俄烏戰爭進入僵持與消耗階段，俄軍「科學怪人部隊」背後的隱憂

俄烏戰爭進入到僵持與消耗階段，由於戰事進展遲緩再加上損兵折將，迫使俄國採取一系列積極的動員手段，藉此彌補前線的戰損。根據BBC的報導，英國皇家聯合軍種研究所的沃特林表示，俄羅斯仍然缺乏人力，尤其是步兵。莫斯科試圖重建和合併一些已經遭受重創的部隊，被稱為「科學怪人部隊」。

許多人很難理解這種英國式的黑色幽默與高級隱喻，所以必須從科學怪人的故事脈絡、角色設定認識起，才能心神領會怪物與戰事之間的連結性。

英國作家瑪麗・雪萊在200年前創造了一個悲劇性角色，小說《科學怪人》描述一個無名氏科學怪物自出生之日起，便遭到不公正的待遇，因而奮起反抗主人社會，同時揭露了統治階級欺壓人民的罪惡，歌頌了被壓迫者的反叛精神。更深刻的寓意在於人類自以為是造物主，運用科學的力量創造一個怪物，最後這個科學怪人卻反噬這個自以為是的主人。

科學怪人在多數的電影或漫畫中兼具驚悚、憂鬱與無助多重形象：頭上滿佈疤痕、強壯又高大，臉色枯黃，眼窩深陷，兩片嘴唇呈直溜溜的一條黑線，而怪物的脖子或太陽穴通常都有大螺絲，一般認為是增強導電使之復活而裝上的。

釐清科學怪人的故事張力與人物性格後，再讓我們重新回到戰事的本身，就能更明白所謂「科學怪人部隊」的性質。

超齡人士投入戰場，究竟能發揮多少戰力？

開戰至今，俄羅斯已經損失了入侵部隊大約三分之一的最早作戰能力， 這一估計包括部隊死亡和受傷人員以及被摧毀或損壞的設備。

許多報導指出，戰前俄軍有近170個「營級戰術群」（BTG），其中投入125個在俄烏戰事中，在經歷百日戰事後至少被殲滅30多個單位，剩餘兵力戰損嚴重，只剩約3分之2的戰力。烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網以「俄軍已耗盡營級戰術群的儲備」為題發布消息，指稱俄羅斯仍持續在國內秘密動員，俄軍在別爾哥羅德州（Belgorod）和羅斯托夫州（Rostovskaya）正根據徵兵和動員資源組建軍隊。