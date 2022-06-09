印度外交危機：執政黨高官侮辱先知穆罕默德、激怒國內穆斯林，眾多伊斯蘭國家要求公開致歉

由印度總理莫迪（Narendra Modi）帶領的執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP），近日因發言人出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德，除了惹惱國內穆斯林，更導致許多阿拉伯國家大為不滿，嚴正譴責其褻瀆先知，引發外交危機。目前，印度產品在中東地區被快速下架，對執政黨表示憤怒的推特標籤（#ShameOnBJP）也開始在阿拉伯世界流行。

執政黨高官侮辱先知穆罕默德，引起國內穆斯林撻伐

五月底，印度人民黨發言人夏爾瑪（Nupur Sharma）在電視辯論節目中，出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德及其妻子阿伊夏（Aisha），引發國內穆斯林強烈撻伐，更導致一系列暴力事件發生，其中有許多民眾要求警方逮補夏爾瑪。

事件發生不久後，BJP媒體負責人金達爾（Naveen Kumar Jindal）又在推特上侮辱先知穆罕默德，稱其在妻子尚未成年時便娶了她們。此舉雖然導致國內不滿情緒急速攀升，民眾的怒火卻未讓印度政府馬上採取行動。

直至事件逐漸延燒到阿拉伯世界，且多國政府開始抗議，BPJ才發出聲明表示該黨尊重所有宗教，並「強烈譴責對任何宗教人士的侮辱」。隨後夏爾瑪便遭到停職、金達爾則是被開除黨籍。

風波延燒眾多穆斯林國家，印度陷入外交混亂

然而，BJP的滅火措施卻如亡羊補牢，沒能有效安撫穆斯林國家。印尼、阿拉伯聯合大公國、伊朗、卡達、科威特、阿富汗等20國，皆對印度發出嚴厲的譴責。伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）表示，BJP高官此次的發言，反映的是印度對於伊蘭教的仇恨與傷害，更是系統性打擊穆斯林的一種手段。

日前，卡達政府已要求印度官方公開致歉，並召見印度駐該國大使關切詳情。卡達外交部助理部長阿爾哈特則是（Lolwah al-Khater）痛斥，印度作為一個以多元與和平共處聞名的國家，國內仇視伊斯蘭教的言論已達「危險程度」。

The Ministry of Foreign Affairs Summons the Indian Ambassador and Hands Him an Official Note on Qatar’s Total Rejection and Condemnation of the Remarks of an Official in the Ruling Party in India Against Prophet Mohammed#MOFAQatar pic.twitter.com/rp7kMnWXdu — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 5, 2022

對此，印度則是回應伊斯蘭合作組織的評論狹隘且毫無根據。印度駐卡達以及科威特大使館也發表聲明稱，夏爾瑪有關先知穆罕默德和伊斯蘭教的觀點，並不代表印度政府，而是「邊緣分子」的觀點。

不過對於許多穆斯林國家來說，侮辱先知穆罕默德是一條不可越過的紅線。

科威特警告，如果這些言論不被懲罰，印度將看到「極端主義和仇恨的增加」；阿曼則是將人民黨對伊斯蘭教「下流無禮」的言論形容為一場戰爭；遜尼派最重要的宗教學機構愛資哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）則是將兩名高官的言論描述為「真正的恐怖主義」，可以讓整個世界陷入嚴重的危機和致命的戰爭。

印度與波斯灣等國過去皆保持穩固關係，這些國家高度仰賴數百萬印以及南亞其他地區的移工提供服務；另一方面，印度也依靠著阿拉伯國家的石油資源，為國內亟需能源推進的經濟提供動力。無論如何，此次的言論風波都讓莫迪政府陷入一場外交混亂。

面對仇恨伊斯蘭分子莫迪保持沉默作風，導致暴力事件加劇

事實上在此次風波前，印度教民族主義者針對境內穆斯林的暴力事件已逐漸加劇。莫迪自2014年首次當選以來，面對這類攻擊事件也一貫保持沉默作風，導致攻擊穆斯林的民眾越來越囂張。

多年來，印度穆斯林經常因為各種原因成為攻擊目標，從飲食、服裝風格到跨宗教婚姻都無法被放過。人權觀察（Human RIghts Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）等團體就曾提出警告，表示這些攻擊可能會持續升級。它們也批評莫迪與其執政黨睜一隻眼閉一隻眼，縱容仇恨穆斯林言論存在的行為。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航