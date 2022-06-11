文：馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融

二十四年後，變成大叔的五人組，再談《在台北生存的一百個理由》

二○二一年十月，大塊文化成立二十五週年。大塊董事長郝明義和同仁在十月三十日這天策劃了一個「2525Plus」的線上直播活動。其中第一檔節目便是邀請本書五位作者和大塊當年參與的同仁一起談談本書的誕生過程，提及不少精彩祕辛和時代意義，整理成下文，加上五位作者於二○二二年初新寫的文章（排序依舊按來稿順序），作為本次新版的珍貴收錄，也是有趣的對照。

與談人有：

本書作者：姚瑞中、許允斌、黃威融、馬世芳、陳光達

大塊文化：郝明義（董事長）、韓秀玫（編輯）、何萍萍（設計）

前言

郝明義：一九九八年，大塊文化剛創立，公司位在羅斯福路六段附近一個非常安靜的小社區裡，當時公司在一樓，還有個地下室。也就在那個時期，有一陣子有五個年輕人每星期一晚上都會來公司，在地下室裡開會、抽菸、爭論。後來的成果⋯⋯就是這本《在台北生存的一百個理由》。時至今日，它已是一本經典之作。

科幻小說作家Arthur Clark講過一段話，大意是：創造一個未來的故事，很重要的是一方面要站上一個超前的位置，另一方面也不能超前得太遠，和觀眾脫了節。我覺得《在台北生存的一百理由》就有這種味道。書中寫的雖然是當時的台北、二〇〇〇年之前的台北，但事實上它一直有一種未來的感覺。即使過了二十多年，今天重新翻看這本書，仍然不覺得過時，也仍然有一種超前的感覺。這本書真的是有一種非常獨特的魅力在裡面。

催生一本酷書的時代氛圍

姚瑞中：因為那時候已經解嚴差不多十年了，我們也從國外繞了一圈回來，然後看到台灣還有很多可以做的事情。而且那時候剛好是數位化、當代藝術、地下樂團⋯⋯開始迸發出來的時候，所以我們有滿多想法要做的。但是那時我們沒有什麼資源、也沒有空間，所以大塊文化就是一個很重要的發表平台。

許允斌：那時已經解嚴，陳水扁擔任台北市長，整個台灣的力量爆發出來，大家都有想法，想嘗試一些新的東西。我記得當時書店裡出現各式各樣奇奇怪怪的刊物，像是《島嶼邊緣》、《女朋友》⋯⋯等，以前無法想像的、很邊緣、次文化的刊物。還有一個台灣歌手叫趙一豪，出了張專輯叫《把我自己掏出來》，聽起來就很有想像空間，新聞局還針對這件事情，說專輯名稱不好，要改，於是他就改成《把我自己收回來》。那就是一個多元文化迸發的年代。

黃威融：我常常講，《在台北生存的一百個理由》真的不是講台北，台北只是個隱喻，它其實是講整個台灣。那個時代，資訊跟交通還不方便，還沒有高鐵，不像現在，很多人去台南吃小吃、去宜蘭泡溫泉可以當天來回；或是在網路上訂東西，隔天就到了。當時你想知道厲害的新東西，需要花很多時間去study。那時候光要知道一個樂團、一個導演或一個小說家有哪些厲害的作品，不是隨便Google就找得到，也沒辦法像現在隨時買個廉航機票就能出國。

每次出國都要非常有計畫、有主題性，所以我們都會非常、非常珍惜。因為平常被困在台灣這座島，難得有機會出去，就會想看一些啟發我們、讓我們長見識的東西。所以我特別感謝在九〇年代我的成長過程裡面，在台灣遇到的書店、出版社的老闆，以及各式各樣帶給我們啟蒙、讓我們看到有趣東西的那個眼光跟選擇，我覺得那是很棒的事情。

馬世芳：總歸來講，我覺得現在的台北比那個時候要舒服。就是因為當時的我們感覺到各種不舒服，才會想要弄這麼一本書出來。二十多歲的時候退伍，終於有辦法出國遊歷觀光，看到了帝國的強盛、第一世界的風光，回來之後都會不適應，覺得我們故鄉的這座城怎麼會如此醜陋、如此骯髒、如此讓人難以忍受，但是又不得不在這邊住下去，所以才會有「在台北生存的理由」這個概念浮現出來。要是那個時候台北就挺舒服的，可能也就不會有這樣的想法了。

陳光達：以現在來看，當時社會環境的一些禁忌開始慢慢打開，然後我們也好像開始能夠衝一點點。但真的回頭來看，當時視野很狹窄，還滿幼稚的，不過我們至少開始有一點點認識、有一種自我認知——這是我們生長的城市，所以我們沒有道理不站在這裡來看自己的環境。現在再回頭看才知道，當時隱隱約約好像有這個大方向的驅動力。但這其實是理所當然的，我們當然應該要認識自己的環境、當然應該認識我住的這條街、這個城市、這個國家，我之所以能夠在這邊安身立命、能夠在這邊成長、我的self-identity從哪裡長出來的這件事。

五個人的相會與面貌

馬世芳：允斌是我當兵的同袍、光達是我的高中同學、威融是台大社團的學長，我們四個人常常攪和在一起。那時候都剛出社會，威融在廣告公司上班、陳光達在在台大歷史系讀碩士、許允斌跟我在打零工，都沒有什麼常業，就約好了每隔一段時間一起喝咖啡、瞎打屁瞎聊天，沒有目的，就是定期互相刺激一下。

我們就是這樣聊出了《在台北生存的一百個理由》，最早應該是跟中廣李文瑗的電台節目合作的單元。那時我是她的節目製作人，需要大量的內容，就用這個題目去提案，向聽眾徵稿，還跟《中國時報》合作徵文。後來在一次飯局認識了大塊文化當時的總編輯廖立文先生，聊到我們在《中國時報》弄這個事情，才跟大塊文化有進一步的合作。

允斌會拍照，美術非常強，我們就請他拍物件。那個時候還沒有數位相機，全部都要拍幻燈片、拍正片，借威融家當攝影棚，非常複雜。到後來允斌有點支撐不住了，就找了他的哥們姚瑞中加入，支援一部分視覺的東西。所以文字上姚瑞中只有在最後「個人理由」的部分寫了一篇，其他都是視覺上的貢獻。

工作的分配與進行