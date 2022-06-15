苗博雅質詢要求「北市府網軍」科長唸出自己的PTT留言，柯文哲怒批羞辱公務員當作秀

台北市政府網軍風暴持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅昨（14）日在台北市議會質詢時，要求上班時間上PTT的交通局林姓科長唸出自己的留言，台北市長柯文哲批評，市議員不該這樣極盡羞辱公務員、當作秀；不過苗博雅反擊，柯文哲的說法是「認知作戰」。

要求林姓科長念留言包括「呵呵」

昨天台北市議會的財建委員會進行「PTT發文事件調查報告」，苗博雅詢答時，北市會展基金會林姓員工「LovError」帳號的政治攻擊造謠言論沒出現在報告中；也問交通局有沒有仔細調查運輸資訊科長林育生的違規行為；丟出科長上PTT的紀錄，並要求上班時間上PTT的林科長在眾人面前把自己的推文留言唸出來，當中連「呵呵」都有。

觀看直播的網友對此議論紛紛，很多人認為很精彩，因為科長本人和網路上的發言風格差距極大，並笑稱這是「公開處刑，太殘忍了」，但也有人認為苗博雅太狠、「我覺得很尷尬」。

柯文哲昨天下午赴議會接受市政總質詢前臨時接受媒體聯訪，說員工上班時間上網留言當然不對，但對公務員被叫到議會當眾讀留言，他感到「非常生氣」，認為此舉極盡訕笑羞辱，「他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具」他如果不能站出來保護自己的員工，就不配當長官。

台北副市長黃珊珊批評，北市府在職場規範上，確實有進步的空間，但議員將基層公務員叫到議會逕自公審嚴重違反比例原則，更是在踐踏國家文官的尊嚴，「作為長官，我必須捍衛市府員工的尊嚴。​​」

黃珊珊也表示，自己過去作為市議員，雖然是監督的角色，但無論是誰執政她一向非常尊重北市府內戮力為公的公職人員。也始終相信在問政上理性點出問題，公務體系都一定會願意改正，這才是民主體系的正向循環。

苗博雅：沒有議員在訕笑或羞辱公務員

對於台北市長和副市長的不滿，苗博雅稍後接受媒體聯訪時則回應，批柯文哲的說法是認知作戰，會議全程直播、沒有任何議員訕笑或羞辱公務員，都是理性平和討論「公務員上班否做市府的政治打手」的嚴肅問題，誰對此有疑問只要看現場影片就一清二楚。

苗博雅說，昨天呈現了所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，結果市長現在來對議員生氣，「我不知道是不是見笑轉生氣？因為在我們所有人民期待，我們希望公務員一定是競競業業克盡職守，而不是在上班的時間去做政治打手」。

苗博雅也表示，昨天請科長以上的官員來朗讀這些證據，就是他們在上班時間在網路上，做政治攻擊，攻擊他人的言詞，這些都是公務員在上班時間作的言論，「如果請他們重新說一次自己做過的事算是羞辱，是不是當初被他們這些言詞羞辱的人應該做何感想？」

苗博雅也反擊，柯文哲已完全失去反省能力，柯文哲在市府開會時也常對公務員大小聲甚至把人罵哭，在自己籌組的台灣民眾黨開會時也用侮辱性言語，「他自己做不好的事情，結果跑到議會裡來對議員生氣」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航