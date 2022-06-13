俄烏戰爭催生「烏克蘭民族」共同體，普亭逐漸失去對「前蘇聯五大板塊」影響力

烏克蘭戰爭中的「前蘇聯板塊」

1991年蘇聯解體為15個國家，此後各國走上不同的發展道路。這15國分為五類：1. 東斯拉夫國家；2. 波羅的海三國；3. 中亞五國；4. 高加索三國；5. 摩爾多瓦。烏克蘭戰爭爆發，對前蘇聯國家而言，也是一個極大的衝擊。

1. 東斯拉夫板塊

俄羅斯繼承了蘇聯的國際地位，成為「小號蘇聯」。白羅斯基本上是俄羅斯的小兄弟。烏克蘭搖擺在俄羅斯和歐洲之間。現在它們三國都是烏克蘭戰爭的主角：俄羅斯是侵略者，白羅斯是協從者，烏克蘭是受害者。

俄羅斯是「蘇聯板塊」的大玩家和霸主。在蘇聯解體後，不斷為重建沙俄和蘇聯時代的勢力範圍而努力。獨立國家國協、集體安全組織、歐亞關稅同盟和歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）等，都是這些努力的表現。

在這次戰爭中，俄羅斯是歐洲之外的大輸家。儘管俄羅斯現在穩住陣腳，與烏克蘭在烏東烏南拉鋸，但即便戰爭贏了，依然得不償失。首先，它不但「永遠地」（在可見將來）失去烏克蘭，還把烏克蘭變成仇人。

其次，俄羅斯的力量會在烏克蘭被持續削弱，雖然目前看來還扛得住制裁的打擊，但經濟大幅下降，實力大幅削弱在所難免。第三，俄羅斯被「抗俄共同體」強行脫鉤，它在很大程度上成為「半個世界的棄兒」，不說是否扛得住的問題，至少戰略選擇大大減少了。

第四，它暴露出自己的「真實實力」，原先是一個龐然大物，現在不再那麼可怕。瑞典芬蘭不懼俄羅斯威脅要加入北約就是明證。第五，俄羅斯傳統的勢力範圍——中亞也出現了鬆動。中亞國家擔心變成「烏克蘭第二」，於是更加積極地尋找外援和消除俄羅斯勢力（見下分析）。

第六，俄羅斯在受西方制裁和戰爭嚴重削弱下，只能更加依靠中國，對中國大幅讓步。比如最近傳出，俄羅斯在阻擋了二十多年後，終於不再反對「中吉烏鐵路」，即從中國新疆到吉爾吉斯再到烏茲別克「標準間距」鐵路。