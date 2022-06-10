柬埔寨執政黨地方選舉大勝，為何會有許多年輕人支持獨裁的洪森政權？

很多「外人」可能會很好奇，菲律賓馬可仕的貪腐，根本是世界級的醜聞與笑話，怎麼還那麼多菲律賓人，特別是青年族群，還要支持獨裁者的兒子小馬可仕，讓其順利當選菲律賓總統？

這當然是外行人看熱鬧，內行人看門道，有其複雜的社會因素（有機會筆者再另撰文分析），無獨有偶，東南亞另一個極權統治的國家柬埔寨，軍事強人洪森掌權20餘年，卻仍在民間有極高的人氣（當然也不乏批評聲浪）。甚至，在年輕人的心目中，獨裁形象鮮明的洪森，並沒有那麼惹人討厭，有些受過海外教育的知識份子，也會覺得現階段的柬埔寨，被洪森管著，「好想也沒什麼不好」！？

這可以從上週末剛結束的地方選舉看出端倪，就在6月5號（週日），柬埔寨舉辦了第五屆的地方選舉，主要兩大陣營分別是以洪森為首的人民黨（CPP），和反對派的燭光黨（CNRP）爭鋒相對，不過，在常年深受一黨專政的地方，所謂的反對黨，要嘛是為了要有「民主」選舉象徵性做做樣子，要嘛就是在執政黨的多方打壓下艱困生存，CNRP就屬於後者。

前身為救國黨的CNRP，曾在上一次全國大選獲得不錯的成績，隨即便被奇怪的理由解散。這次捲土重來，同一班人另組燭光黨，主打全民健康保險、教育普及化和打擊犯罪等議題，雖也有人支持，但聲量與掌握大量資源的人民黨相比，根本不在同一個等級。

果不其然，週日的地方選舉結果，洪森的CPP取得壓倒性勝利，在投票率超過七成的情況下，穩穩拿下80%以上的理事會席位（有點類似台灣的區長與村里長，比縣市議員再小一個級別），而燭光黨則是取得約18%，但在幾乎所有的關鍵選區，如金邊市、暹粒省、磅湛省等，皆由CPP大幅領先，這也被視為是明年全國大選的前哨戰，洪森要繼續掌權，顯然在意料之中。

Photo Credit：Jack Huang 柬埔寨這次的選制屬於類似政黨比例代表制，亦即選民只有一票，投給支持的政黨。然而，每個選區雖都允許合法登記的政黨自由推派候選人，但除了需滿足一定門檻之外，很大部分的選區也完全是CPP的勢力，反對黨/小黨根本毫無勝算，因此乾脆不提人選。故此，可以發現有些地區的選票上，也僅有CPP一個選項（如圖），要嘛選它，要嘛只能投廢票。

誠然，暫先不論選舉是否公平公正，仔細分析一下投票者的分布，原以為年輕世代或知識份子會比較支持進步思想與換人做做看，但有趣的是，支持CPP的選民組成中，不少青壯年，甚至是首投族，而在知識份子的圈子裡，就拿那些赴海外留學歸國的柬埔寨人來看，把票投給CPP陣營的也不在少數，你說他們分不出真獨裁假民主嗎？倒也不盡然，而這次洪森仍能夠取得多數人的認可，除了冥頑不靈的鐵票之外，隨著教育普及，資訊發達，為數眾多的「中間選民」的態度，就非常值得關注。

這之中，作為反對黨的CNPR自然也有責任，一來是領導高層存在派系與路線的爭鬥，二來則是確實在沒什麼資源的情況下，也端不出什麼夠吸引人的政策和願景。對很大部分的柬埔寨人民來說，安定的社會，穩定的經濟發展比較重要，至於民主政治與其他什麼天賦人權的理想，會是下一個發展階段，才可能會去重視的東西。