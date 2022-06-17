周慕姿《羞辱創傷》：「情緒隔絕」那些難忍時刻——你想要《命運好好玩》的神奇遙控器嗎？

文：周慕姿

僵化的防衛機轉：用於面對難以忍受的狀態

失去感覺／情緒隔絕

失去感覺／情緒隔絕是許多遭受羞辱創傷的人們，最常見的一種防衛機轉／生存策略。

特別是在重大事件、危機發生時，這些受過創傷的孩子，早已學會「把自己情緒關掉」的按鍵，因此有些時候，這些孩子、大人，反而會展現出極為可靠的樣子——他們絕對可以「先解決事情，再處理心情」。

可以把情緒暫時關閉，處理危機，原本也是我們人類的本能之一，是為了因應危險來臨時的一個自動化反應。

但是這些受傷的孩子們，因為時常身處在威脅的環境中，情感與自我不停受傷，於是讓他們學會了關閉情感的能力。但那些被關閉的情感，卻沒有機會被看見而能被照顧、安撫；因此，事情處理完之後，心情，就不知道去了哪裡。

因為，這些情緒被自動化地壓抑到最深最深的地方，讓人無法覺察，我們就會覺得安全、可控。

即使這其實是錯覺。

這種情緒關閉的能力，有時候會因為「太被肯定」而被加強。例如這些受傷、習慣會情緒隔絕的孩子們，在沒有特別覺察時，長大後，可能會選擇一項不需要耗費太多情緒的專業工作，特別是專業工作能夠幫助使用「逃」策略的人，控制自我、修補自尊、建立「假我」的面具，且脆弱的自己可以藏起來，因此，這類工作更容易被這些孩子們青睞。

問題是，當我們處在時常需要解決問題，或是需要關閉情緒的高壓環境中，「情緒隔絕」這個防衛機轉會更被發展、更加自動化。

或許我們解決問題的能力會更好，但原本已經很貧乏的情感能力，更加被壓制、被忽略，於是對自己的情緒更沒有覺察，而到某一天它爆發時，又更因為害怕而壓抑它。

可是，如果「情緒隔絕」這個能力沒有被覺察，我們就會十分仰賴它，而當想要感受些什麼時，它會比我們的意識更快感受到威脅，然後就切斷我們對情緒的感知。

關於「情緒隔絕」的「自動化關閉情緒」功能，可以用一個例子讓大家理解：

在電影《命運好好玩》（Click）中，男主角得到了一個神奇的遙控器。使用這個遙控器，可以讓他避開所有覺得無聊、痛苦、難忍的片刻。

可是，當他得到因為略過這些片刻的好處時，他才發現，他再也沒有辦法去感受這些片刻。

因為遙控器有記憶功能，於是只要遇到類似的場景，包含和妻子衝突的痛苦、等待升官或累積工作成果的焦慮難耐與自我懷疑，甚至是與妻子的親密過程……他都只能略過。他用「自動導航」模式來面對生活的所有細節，只為了最後目標：得到人生巔峰的名利。

但他發現，當他一直呈現「自動導航」——也就是情緒隔絕模式時，他對生活沒有感覺。這些名利即使得到了，對他也沒有意義。

而且，因為他把情緒關掉了，他身邊重要的人，沒有人接觸得到他，只能感受到他汲汲營營的、無感情的要求，以及因壓抑情緒而時常出現的焦慮與暴怒。

他變成了一個冷血的人，身邊的人一一離他遠去。

而這，從來不是他想要的結果。

故事的最後，導演很善心地讓觀眾與主角知道：這是一場夢，你還有挽救的可能。

但是，日常生活中，即使我們是因為受傷了，才使用這樣的策略；但過度使用、策略過度自動化與僵化，仍然會傷害自我與他人的關係，有時甚至難以挽回。

我看過很多個案，因為失去了生活的感覺與意義，來諮商室想要找回自己的心與感受。面對這個模式時，雖想要調整，但一開始卻不容易，因為敵不過它的自動化——畢竟，它努力保護了我們那麼久，很難說調整就調整。

因此，願意慢慢把心打開，需要勇氣，也需要決心與耐心。

說教、笑與打岔、投射、分裂

受到羞辱創傷的孩子會以「否認」做為其中一種防衛機轉，這部分，我們在前文談到「羞辱創傷的症狀」，已有討論過。在這裡所提的「否認」，更是以一種以適應為目的、僵化的生存策略來展現。

最常見的，除了否認這件事情曾經發生，也試圖告訴其他人：「其實對方也有難處」、「我沒有你想像中的難受」等，試圖淡化並忽略自己的情緒感受之外，還有以幾種常見的形式出現：「說教」、「笑」與「打岔」、投射與分裂。

說教

「說教」這個形式，可能我們都不陌生。當孩子被羞辱、自我的情緒感受被否定，去理解自己的感受變成是不被允許的事情（當然，也沒有能力做到）的時候，對自己「說教」，就成為一個很方便的手段。

因為這樣才是對的。

社會是這樣運轉的。

這樣才叫孝順。

吃得苦中苦，方為人上人。

有磨練，才有進步。

愛之深，責之切……

這些流傳已久的話語，常會擔任說服這些創傷孩子去接受這種「受辱情況的幫手」。

這些「說教的話」，乍聽之下因為耳熟而顯得有道理，但卻經不起深入的反思與辯證。但是，因為這些話語太過耳熟，甚至連父母、師長與社會的「大人」們，都會用這些話來說服我們，於是，很有可能就囫圇吞棗地被接受了，用以說服自己不要去感受。

不要感受到受傷、不要有感覺，只要守規矩就好。

當我們失去了對自己的理解與感受，我們也就失去了對他人悲憫與同理，於是，遇到別人有類似情形時，我們也會「說教」：用別人說服我、用我接受以安慰自己的傷的那套說法，來說服別人。

代代相傳，我們成為讓彼此的心變得剛硬如鐵的教練。心因此不會痛，但也不復存在了。

笑與打岔

除了「說教」之外，還有一種根源於「否認」而被發展出來的防衛機轉：那就是「笑」，甚至「笑著打岔」。

我見過許多人，在談論自己的創傷事件時，總是帶著笑的；他們很難停留在自己受傷的感受當中，時常會用「笑」來解救自己。