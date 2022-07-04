佛教界白色恐怖冤案（一）：蔣介石同窗忙著復興中國佛教會，卻不知大難臨頭

文：唐墨

一、靈隱寺

打過板，天已經亮透。律航法師早就穿戴整齊，坐在案前好一會兒了，為了培訓中國佛教會的僧才，為了不讓佛教的法燈斷滅，這幾天睡得挺少的。精神有些緊繃，但總地來說是體能還堪負荷的狀態。

畢竟是打過仗的啊，同修有時候也喚他是武僧，寺內粗重的工作，他總是一馬當先搶著作。律航法師出家前，在部隊裡是搞防空，也不算真的衝鋒陷陣，但粗手粗腳的活兒從沒少過，自律甚嚴的他，還經常跟扛步槍的同袍一起出操。

渾沌腦海還沒憶起那空中飆然的喧囂砲聲，楠木板子一通通打響，噹噹噹地繞著走廊，彷彿都叩在房門上。律航法師翻開禪修日誌，兩天後的格子上用紅筆打了顆星星，寫著「佛學會開學日」。 6月份的日誌夾著一封信，從台北善導寺寄來，署名要給慈航法師的信。慈航法師住在律航法師隔壁間，把這信交給律航，也是看重他能處理這些教務。

算算，這沙彌生活也差不多才一個月左右，但早在入門為徒之前，律航法師就一直跟夏蓮居居士等佛教界人士學習過，慈航法師早早聽說過出家前的律航法師，是個很有勇猛精進心的人。去年，慈航法師剛到台灣，還沒出家的律航法師就親自去接機，跟前跟後，總算在上個月的佛誕日，正式跟著慈航法師剃度出家。

「律航啊，這信，就交給你處理，以後台北善導寺的事情就你負責；我還得給佛學會準備講義。」「是，師父。」 信上所提的事情有點瑣碎，大概就是關於《海潮音》的復刊，希望慈航法師能賜稿指教；靈隱佛學會的創設維艱，如有任何硬體或資源上的需求，也請慈航法師不吝告知；中國佛教會的重建，刻不容緩等等。

一次次的期勉與請託，句句讀來卻不感到壓力，畢竟那也都是慈航法師早就定錨，勢在必行的事情。律航法師得了師父的授命，應允對方，推舟順水的幾筆蒼勁小楷，便已足夠。

信早就回了，律航法師只是為了要記著提醒師父得投稿給《海潮音》，特地留下這封信，夾在6月的日誌裡。從沒想過這樣的舉動，後來竟救了師父、救了律航自己，更救了10多位佛友那早已奉給龍天眾生的殘命。

檀香凝在大殿內，佛光歛歛，端端的釋迦牟尼垂目，兩手結禪定印，掌中有一寶珠。磨透的玉石或珠貝，是那年一身鼠灰僧袍底下的鬥志，搭著船，隨著軍隊和一批又一批同樣穿著老破襖子的難民們，來到這座語言不通、文化不同的小島。可因為胸懷珠玉，其志不滅，總算是堅持下來，決心要做點事情了，和幾個同樣來自江浙地方的僧人們聯絡起來，準備在台灣這座島上，復興中國佛教會。

團結一如僧眾的早晚課，負責燃香點燈的僧人，與負責打板的僧人，總是兩兩一組，每天輪不同的組別，給佛菩薩上香，喚佛友們起床。沒有誰比較高，也不存在誰比較偉大的區別，能者多勞向來是自我期許，不煩他人提醒。香燈的在殿內忙，打板的在殿外出入穿梭。沉檀的香氣，攀著一位僧人又一位僧人，隨那寬大的衣袖，羅著一股腦的香，香氣與板聲，一波波襲入寮房。

「住持，住持。」 門外一聲聲喚。那是在叫隔壁禪房的靈隱寺住持，無上住持。但聽得住持開了門，叫門的僧人急忙忙說了幾句話，律航法師隔扇門豎著耳聽，聽不太清是什麼內容，但這絕對不是起板早課該有的焦躁語感。不一會，慈航法師也開了門，門外又是一陣嘟嘟嚷嚷。

直到——寮房的長廊傳來布履拖娑與皮鞋雜沓，間有幾聲焦煩人語，細細碎碎，然後是一個男人對住持講話，那聲音大得，連透著門板都讓人無法忽略。「我們接獲消息，有人利用這裡當掩護，為匪區作諜報工作，請住持把所有人都集合到大殿來，這間寺院必須暫時封鎖，我們要展開全面搜查。」

律航法師開了門，正巧看見帶頭穿著卡其制服那位講話的警察，以一種言詞威厲，但又不失禮節的語氣，請無上住持和慈航法師配合他們的調查。無上住持還不明究理，正想找律航法師解危，而那位警察看見律航法師走出房門，倒是頗溫和地點頭致意後，才娓娓地說：「喔，是律航法師。還請律航法師多多配合，到大殿去，一起接受我們的調查吧。」

「調查？」「說是有人在寺裡搞諜報工作。」「諜報工作。這可不能亂說啊。寺裡的都是僧人，哪有本事去弄什麼諜報的情資呢。」「我們接到的消息就是這樣，我們奉命辦事，請不要抵抗。」

律航法師解釋道：「這，僧團的作息都是固定的，寺門的開放也都有規定，誰能亂走出去，給敵人通風報信呢。如果真的有，我們一定會知道的啊。這一定是哪裡搞錯了吧。」「總之，請法師移動尊駕吧。我也不好多說什麼，上頭的意思。」面對律航法師的質疑，那帶頭的警察雖然執意要帶大家走，但對律航法師的態度卻是又更軟了些，這是有原因的。

律航法師畢竟還是那個防空部的司令，蔣委員長的老同窗。眼下這個來抓人的警察，連律航法師底下的一個小傳令兵都比不過的。律航法師俗姓黃，名臚初，光緒13年生，參加過舊科舉的府試，念過師範學院，民國以後棄文從武，舉凡北伐、剿匪、抗日，他都無役不與。以他這足月沙彌，卻能夠住在住持的方丈隔壁，賴的畢竟還是他的俗家身分。

各地寺院佛學會之所以紛紛來信，禮請慈航法師協助佛教會與佛學院的建立，慕的當然是他的名聲。而慈航法師和無上住持特別器重律航法師，則是惦念著他有這樣的黨國背景。這些互相拉攀關係的事情，師父們不說，不管慈航或律航，法師們自己都清楚得很。