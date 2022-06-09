研調機構估國際油價上看140~150美元，中油將大虧上千億，「油電雙漲」成下半年經濟隱憂
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國際油價仍在持續上游，台灣中油已經虧損達新台幣751億元，其董事會已經有不少聲音傳出，若無法反映油氣成本，虧損越趨龐大，「大洞還是補不了」，並強烈建議的還是應適時反映油氣價格。
俄烏戰爭持續未解，歐盟研擬禁止俄羅斯原油進口、再加上中國疫情趨緩走向解封，進一步推升油價走高，根據研調機構推測，今年夏天油價將破每桶140元，面對高懸的能源價格，台灣中油已虧損達新台幣751億元，並傳出將適度反映能源成本，替日後「油電雙漲」埋下伏筆。
歐盟禁俄油、中國解封，國際油價將破140元
歐盟為了打擊俄羅斯的經濟，預計實施迄今最嚴厲的制裁，不但要釜底抽薪禁制進口俄羅斯石油外，還要阻止保險公司承保原油貨物。歐盟官員告訴《CNBC》這能夠有效打擊俄羅斯對烏克蘭戰爭的財源。
但是石油禁運對歐盟來說相當危險，將被迫切斷已經對俄羅斯依賴數十年能源供給，將進一步擴大歐洲國的通貨膨脹。
6月6日，歐盟成員國領導人已經原則上同意禁止俄羅斯原油和成品油進口，預計會在幾個月內分階段實施，隨著購俄油大國德國和波蘭也開始停止輸入石油後，禁運令將拉高到90%。
該協議推高了國際油價，全球基準布倫特原油（(BRENT）近日來到波段新高價至每桶129.3元，隨後向下油價開始震盪。
然而著名國際投資銀行高盛（Goldman Sachs）卻強調中國疫情趨緩，製造及物流正加速回溫，員工也能返回崗位，將拉抬石油的使用需求，再加上結構性問題尚未解決，今年第3季布蘭特原油價格將會上調至每桶140元。
信評機構穆迪（（Moody's Corporation）經濟學家贊迪（Mark Zandi）預測，若油價一旦飆升至150美元，美國經濟恐將陷入大衰退。而產業諸如：塑膠類用品、鞋子、輪胎、衣服、汽柴油、寶特瓶、清潔劑及家電都會受到衝擊。
除了美國受害以外，包含台灣在內的輸入型國家也將受害。與消費者物價指數（CPI）關係密切的躉售物價指數（WPI）將會被拉高，這意味著如小麥、棉花、鋼鐵原料，還有半成品麵粉、棉紗，以及製成品，麵包、成衣和汽車價格均會蠢動。
油電雙漲成為下半年經濟隱憂
不過台灣人還沒有感受到劇烈的通膨，是因為中油為了穩定物價，持續在年初吸收持續上揚的油價成本。中油告訴我們為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日韓港星），汽、柴油各吸收6.2元及7.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元。
進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收6.6元及8.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.6元。
然而，截至4月底累計虧損已經達到新台幣751億元、超過中油半個資本額。若在研調對國際油價的估算，今年夏季如果國際油價真的突破每桶140元，甚至上看每桶150元，中油大虧上千億是可預期的。
中油董事長李順欽日前表示，為了避免中油虧損持續擴大，經濟部已同意中油自5月起調漲相關能源價格，例如電業用天然氣價格20%，還有中油天然氣、桶裝瓦斯價格、各類油品也將納入考量。
其實，當時中油董事會已經有不少聲音傳出，若無法反映油氣成本，虧損越趨龐大，「大洞還是補不了」，並強烈建議的還是應適時反映油氣價格。
面對國際上游的油氣價格，經濟部長王美花回應，迴避了油電雙漲的看法，僅以展延貨物稅為託辭。
事實上，國內各主管機關「凍漲」、「展延貨物稅」只是左手換右手的戲碼，拿著納稅人的錢補貼油汽，反而造成政策上的預算排擠，如果地緣政治持續未解，在可預見的下半年，油電雙漲已經成為經濟的最大隱憂。
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核稿編輯：翁世航
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