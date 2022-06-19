後習近平時代的中國很可能進入「解凍期」，但民主國家為此做好準備了嗎？

中國是否即將進入解凍期？

也許獨裁統治的最大挑戰，也是其最大的弱點，是權力交接引起的危險和不確定性。沒有人——包括現任統治者——知道真正的權力交接的規則，如如何選擇候選人、現任者應如何退出。所有這些都是在殘酷的權力鬥爭中秘密決定的。這就是為什麼隨著習近平作為中國領導人的第二個任期接近尾聲，關於中國領導層將發生什麼的預測層出不窮。

習近平有兩個頭銜：中國共產黨的總書記和國家主席。根據中國共產黨的章程，總書記的任期是五年，但沒有限制一個人可以做多少個任期。中國憲法原來規定，國家主席任期不得超過兩個五年任期，但中國人民代表大會在2018年取消了這一規定，基本上使習近平能夠無限期地統治。

習近平的兩位前任，江澤民和胡錦濤，分別同時擔任總書記和國家主席，任期為兩個五年。今（2022）年是習近平第二個任期的最後一年，中共將在今年秋天舉行大會，決定他是否繼續執政。

許多分析家預測他將永遠執政，一些人說他將被取代，還有一些人預測中國將出現危機。

極權政權也會出現自由化的時期，稱為「解凍」（thaw），如1953年史達林（Joseph Stalin）去世後的赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）解凍期和1970年代末中國的解凍期。

一般來說，在經歷了長期的高壓統治之後，極權政權往往會釋放出一段有限度的政治經濟自由化時期，以消解積累的高壓。在習近平的領導下，中國經歷了自毛澤東以來政治經濟最壓抑的時代。因此，習近平之後的中國很有可能是一個解凍期。

中國當代有兩個解凍期：1976年毛澤東去世後和1989年天安門鎮壓後鄧小平1992年南巡。在解凍期，中國共產黨的實際領導人鄧小平設計了一個避免與西方國家對抗、埋頭發展經濟的「韜光養晦」策略。