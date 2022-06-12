《尋找母樹》：我想知道母樹的菌根菌會不會吸收鮭魚的氮，再透過網路傳給森林更深處的其他樹？
我們想讓你知道的是
作者窮極一生探究樹木生長的祕密，她的生命與森林已經密不可分。這本自然觀察／人生回憶錄，不僅奠基於長年的實驗、觀察、研究結果，也蘊藏可貴的生命遭遇。藉著第一手的研究敘述，讀者得以深入瞭解植物是如何溝通，以及各式各樣生物之間的依存關係是如何建立；最重要的是，多樣性與連結，是任何生態系綿延永續的關鍵。
文：蘇珊・希瑪爾（Suzanne Simard）
在高密度區（花旗松之間只隔幾公尺遠），地被層一片陰暗。除了鏽斑點點的針葉，地面看起來光禿禿，酸性土壤減緩了養分循環的速度。我們穿過樹叢時，灰色樹枝應聲斷裂。我想像菌根網照著樹木的排列方式發展，把樹木像一排排電線桿接在一起。當較大的樹伸展根莖，接收死去樹木讓出的空間時，網路會變得更複雜一點。
樹枝擦過我們的小腿，我們移往花旗松種得較開（最遠五公尺）的區域。這裡的花旗松樹圍更壯一點。經過這些年，種子散播到樹木之間的空地，有些可能是自家幼苗，有些是被移除樹木的後代，還有一些來自周圍林地的花旗松。它們與隔壁樹木，或是其他山谷的花旗松的花粉結合，以確保群落保有復原力。有些新長出的樹還是幼兒，有些已經上幼稚園，也有些已經是少年，這片保有多樣性和親緣關係的林地愈來愈像一間校舍。我想像它們底下的菌根網隨著森林年紀更大，變得更複雜，最大的樹——母樹，成為網路中樞。最後，它會長得跟我們幾年前在那片花旗松老熟林繪製的菌根網圖一樣。
測量完最後一棵樹之後，我們循著一條駝鹿小徑走回停車的河岸。森林慢慢接收了我的實驗，給了我滿滿的驚喜——林木邊緣的十幾種樹自然而然在這裡播下種子，駝鹿吃掉了人工種植的白樺，樹木染上蜜環菌，花旗松對白樺伸出援手，幼小的雪松簇擁在闊葉樹下躲太陽。這片森林自然知道如何恢復活力，只要有個好的開始，在願意接納植物的土壤裡播下種子，除去不屬於這裡的人造林，耐心地等待我傾聽它說的話。我不禁想，這些資料很難發表。大自然本身模糊了我的實驗的僵硬分類，我原本有關樹種組合和種植密度的假設，因為新樹移入不再能夠驗證。但藉由傾聽，而不是硬要遂行己願、得到答案，我反而學到更多。
我以為繪製菌根網圖，或許能從中發現一些連結。
結果我們卻發現了一片織錦。
跟圓圓合作時，我以為垂死的花旗松傳送訊息給黃松的成功機率微乎其微，但它們真的辦到了。我另一個學生在第二次實驗中再次證實，世界各地實驗室的其他人也證實了。接著，我以為假設母樹能認出「自家人」太過大膽，即使雙方可能透過菌根網傳送信號，結果令人意想不到！花旗松確實能分辨親疏！母樹不只送出碳，扶助它們的菌根菌共生體，也會增進自身幼苗的健康。甚至不只自家幼苗，連外來幼苗和不同樹種的幼苗也受到照拂，藉此促進群落的多樣性。這一切難道都是運氣？
我認為樹木一直以來都在對我傳達訊息。
一九八○年，看到瘦小枯黃的雲杉幼苗（促使我踏上一輩子的追尋之旅），我就有種直覺，它們之所以那麼辛苦，是因為光禿禿的根無法跟土壤連結。如今我知道它們缺少了菌根菌，其中的菌絲不只能從林地吸取養分，也能把幼苗跟母樹互相連結，為幼苗補充碳和氮，直到它們能自立自強為止。但它們的根卻被侷限在穴盤中，與老樹隔開。相反地，在母樹的外圍自然更新的洛磯山冷杉卻獲得豐富的養分。
但自從我生病就困擾著我的問題，至今揮之不去：假如人類並不高於其他物種，當我們面對死亡，也有相同的目標嗎？盡可能把自己擁有的傳承下去。把最重要的遺產留給子女。除非能證明這些重要能量，會直接傳送到母樹後代的莖葉枝芽等等，而不只是送到地下網路，我就無法確定真菌以外的對象也從地下網路中受惠。
我新收的博士班學生莫妮卡為這一串發現新增了另一個環節。二○一五年秋天，她用一百八十個盆栽展開溫室實驗。每盆種三株幼苗，兩株同母株幼苗，一株異母株幼苗，並指定其中一株同母株幼苗為另一株的「母樹」。背後的構想是，母樹一旦受傷就會有三種選擇：把剩餘能量傳給自家幼苗、外來幼苗或土壤。莫妮卡把幼苗包在網目大小不一的網袋裡，用來允許或限制菌根建立連結。她也用剪刀或西部卷葉螟破壞一些母樹幼苗，之後再為母樹進行同位素標記，追蹤它把碳送去哪裡。
這時剛好一波熱浪來襲，吹壞了溫室天花板的風扇，毀了一部分的實驗，彷彿要提醒我大自然的反覆無常。我跟莫妮卡跪在一排排幼苗旁，一盆一盆測試乾枯如骨的土壤時，溫室裡養的貓咪（一隻肥嘟嘟的橘色虎斑貓）甩了甩尾巴。幸好大多數的幼苗還活著，算我們幸運。即使是溫室實驗，很多環境因素已經在我們的掌控下，還是有可能出錯。野外實驗即使各方面都設想周延，都有可能發生各種災難，更何況要花好幾十年觀察長期模式。與之相比，這已經算輕微了。我心想，難怪大多數科學家都要在實驗室裡進行研究。
但我們並沒有放棄這個實驗。再說，莫妮卡的同母株幼苗比艾曼達當年多很多倍，我迫不及待要看看它們會不會變成強大的積儲，把受傷母樹釋出的碳吸收到自己的枝葉。我們利用存活的幼苗繼續進行實驗，終於到了公布答案的一天。我跟莫妮卡像在看電影，順著數據表瀏覽而下。我們測試的每個因子都很重要，包括幼苗是否跟母樹產生交流、彼此是否相連，或者是否受傷。
莫妮卡的母樹幼苗傳送給自家幼苗的碳比外來幼苗多，與布萊恩和艾曼達的發現吻合。但之前我們只偵測到碳傳到自家幼苗的菌根菌，這次莫妮卡卻發現碳直接傳到自家幼苗的長主枝。母樹幼苗把大量的碳能量傳到菌根網，再進一步送到自家幼苗的針葉中，立刻把養分灌注在兒女身上。這就是了！數據也顯示，無論是因為感染西部卷葉螟或被剪掉枝葉而受傷，都會促使母樹幼苗把更多的碳傳給自家幼苗。面對不確定的未來時，它把自己的生命泉源直接傳送給兒女，幫助它們面對未來的變化。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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