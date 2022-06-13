游錫堃談俄烏戰爭啟示：台灣已有「雲峰飛彈」可打到北京，人民應展現防衛意志
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游錫堃表示，台灣募兵制兵源不足，兵役役期才4個月，較新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月都短。
（中央社）立法院長游錫堃昨（12）日表示，俄烏戰爭對台灣的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，同時也要自助人助，展現台灣人的防衛意志，要讓中國知道侵台會付出代價。
游錫堃昨天接受《台灣海外網》的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方：俄烏戰爭的啓示」的專題演講。
游錫堃表示，俄烏戰爭對台灣的啟示，就是勿恃敵之不來，一定要事先做好準備。中國經濟改善後已變成霸權，中共的侵略本質及天朝心態沒有改變，就是想要來侵略台灣，台灣不要以為中國不會發動戰爭。
他指出，既然中國不放棄侵略台灣，全球民主國家必須要戰略清晰，應幫助台灣防衛，要讓中國知道戰爭會付出很大代價，一旦開戰就是與美、日、澳等國為敵，要讓中國打消侵略台灣的念頭，台灣也要做好準備，不能只靠其他國家。
游錫堃表示，台灣與中國隔著台灣海峽，中國要打台灣一定要跨過台灣海峽，但萬一共軍登陸台灣，台灣每個人就要如同烏克蘭人民一樣，全民團結合作，抱著必死的決心，把敵人打出去，要讓中國知道就算渡過台灣海峽、成功登陸，也會付出代價。
游錫堃表示，台灣募兵制兵源不足，兵役役期才4個月，較新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月都短，而新兵訓練、部隊受訓期同樣也較短，募兵制可能應該要檢討，兵源不足應該要補充，訓練不足的部分要想辦法改進。
游錫堃也在訪問中透露，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但是自己不能說，而現在雲峰飛彈已經量產。
游錫堃強調，台灣當然沒有要侵略中國，不像前總統蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是中國要打台灣之前，要先想想台灣已有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，「中國要侵台前須三思」。
不過《中央社》報導， 去（2021）年立法院審查新台幣2400億元、共8項軍備的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案時，立委關切，國軍「雲峰飛彈」是否已研發完成，以及射程是否如外傳的1200公里；邱國正回應，針對性能不便透露，但是研發成功與否「還在努力」。
游錫堃指出，目前國內藍綠勢力相互拉扯，其實民主國家有不同意見這很正常，不過美日等先進國家的政黨，國家認同都一樣，但台灣政黨的國家認同有一點不一樣。台灣現在的在野黨，有的國家認同沒問題，但有些政黨內部對於國家認同有不同意見，如果在野黨不認同台灣是國家的話，就不是國家的忠誠反對黨，這種的拉扯就不好。
游錫堃表示，如果台灣人民沒有防衛意志，有再精良的武器軍備就海峽天險也沒用。俄烏戰爭對台灣最重要的啟示還是自助人助，從總統、政府到人民都堅守國土，各國看到烏克蘭的堅定，所以全世界的援助才源源不絕，台灣要防衛就要找出台灣精神並且展現出來。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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