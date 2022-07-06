佛教界白色恐怖冤案（三）：警方號稱掌握「確實證據」，前一天的噩夢又輪迴重演
我們想讓你知道的是
局長手一比劃，候在大雄寶殿外的警察看懂信號，兩兩一組闖進來，就把一個個僧人往車裡扛。這麼來回地扛，僧人雖想反抗，但也出不了多少力，不過幾分鐘的事情，12位僧人又全都回了警備車上，彷彿昨天的噩夢又輪迴重演。
文：唐墨
二、東本願寺
原以為風波就此平靜，不過歷經一宿，那情勢陡然風雲變色。
時間是1949年，6月19日，清晨。丁委員先行北上，搭了早班列車離開新竹。他昨天就趕緊向警備總部通過電話，說靈隱寺的匪諜案，暫等2、3日，有些疑點必須釐清。丁委員還特別交代警察，說他會親自跟陳總司令匯報，不要再找僧眾的麻煩。可是，新竹警察局，卻在隔日清晨，擁槍荷彈，再度包圍了靈隱寺。而且這次連局長都親自出馬。
等靈隱寺都做完早課了，鐘鳴三通過後，局長才揮隊，把警備車開到靈隱寺門口，魚貫地下來了20幾個警察，往山門裡小跑步，擺開陣形，一個陣眼都不留餘地，把殿內焚香頂禮佛陀，正羅列兩班的僧人，全都圍在大殿裡。「怎麼又來。」慈航大師哼了一聲，看得心焦。
昨日驚魂未甫，僧人們哪禁得起這樣折騰，其中，一位心然法師本來身體不好，被這麼一嚇唬，兩眼一翻，硬是暈了過去。慈航法師坐導師位，縷了縷袈裟，看似有了決斷。律航法師和無上住持各立在兩班班頭，眾僧肅穆靜默，正等待慈航法師發落。
「諸位佛友，今日正是我教法難，請諸位攝心起觀，莫要驚怕。哪位佛友照看一下心然法師吧。」師兄們將心然法師扶進寮房內，獨留他一人在寺內靜養，才又退出寮房，回到大殿上來。局長帶著兩隊人，從正門堂而皇之走進來。無上住持對律航法師使了眼色，要他率先發難。
「現在又是什麼情況。抓歹徒都不用這麼多人。」律航法師被逼急了，相較於昨天那樣呼風喚雨地請來監察委員，保住了師父師兄們的生命安全，多少也是覺得面上無光，今天這樣突如其來的包圍，讓律航法師又羞又惱，劈頭就問起局長，到底所為何來：「丁委員不是說了，他要上去匯報嗎，怎麼又來找麻煩呢。」 那說話的狠勁，儼然連自己的沙彌身分都忘懷了。
「我們已經掌握了確實的證據，我們很確定，靈隱寺就是共匪活動的據點，而你們所謂的講師和尚，慈航法師，他就是幕後主謀。」局長這次又拿出了號稱是新的證據，那是一本小冊子，上頭有慈航法師的聯絡方式，以及一長串通緝在逃或尚未登錄歸檔的共匪名冊：「這是昨天我們收到的通訊錄，上面寫得很清楚，新竹的主要聯絡人，就是慈航法師。」
這也還不到一天的事情，匪諜案就有新的斬獲，新竹警局的效率非常神速。昨天才被丁委員削過一頓的領頭警察新竹警局局長，今天竟言之鑿鑿：「我們已經確認，這位福建籍的慈航法師，他和星馬一帶的共黨有聯絡，這趟來台灣，就是為了蒐集情報來的。我方取得的資料，也都是星馬政府給的，加上這本通訊錄，斷不可能有錯的。」
昨天交手後，局長知道，就算監察委員不在靈隱寺內幫忙說項，那律航法師也是個難以對付的狠角色，因此又多拿出幾張宣稱是星馬政府提供的相片，拿到律航法師與無上住持的面前。律航法師和無上住持稍稍翻了幾頁，果不其然，慈航法師和華僑們的合照當中，那若隱若現黃星紅旗子，不意都入了鏡。一時也說不清那是中國共產黨的陽謀，還是有人刻意為之的陰謀。
「那你就抓我吧，跟其他師兄弟無關。」慈航法師走下導師台，偉岸的身形立在佛祖前：「既然所有的證據都證明，匪諜通敵是慈航我一個人做的，那你就抓我走。」「不，我們不能確定，你是不是把有毒的馬克思滲透給這些單純的僧人，按照總司令的指示，你們都需要接受更進一步的觀察。明天早上，我會把你們都送到台北去，到時候有什麼問題，你們再去跟總司令那邊的人說清楚吧。」
「你這是什麼意思？」律航法師護師心切，差點兒要衝上去推局長一把，硬是被無上住持拉住：「已經跟你說了，就不能等總司令那邊正確的指令下來嗎？」「不能，昨天就應該把你們收網了，多放你們一天，誰曉得你們會不會串供，甚至逃跑。」
「跑得了和尚，跑得了廟嗎。」律航法師說得急了，聲音也大了。慈航法師則是趕緊再替他緩一緩。「律航，不可這樣跟局長講話。局長，這事，我一人負全責，我自己去就可以了，何必叫大家都去呢？」「上頭命令，不敢更改。總司令交代，不可錯放一人。得罪了。」
局長手一比劃，候在大雄寶殿外的警察看懂信號，兩兩一組闖進來，從僧人的左右腋窩摻上一把，就把一個個僧人往車裡扛。這麼來回地扛，僧人雖想反抗，但也出不了多少力，不過幾分鐘的事情，12位僧人又全都回了警備車上，彷彿昨天的噩夢又輪迴重演。
這次不比前次，篤定了要把他們押上台北，送進看守所，連救兵都不讓他們討了。只留下昏倒的心然法師一位，可以豁免，留在靈隱寺內靜養。「讓我打個電話吧，我還有人可以保我們。」「昨天讓你們離開，也是看在證據不足的份上，今天罪證確鑿了，哪裡還有你們討價還價的餘地。通敵這種大事，不是我可以隨便通融的，明天送你們上台北看守所，我想，這還是得交由軍法審判吧。」
聽局長一說軍法審判，僧人們是真的怕了。年紀輕一點的，慌得手足無措，不知如何是好；資歷稍長的，卻也是頹頭喪氣，為的不是自己的性命，而是為佛教哀嘆。
律航法師沒想過，自己也有技窮的一天，他探探自己的衣袖，還好，那本寫有遺囑的日誌還在，就算受這王難之苦，哪日真的西歸了，有心的人看見這遺囑與日誌，就會明白他的用心，明白慈航法師的本懷，真正明白，佛教徒都是與國家共存亡的好國民。
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！