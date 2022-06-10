侯友宜習慣靠防火牆阻擋政治攻擊，但在「恩恩爸事件」卻釀成巨大錯誤
我們想讓你知道的是
侯友宜不是單純公務員，恩恩爸也不是一般的陳情人。侯友宜該做的是透過與受害家屬和其他縣市與中央一起討論，讓求救通報流程更好，讓恩恩爸放下，而不是自認為聰明，想把爭議擋在門外，反而引起更高的爭議。
侯友宜這一波處理恩恩爸錄音檔事件，誤把道歉當認錯，依法行政到底。絕對是政治公關上兩大盲點。
我在《蘋果》主跑內政部的時候，侯友宜在李逸洋、廖了以部長任內擔任警政署長，之後轉任中央警大校長。朱立倫2010年拔擢他出任新北市副市長，侯友宜才真正步入政壇。換言之，30幾年的警界生涯後，侯友宜真正浸淫在政壇的時間，就是這十幾年。主要在新北市，而且只有2018年一次選戰經驗。
政治性格，就是職場風格的延伸。侯友宜出身警察、公務員。一路走來，力挺公務員、依法行政。這些都是無庸置疑的。但是政客行走江湖不能只有一招。受限於他的視野和政治判斷，侯擔任新北市長後，重用的幕僚不少人也是檢察官、法律專業、公務員出身的事務官。
這是新北市長選戰的開端，侯營卻正面臨戰略錯誤危機
侯友宜不是法匠，也不是單純公務員，他是爭取連任的新北市長，不少人眼中國民黨2024的希望，民進黨首要打擊目標。恩恩爸也不是一般的陳情人。不管是否有政治力，恩恩爸事件都必須政治思考、細膩處理。
而侯友宜陣營的做法是，交給消防局、衛生局首長處理。
一個失去孩子的父親、新北市民、社會高度關注的案件，新北沒有派局長、副市長層級到新竹恩恩爸的工作場域說明，而是坐等對方上門，以受限《政府資訊公開法》與《通訊保障法》無法提供錄音檔，嚴陣以待。等於掉進了官僚與冷血的人設。
侯友宜認為，靠著厚厚的防火牆，可以擋掉政治攻擊，端午節過後，爭議熱度就會下來。結果呢？消防局「還原」、「重現」恩恩爸報案現場，掀起另一波討論，外界要求新北兩局長下台，侯友宜道歉、負起政治責任，綠營猛追誰下令重建現場「演出」。
火已經燒到兵臨城下了，侯僅以肯定同仁積極負責、面對挑戰全力以赴，盼司法還清白帶過。
侯友宜分不清楚或故意不分清楚：消防局完全無需「還原」、「重現」恩恩爸報案現場，新北消防局「提油救火」、出了「政治大包」，害他在政治攻防上落居下風，跟力挺公務員與否毫無關係。新北市救災救護指揮中心主任提告網友不可能成功，公務員聽命上級，司法也無所謂還不還清白。
這是新北市長選戰的開端，侯營戰略錯誤、戰術錯誤，政治手路錯上加錯。
政治人物道歉不必然等於認錯，而是「政府有空間做得更好」
追根究柢，侯友宜會走到此境地，不少都與政治性格、公務員與警察性格，依法行政到底，以及用人的侷限性、核心內圈與政治判斷有關。就像侯友宜處理不了國民黨的問題，於是遠離國民黨；處理不了恩恩爸追真相、錄音檔的風波，於是把恩恩爸隔絕在新北市府的象牙塔外。
所有的政治判斷、後果，都必須由主帥一人承擔。公務員的道歉或許等於做錯，但政治人物的道歉，從來不等於認錯——而是政府有空間做得更好。
在恩恩事件後，中央修改兒童警訊表徵與送醫條件相關指引，這不應該被視為牽制新北或影響侯的政治與政務判斷的依據。而是事件剛好發生在新北，其他縣市消防與衛生局橫向聯繫也可能發生類似問題。
侯友宜可以做的是，請受害家屬、其他縣市與中央一起討論，讓求救通報流程更好、更精簡，設計出一套SOP，不再有第二個、第三個恩恩，讓恩恩爸放下，而不是自認為聰明，凡事政治化，想把爭議擋在門外，反而引起更高的爭議。
侯友宜應該有勇氣卸下依法行政、拒絕道歉等政治上的緊箍咒，單純面對恩恩爸的傷痛。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
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多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
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「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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