俄烏戰爭催生「烏克蘭民族」共同體，普亭逐漸失去對「前蘇聯五大板塊」影響力
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在烏克蘭戰爭中，前蘇聯國家在聯合國各次投票中的表態都相當一致，不是棄權，就是不投票。各國至今也沒有譴責俄國。這種立場不難理解，主要就是俄國因素，無論是不想拉下臉，還是俄國施壓。但各個板塊的情況又不一樣。
烏克蘭戰爭中的「前蘇聯板塊」
1991年蘇聯解體為15個國家，此後各國走上不同的發展道路。這15國分為五類：1. 東斯拉夫國家；2. 波羅的海三國；3. 中亞五國；4. 高加索三國；5. 摩爾多瓦。烏克蘭戰爭爆發，對前蘇聯國家而言，也是一個極大的衝擊。
1. 東斯拉夫板塊
俄羅斯繼承了蘇聯的國際地位，成為「小號蘇聯」。白羅斯基本上是俄羅斯的小兄弟。烏克蘭搖擺在俄羅斯和歐洲之間。現在它們三國都是烏克蘭戰爭的主角：俄羅斯是侵略者，白羅斯是協從者，烏克蘭是受害者。
俄羅斯是「蘇聯板塊」的大玩家和霸主。在蘇聯解體後，不斷為重建沙俄和蘇聯時代的勢力範圍而努力。獨立國家國協、集體安全組織、歐亞關稅同盟和歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）等，都是這些努力的表現。
在這次戰爭中，俄羅斯是歐洲之外的大輸家。儘管俄羅斯現在穩住陣腳，與烏克蘭在烏東烏南拉鋸，但即便戰爭贏了，依然得不償失。首先，它不但「永遠地」（在可見將來）失去烏克蘭，還把烏克蘭變成仇人。
其次，俄羅斯的力量會在烏克蘭被持續削弱，雖然目前看來還扛得住制裁的打擊，但經濟大幅下降，實力大幅削弱在所難免。第三，俄羅斯被「抗俄共同體」強行脫鉤，它在很大程度上成為「半個世界的棄兒」，不說是否扛得住的問題，至少戰略選擇大大減少了。
第四，它暴露出自己的「真實實力」，原先是一個龐然大物，現在不再那麼可怕。瑞典芬蘭不懼俄羅斯威脅要加入北約就是明證。第五，俄羅斯傳統的勢力範圍——中亞也出現了鬆動。中亞國家擔心變成「烏克蘭第二」，於是更加積極地尋找外援和消除俄羅斯勢力（見下分析）。
第六，俄羅斯在受西方制裁和戰爭嚴重削弱下，只能更加依靠中國，對中國大幅讓步。比如最近傳出，俄羅斯在阻擋了二十多年後，終於不再反對「中吉烏鐵路」，即從中國新疆到吉爾吉斯再到烏茲別克「標準間距」鐵路。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
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