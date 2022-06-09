戰事促烏克蘭與台灣深化往來，北京未出手止戰惡化觀感，烏中「戰略夥伴」關係不再
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烏克蘭學者、議員及民團領袖觀察，戰事爆發後，烏克蘭處於反共前線，與台灣同屬捍衛民主同盟。烏克蘭專家指出「台灣在烏克蘭艱苦時期來援，民眾了解台灣是民主友人，這理所當然將拉近烏克蘭與台距離」。
（中央社）烏克蘭學者、議員及民團領袖觀察，戰事爆發後，烏克蘭處於反共前線，與台灣同屬捍衛民主同盟，民眾更了解中國犯台風險，雙方於戰後可望強化互動。中國未及時出手止戰，已導致烏中「戰略夥伴」發展受阻。
俄羅斯2月24日凌晨揮軍進入烏克蘭，歐洲數十年來最嚴重衝突就此爆發，在台灣掀起數回「台灣是否成為下一個烏克蘭」激辯，民眾隨相關討論深化對烏克蘭抗俄過往的理解。8千多公里外的烏克蘭也產生連動，台灣不再僅是生產精密電子產品的高科技島嶼，而是為民主而戰的盟友。
首都基輔一名計程車司機聽說記者從台灣來，立即振臂相挺，體現烏克蘭在野民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）所指，烏克蘭民眾過去對台灣處境並無太大認知，直到俄國入侵，民眾意識到家鄉戰火與兩岸局勢高度相關，才漸漸理解台灣面臨的威脅，對台處境感同身受。3個多月來，民眾對台灣的了解已超過過去幾年。
非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）對中央社記者表示，烏克蘭正處反共產浪頭，也因此更了解中國可能犯台的風險。
跨足學界及政壇的索夫桑，曾於4月底發推文，感謝台灣人民和總統蔡英文支持及援助烏克蘭；哈里托諾夫關注香港、台灣議題多年，並於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」（Ukraine-Taiwan Forum），深化雙邊關係。
索夫桑指出，烏克蘭年輕世代已不從地緣政治框架看待事物，而是從人權、民主等價值取向角度解讀國際局勢。他們看到的多是中國強勢進犯，並將中國視為人權的巨大威脅，情感上與台灣更接近。
烏克蘭東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）分析，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於北京冬奧開幕前訪中，中國當時原有機會止戰，卻未出手，烏克蘭對北京的觀感惡化，中國過去身為「戰略夥伴」、「全球強權」的形象已大幅改變、弱化。
布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院（Diplomatic Academy of Ukraine）及烏克蘭天主教大學（Ukrainian Catholic University）教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬烏國的亞洲戰略。
自開戰以來，中國拒絕譴責俄國，2月更宣布彼此夥伴關係無上限。布特絲卡指出，中國支持俄羅斯，已非烏克蘭友人。戰爭告終後，許多烏克蘭人不但將力拒中國投資，更會反對與中國於戰略領域發展更緊密的合作。
哈里托諾夫也認為，中國將挺俄羅斯到底，不可能支持烏克蘭。烏克蘭戰後將重新檢視與中國的關係，國會也有望比過去更挺台。
即使如此，烏克蘭官方的「一中政策」，恐怕仍不見轉向跡象。布特絲卡坦言，鑑於中國是全球整體局勢中的要角，烏克蘭短期內改變對中政策可能性低。索夫桑及哈里托諾夫同樣認為，此時戰火正炙，政府憂心與台進行更多合作，中國將倒向俄羅斯，提供軍事援助。烏克蘭需要中國盡可能保持中立，因此對涉台議題較為沉默，既有立場可能不會產生太大變化。
烏克蘭「一中政策」雖難撼動，但深化雙邊往來並非無解。
「艱難時期正是改變民眾心理，締結關係的良機」。布特絲卡說，台灣政府大力援助烏克蘭之際，應同時在烏克蘭擴大發聲深耕台灣形象，為民間互動奠基。一旦更多民眾理解台灣在無正式外交關係下仍持續伸援，勢必加大挺台聲量。學界、國會未來如果深化互動，有望由下往上影響行政單位立場。
哈里托諾夫觀察，烏克蘭地方與台灣互動正在加深，例如首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與台灣外交部長吳釗燮近日的歷史性通話，更是十多年來首見。戰後台灣協助烏克蘭遭毀城鎮重建，對迫切待援的市民而言，更是讓民眾有感的賦權（empowering）善舉。
「台灣在烏克蘭艱苦時期來援，民眾了解台灣是民主友人，這理所當然將拉近烏克蘭與台距離。」他說，民意將支持與台發展關係，並促使國會相挺，相關倡議入國會後，也將影響政府，盼雙邊終能分別於基輔及台北互設正式代表處。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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