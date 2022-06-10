見證「台鐵局」成為「台鐵公司」的歷史時刻，但公司化或許只是個假議題
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這次三讀的「台鐵條例」開放鐵路民營化或民間可以恣意進出鐵路產業，更多是把原有的處長、主任改名為各種經理人，並移除《公務人員任用法》的枷鎖，認為這次「公司化」就是台鐵窠臼一切解方的人，或許還要再等等。
文：Arthur
立法院第10屆第5會期結束了，回應近幾年重大的鐵路意外，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」的三讀（下稱「台鐵條例」）確定了台鐵局成為台鐵公司的歷史時刻。
話雖如此，許多人認為公司化就是所有事情的解方，不過當公司成立不只為了營利，還要有社會責任、以及創立的目的是否早已將社會公益——如經濟建設跟便利人民生活——放在營利之前（《公司法》第1條、「台鐵條例」第2條），都會影響公司走向。
更重要的是在財務運行上，台鐵其實早已和公司無異，從組織財務、擁有者及運行一個個來看，台鐵公司化或許只是個假議題。
原本的台鐵，早就已經是公司化的在運行
沒有錢難以做事，所以眾志成城、小錢集資成公司才能各種營運。
政府也是如此。公務機關採「普通基金」支出要法定的預算才能付款（《預算法》第4條）、不能恣意揮霍，因此普通基金面對環境多變時將難以應對。
這也是為什麼，公營民生事業（油電水糖）、公庫銀行（八大行庫）跟交通事業（郵政、港務跟以後的台鐵）是採「營業基金」，營業基金現金流入依靠營業收入，有營業成本、費用，盈餘也得依序填補虧損、提列公積後才能分配股息（《預算法》第85條），這套運行和公司有盈餘必須先彌補虧損、提列各種公積後才能分配是類似的（公司法112、228-1、232等條）。
瀏覽台鐵的財務結構、台鐵條例，很多都是參考已經公司化的其他交通事業（港務跟郵政公司），不過作為始終如一的營業基金，事實上，台鐵早已是公司化運行（舉例來說，鐵路特考會計人員一直有公司法的考科，連徵才都明示我是台鐵公司），且交通部作為唯一獨資股東，公司化與否本質上並無二樣。
管理、治理，一樣的人，唯一股東點頭就好
一般人心中「公司」最香的部分，應該是利益的無限追求，以及彈性的管理營運，只要公司化後台鐵就能多些資本支出在鐵路安全而不會像公務機關般陳腐……是吧？
其實，在獨占市場（要注意的是：這次修法只通過台鐵公司化，並沒有開放鐵路民營化或民間可以恣意進出鐵路產業），即使有替代品（公車、高鐵），消費者不會樂見一些虧損小站關閉，或浮動性的票價以彌補虧損，目前交通部表示不會忘記鐵路事業促進經濟建設跟便利人民生活的精神（「台鐵條例」第二條）。
因此，認為這次「公司化」就是一切解方的人，或許還要再等等。
交通部作為唯一股東很有效率——少了公司營運的董監事為股權、派系的遠交近攻，但也意味既有組織管理階層、治理單位，將不過是把原有的處長、主任改名為各種經理人，且少了《公務人員任用法》的枷鎖，除了總經理必須為交通專業（「台鐵條例第」11條），目前針對其他重要階層的子法尚在研擬。
這麼多的董監事、管理階層，都可能有空降主管出現，雖有機會為台鐵長年的組織風氣注入新氣象，但也很擔心外行領導內行的摩擦，將來會屢見不鮮。
這是個現在進行式的歷史點，很多工作尚在進行中：既有公務員如何轉型為勞工？提早退休？轉去其他機關？好多子法還在修訂，公司化後是否再開放——開放鐵路產業民營化？
時代向前推進，當下我們必須了解的是台鐵本質，得有營業基金就是公司經營的認知，並牽著台鐵往好的方向前進。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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