柬埔寨執政黨地方選舉大勝，為何會有許多年輕人支持獨裁的洪森政權？
我們想讓你知道的是
一位在金邊創業的朋友淡淡表示「我們要的是安定與繁榮，誰能提供穩定的生活，我就支持誰...對於貪腐問題，其他人不見得會比CPP更好，而以柬埔寨現在的落後和脆弱的社會體系，確實需要像洪森這樣的強人領導，否則，國家很容易再次動亂，或遭致境外勢力的欺侮...」
很多「外人」可能會很好奇，菲律賓馬可仕的貪腐，根本是世界級的醜聞與笑話，怎麼還那麼多菲律賓人，特別是青年族群，還要支持獨裁者的兒子小馬可仕，讓其順利當選菲律賓總統？
這當然是外行人看熱鬧，內行人看門道，有其複雜的社會因素（有機會筆者再另撰文分析），無獨有偶，東南亞另一個極權統治的國家柬埔寨，軍事強人洪森掌權20餘年，卻仍在民間有極高的人氣（當然也不乏批評聲浪）。甚至，在年輕人的心目中，獨裁形象鮮明的洪森，並沒有那麼惹人討厭，有些受過海外教育的知識份子，也會覺得現階段的柬埔寨，被洪森管著，「好想也沒什麼不好」！？
這可以從上週末剛結束的地方選舉看出端倪，就在6月5號（週日），柬埔寨舉辦了第五屆的地方選舉，主要兩大陣營分別是以洪森為首的人民黨（CPP），和反對派的燭光黨（CNRP）爭鋒相對，不過，在常年深受一黨專政的地方，所謂的反對黨，要嘛是為了要有「民主」選舉象徵性做做樣子，要嘛就是在執政黨的多方打壓下艱困生存，CNRP就屬於後者。
前身為救國黨的CNRP，曾在上一次全國大選獲得不錯的成績，隨即便被奇怪的理由解散。這次捲土重來，同一班人另組燭光黨，主打全民健康保險、教育普及化和打擊犯罪等議題，雖也有人支持，但聲量與掌握大量資源的人民黨相比，根本不在同一個等級。
果不其然，週日的地方選舉結果，洪森的CPP取得壓倒性勝利，在投票率超過七成的情況下，穩穩拿下80%以上的理事會席位（有點類似台灣的區長與村里長，比縣市議員再小一個級別），而燭光黨則是取得約18%，但在幾乎所有的關鍵選區，如金邊市、暹粒省、磅湛省等，皆由CPP大幅領先，這也被視為是明年全國大選的前哨戰，洪森要繼續掌權，顯然在意料之中。
誠然，暫先不論選舉是否公平公正，仔細分析一下投票者的分布，原以為年輕世代或知識份子會比較支持進步思想與換人做做看，但有趣的是，支持CPP的選民組成中，不少青壯年，甚至是首投族，而在知識份子的圈子裡，就拿那些赴海外留學歸國的柬埔寨人來看，把票投給CPP陣營的也不在少數，你說他們分不出真獨裁假民主嗎？倒也不盡然，而這次洪森仍能夠取得多數人的認可，除了冥頑不靈的鐵票之外，隨著教育普及，資訊發達，為數眾多的「中間選民」的態度，就非常值得關注。
這之中，作為反對黨的CNPR自然也有責任，一來是領導高層存在派系與路線的爭鬥，二來則是確實在沒什麼資源的情況下，也端不出什麼夠吸引人的政策和願景。對很大部分的柬埔寨人民來說，安定的社會，穩定的經濟發展比較重要，至於民主政治與其他什麼天賦人權的理想，會是下一個發展階段，才可能會去重視的東西。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。