁左右，然後早上、中午、晚上，一天分3次反覆念。

我不太喜歡英文，特別是在背英文單字時，總是運用短打讀書法，先設定今天要背的單字分量，每天看3次定好分量的單字本。想要正確理解和背誦所學的東西時，複習是最好的辦法，像這樣利用短打讀書法，切割讀書時間，藉由不斷反覆學習內容，能逐漸理解和背誦，有效幫你複習進度。

越是不喜歡的科目，就越要在「複習」上投入一半以上的讀書時間，才能更快理解和吸收內容。

美國前總統林肯說過這麼一句話：「如果給我1小時砍樹，我就要花45分鐘來磨斧頭。」我建議的讀書方式也是這樣，如果我的讀書時間是10個小時，那麼我會投資6個小時複習，在讀書時間裡，至少要投入60％的複習，才能真正理解和背誦所學的內容。

運用短打讀書法時，我建議大家把念不擅長科目的時間分成3等分，第一段進行進度，剩下的第二、三段則用來複習，只有克服反覆複習的艱難過程，才能逐漸感受到知識的積累，進而逐漸對那個科目產生興趣。

而一旦有了興趣，就更容易接觸這個科目，在實力有所提升後，提高一個階段，同時讀更深入的內容或寫題庫的話更好。我希望大家在面對不擅長或討厭的科目時，能養成每天最少念3次以上的習慣，漸漸的，你會發現自己對討厭的科目產生興趣，也跟著變得有自信。

最快的讀書方法是複習

實際上，對於學習來說，最重要的是「絕不放棄，相信自己一定能做到」。很多人可能會想：「要準備多益考試，只看這些基本教材夠嗎？」、「現在念書的話，成績真的會提高嗎？」此時我們需要的就是「絕不放棄，相信自己一定能做到」，像這樣的信心和信念。但是，我究竟要如何才能得到信心？

最好的辦法就是相信自己。今天我分3次念了很難的科目，最後一次念的時候，只要看到劃線的關鍵字，就能讀出詳細內容，感覺內容的確刻入了我的腦裡，這種感覺能讓我們在心裡，深植「我一定會得到我所應得的成績，我一定會考上」的信念吧，這種信念有自證預言的效果，能夠讓我們產生自信心，對發揮實力有很大的幫助。

也相信自己念的基本教材吧，無論任何科目，只要反覆閱讀基本教材，成績必然會上升，就像地基堅固的房子遇到任何風吹雨打，都不會倒下一樣，如果讀透了這種目錄上整理好堅固框架的基礎教材，以後就能輕鬆進入深層學習或解答題庫。

如果很認真讀書，成績還是沒有提高，希望你可以回顧一下，自己是否忠於基本教材。如果你決定這樣念書的話，也希望你可以暫時放下疑慮，相信「讀書的自己」和「自己選擇的基本教材」，那麼就會像自己所相信的那樣成長和前進。

念討厭的科目時，在解題或深入學習之前，一定要完全讀懂自己選擇的書，因為連手上的書都沒看懂的情況下，開始看其他教科書或參考書，除了需要學習的分量也會增加，也會漸漸變得更混亂，就變成連一本書都沒有好好讀完，只是草草掃過。

有句話是「欲速則不達」，我們不需要擔心如果把時間花在複習，進度會不夠快，學習速度會變慢，因為最快的讀書方法就是好好複習。

重要的是，放棄必須快點趕進度的不安感，並下定決心一步步掌握，抱著要仔細吸收的決心，念五次以上基本教材。透過多次的反覆學習，把內容完全變成自己的東西，那麼任何考試都可以通過。

征服討厭科目的短打讀書法

計畫好的讀書時間分成三段。 在那三段期間內進行「進度—複習—複習」。 越是不喜歡的科目，越要投資60％時間在複習上。

書籍介紹

本文摘錄自《不會背叛你的K書竅門》，大是文化出版

作者：李相旭

譯者：楊筑鈞

作者李相旭自小就很努力讀書，偏偏連考兩年醫學院都落榜，他不禁質疑，從小引以為傲的念書方法到底哪裡出了錯？

他開始檢討修正，自行研發出「1╱4╱7╱14讀書法」，終於考上韓國三大名校之一高麗大學和釜山大學醫學研究所，並通過國家級醫生檢定考試，現於江南開設皮膚科。