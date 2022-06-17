周慕姿《羞辱創傷》：「情緒隔絕」那些難忍時刻——你想要《命運好好玩》的神奇遙控器嗎？
我們想讓你知道的是
受到羞辱創傷的孩子最常見的，除了否認這件事情曾經發生，也試圖告訴其他人：「其實對方也有難處」、「我沒有你想像中的難受」等，試圖淡化並忽略自己的情緒感受之外，還有以幾種常見的形式出現：「說教」、「笑」與「打岔」、投射與分裂。
文：周慕姿
僵化的防衛機轉：用於面對難以忍受的狀態
失去感覺／情緒隔絕
失去感覺／情緒隔絕是許多遭受羞辱創傷的人們，最常見的一種防衛機轉／生存策略。
特別是在重大事件、危機發生時，這些受過創傷的孩子，早已學會「把自己情緒關掉」的按鍵，因此有些時候，這些孩子、大人，反而會展現出極為可靠的樣子——他們絕對可以「先解決事情，再處理心情」。
可以把情緒暫時關閉，處理危機，原本也是我們人類的本能之一，是為了因應危險來臨時的一個自動化反應。
但是這些受傷的孩子們，因為時常身處在威脅的環境中，情感與自我不停受傷，於是讓他們學會了關閉情感的能力。但那些被關閉的情感，卻沒有機會被看見而能被照顧、安撫；因此，事情處理完之後，心情，就不知道去了哪裡。
因為，這些情緒被自動化地壓抑到最深最深的地方，讓人無法覺察，我們就會覺得安全、可控。
即使這其實是錯覺。
這種情緒關閉的能力，有時候會因為「太被肯定」而被加強。例如這些受傷、習慣會情緒隔絕的孩子們，在沒有特別覺察時，長大後，可能會選擇一項不需要耗費太多情緒的專業工作，特別是專業工作能夠幫助使用「逃」策略的人，控制自我、修補自尊、建立「假我」的面具，且脆弱的自己可以藏起來，因此，這類工作更容易被這些孩子們青睞。
問題是，當我們處在時常需要解決問題，或是需要關閉情緒的高壓環境中，「情緒隔絕」這個防衛機轉會更被發展、更加自動化。
或許我們解決問題的能力會更好，但原本已經很貧乏的情感能力，更加被壓制、被忽略，於是對自己的情緒更沒有覺察，而到某一天它爆發時，又更因為害怕而壓抑它。
可是，如果「情緒隔絕」這個能力沒有被覺察，我們就會十分仰賴它，而當想要感受些什麼時，它會比我們的意識更快感受到威脅，然後就切斷我們對情緒的感知。
關於「情緒隔絕」的「自動化關閉情緒」功能，可以用一個例子讓大家理解：
在電影《命運好好玩》（Click）中，男主角得到了一個神奇的遙控器。使用這個遙控器，可以讓他避開所有覺得無聊、痛苦、難忍的片刻。
可是，當他得到因為略過這些片刻的好處時，他才發現，他再也沒有辦法去感受這些片刻。
因為遙控器有記憶功能，於是只要遇到類似的場景，包含和妻子衝突的痛苦、等待升官或累積工作成果的焦慮難耐與自我懷疑，甚至是與妻子的親密過程……他都只能略過。他用「自動導航」模式來面對生活的所有細節，只為了最後目標：得到人生巔峰的名利。
但他發現，當他一直呈現「自動導航」——也就是情緒隔絕模式時，他對生活沒有感覺。這些名利即使得到了，對他也沒有意義。
而且，因為他把情緒關掉了，他身邊重要的人，沒有人接觸得到他，只能感受到他汲汲營營的、無感情的要求，以及因壓抑情緒而時常出現的焦慮與暴怒。
他變成了一個冷血的人，身邊的人一一離他遠去。
而這，從來不是他想要的結果。
故事的最後，導演很善心地讓觀眾與主角知道：這是一場夢，你還有挽救的可能。
但是，日常生活中，即使我們是因為受傷了，才使用這樣的策略；但過度使用、策略過度自動化與僵化，仍然會傷害自我與他人的關係，有時甚至難以挽回。
我看過很多個案，因為失去了生活的感覺與意義，來諮商室想要找回自己的心與感受。面對這個模式時，雖想要調整，但一開始卻不容易，因為敵不過它的自動化——畢竟，它努力保護了我們那麼久，很難說調整就調整。
因此，願意慢慢把心打開，需要勇氣，也需要決心與耐心。
說教、笑與打岔、投射、分裂
受到羞辱創傷的孩子會以「否認」做為其中一種防衛機轉，這部分，我們在前文談到「羞辱創傷的症狀」，已有討論過。在這裡所提的「否認」，更是以一種以適應為目的、僵化的生存策略來展現。
最常見的，除了否認這件事情曾經發生，也試圖告訴其他人：「其實對方也有難處」、「我沒有你想像中的難受」等，試圖淡化並忽略自己的情緒感受之外，還有以幾種常見的形式出現：「說教」、「笑」與「打岔」、投射與分裂。
說教
「說教」這個形式，可能我們都不陌生。當孩子被羞辱、自我的情緒感受被否定，去理解自己的感受變成是不被允許的事情（當然，也沒有能力做到）的時候，對自己「說教」，就成為一個很方便的手段。
- 因為這樣才是對的。
- 社會是這樣運轉的。
- 這樣才叫孝順。
- 吃得苦中苦，方為人上人。
- 有磨練，才有進步。
- 愛之深，責之切……
這些流傳已久的話語，常會擔任說服這些創傷孩子去接受這種「受辱情況的幫手」。
這些「說教的話」，乍聽之下因為耳熟而顯得有道理，但卻經不起深入的反思與辯證。但是，因為這些話語太過耳熟，甚至連父母、師長與社會的「大人」們，都會用這些話來說服我們，於是，很有可能就囫圇吞棗地被接受了，用以說服自己不要去感受。
不要感受到受傷、不要有感覺，只要守規矩就好。
當我們失去了對自己的理解與感受，我們也就失去了對他人悲憫與同理，於是，遇到別人有類似情形時，我們也會「說教」：用別人說服我、用我接受以安慰自己的傷的那套說法，來說服別人。
代代相傳，我們成為讓彼此的心變得剛硬如鐵的教練。心因此不會痛，但也不復存在了。
笑與打岔
除了「說教」之外，還有一種根源於「否認」而被發展出來的防衛機轉：那就是「笑」，甚至「笑著打岔」。
我見過許多人，在談論自己的創傷事件時，總是帶著笑的；他們很難停留在自己受傷的感受當中，時常會用「笑」來解救自己。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。