佛教界白色恐怖冤案（三）：警方號稱掌握「確實證據」，前一天的噩夢又輪迴重演

文：唐墨

二、東本願寺

原以為風波就此平靜，不過歷經一宿，那情勢陡然風雲變色。

時間是1949年，6月19日，清晨。丁委員先行北上，搭了早班列車離開新竹。他昨天就趕緊向警備總部通過電話，說靈隱寺的匪諜案，暫等2、3日，有些疑點必須釐清。丁委員還特別交代警察，說他會親自跟陳總司令匯報，不要再找僧眾的麻煩。可是，新竹警察局，卻在隔日清晨，擁槍荷彈，再度包圍了靈隱寺。而且這次連局長都親自出馬。

等靈隱寺都做完早課了，鐘鳴三通過後，局長才揮隊，把警備車開到靈隱寺門口，魚貫地下來了20幾個警察，往山門裡小跑步，擺開陣形，一個陣眼都不留餘地，把殿內焚香頂禮佛陀，正羅列兩班的僧人，全都圍在大殿裡。「怎麼又來。」慈航大師哼了一聲，看得心焦。

昨日驚魂未甫，僧人們哪禁得起這樣折騰，其中，一位心然法師本來身體不好，被這麼一嚇唬，兩眼一翻，硬是暈了過去。慈航法師坐導師位，縷了縷袈裟，看似有了決斷。律航法師和無上住持各立在兩班班頭，眾僧肅穆靜默，正等待慈航法師發落。

「諸位佛友，今日正是我教法難，請諸位攝心起觀，莫要驚怕。哪位佛友照看一下心然法師吧。」師兄們將心然法師扶進寮房內，獨留他一人在寺內靜養，才又退出寮房，回到大殿上來。局長帶著兩隊人，從正門堂而皇之走進來。無上住持對律航法師使了眼色，要他率先發難。

「現在又是什麼情況。抓歹徒都不用這麼多人。」律航法師被逼急了，相較於昨天那樣呼風喚雨地請來監察委員，保住了師父師兄們的生命安全，多少也是覺得面上無光，今天這樣突如其來的包圍，讓律航法師又羞又惱，劈頭就問起局長，到底所為何來：「丁委員不是說了，他要上去匯報嗎，怎麼又來找麻煩呢。」 那說話的狠勁，儼然連自己的沙彌身分都忘懷了。

「我們已經掌握了確實的證據，我們很確定，靈隱寺就是共匪活動的據點，而你們所謂的講師和尚，慈航法師，他就是幕後主謀。」局長這次又拿出了號稱是新的證據，那是一本小冊子，上頭有慈航法師的聯絡方式，以及一長串通緝在逃或尚未登錄歸檔的共匪名冊：「這是昨天我們收到的通訊錄，上面寫得很清楚，新竹的主要聯絡人，就是慈航法師。」

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這也還不到一天的事情，匪諜案就有新的斬獲，新竹警局的效率非常神速。昨天才被丁委員削過一頓的領頭警察新竹警局局長，今天竟言之鑿鑿：「我們已經確認，這位福建籍的慈航法師，他和星馬一帶的共黨有聯絡，這趟來台灣，就是為了蒐集情報來的。我方取得的資料，也都是星馬政府給的，加上這本通訊錄，斷不可能有錯的。」

昨天交手後，局長知道，就算監察委員不在靈隱寺內幫忙說項，那律航法師也是個難以對付的狠角色，因此又多拿出幾張宣稱是星馬政府提供的相片，拿到律航法師與無上住持的面前。律航法師和無上住持稍稍翻了幾頁，果不其然，慈航法師和華僑們的合照當中，那若隱若現黃星紅旗子，不意都入了鏡。一時也說不清那是中國共產黨的陽謀，還是有人刻意為之的陰謀。

「那你就抓我吧，跟其他師兄弟無關。」慈航法師走下導師台，偉岸的身形立在佛祖前：「既然所有的證據都證明，匪諜通敵是慈航我一個人做的，那你就抓我走。」「不，我們不能確定，你是不是把有毒的馬克思滲透給這些單純的僧人，按照總司令的指示，你們都需要接受更進一步的觀察。明天早上，我會把你們都送到台北去，到時候有什麼問題，你們再去跟總司令那邊的人說清楚吧。」

「你這是什麼意思？」律航法師護師心切，差點兒要衝上去推局長一把，硬是被無上住持拉住：「已經跟你說了，就不能等總司令那邊正確的指令下來嗎？」「不能，昨天就應該把你們收網了，多放你們一天，誰曉得你們會不會串供，甚至逃跑。」

「跑得了和尚，跑得了廟嗎。」律航法師說得急了，聲音也大了。慈航法師則是趕緊再替他緩一緩。「律航，不可這樣跟局長講話。局長，這事，我一人負全責，我自己去就可以了，何必叫大家都去呢？」「上頭命令，不敢更改。總司令交代，不可錯放一人。得罪了。」

局長手一比劃，候在大雄寶殿外的警察看懂信號，兩兩一組闖進來，從僧人的左右腋窩摻上一把，就把一個個僧人往車裡扛。這麼來回地扛，僧人雖想反抗，但也出不了多少力，不過幾分鐘的事情，12位僧人又全都回了警備車上，彷彿昨天的噩夢又輪迴重演。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這次不比前次，篤定了要把他們押上台北，送進看守所，連救兵都不讓他們討了。只留下昏倒的心然法師一位，可以豁免，留在靈隱寺內靜養。「讓我打個電話吧，我還有人可以保我們。」「昨天讓你們離開，也是看在證據不足的份上，今天罪證確鑿了，哪裡還有你們討價還價的餘地。通敵這種大事，不是我可以隨便通融的，明天送你們上台北看守所，我想，這還是得交由軍法審判吧。」

聽局長一說軍法審判，僧人們是真的怕了。年紀輕一點的，慌得手足無措，不知如何是好；資歷稍長的，卻也是頹頭喪氣，為的不是自己的性命，而是為佛教哀嘆。

律航法師沒想過，自己也有技窮的一天，他探探自己的衣袖，還好，那本寫有遺囑的日誌還在，就算受這王難之苦，哪日真的西歸了，有心的人看見這遺囑與日誌，就會明白他的用心，明白慈航法師的本懷，真正明白，佛教徒都是與國家共存亡的好國民。