傳民進黨各派系對2022新北市長人選已有共識，立委羅致政：先專心隔離不談選舉
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蘇貞昌近期曾點名內政部長徐國勇和立委吳秉叡、羅致政，但徵詢徐國勇後，徐國勇表達無意願。
民進黨要推派誰出戰新北市長選舉，成外界關注焦點，《鏡傳媒》報導，在英系、蘇系有默契下，立委羅致政最有可能出線；不過羅致政本人表示不便受訪，民進黨發言人黃世杰則表示，防疫是目前最優先工作。
羅致政和民進黨都否認
羅致政是國際關係出身；是少數出身政治大學外交系，但政黨傾向泛綠的學者，曾任東吳大學政治學系系主任。2011年開始投入板橋立委選舉，目前已經是連續第三屆，期間七度榮獲公民監督國會聯盟評鑑優秀立委，並且兼任民進黨國際部主任。
羅致政是英系的重要角色，面對2022年的地方選戰，羅致政也在黨內初選過程中，力挺新北市的英系參選人。
羅致政12日快篩陽性，國會辦公室表示，委員現在專心隔離不便受訪，暫不回應選舉相關議題。
民進黨發言人黃世杰稍晚則回應，民進黨作為執政黨，清楚知道現在民眾最關心疫情變化，防疫是目前最優先工作。民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想。
蘇巧慧：羅致政和吳秉叡都是好人才
對於新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧今天接受媒體聯訪提到，新北市有很多資深委員，例如吳秉叡、羅致政，都已經連任好幾屆，在國會表現很好，對地方建設了解、支持，也有和在地鄉親真正的連結，他們都是很好的人選；而羅致政在國會的表現大家有目共睹，且最近在新北相關議題也看得出，他不但能針砭新北市確實的問題，也能提出解方，資深委員的功力就是在這裡，對地方有了解、有想法，都會是很好的人選。
蘇巧慧分析，吳秉叡、羅致政選區相鄰，不管是新莊或板橋的建設都有很多互動，他們對地方的熱情和服務都是作為市長最好的特質，在上次市長競選過程中，2人都更上層樓為新北市更多人服務，若在經歷四年後，能由在地立委出馬，為新北市、為民進黨做一個適當的人選，都是非常支持。
至於會支持誰，蘇巧慧說，羅致政、吳秉叡在地方各有擅長，還是要由地方民眾共同決定，而行政院長蘇貞昌是選對會成員，經過選對會充分討論後，蘇貞昌會支持選對會的決定。而且不只是蘇貞昌的態度重要，市民的態度更重要，大家經過這麼長的選舉經驗都會了解誰能夠對市政提出好的想法、對現有問題提出解方，這樣的人選才能得到大家支持。
至於自己是否有參選意願；蘇巧慧則表示，她現在在立法院第2屆，還有很多學習的空間，對於國家政策、地方建設可以出力的地方還很多，會想繼續留在立法院做更多事。
蘇貞昌近期曾點名內政部長徐國勇和立委吳秉叡、羅致政，但徵詢徐國勇後，徐國勇表達無意願。近期不論防疫政策還是中和確診男童恩恩送醫爭議事件，羅致政都炮火猛烈，頻頻隔空槓上新北市府，反觀吳秉叡則較為低調。
侯友宜的民調一直居高不下，據《ETtoday新聞雲》5月30日的最新民調，「後蔡英文時期」10大政治領袖中，侯友宜甚至擠下副總統賴清德重返第1名，高達77.5%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。另外根據台灣民意基金會歷次調查，侯友宜在疫情期間的防疫表現都受民眾青睞，在六都市長中獨占鰲頭。
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核稿編輯：翁世航
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