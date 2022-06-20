《達標》：遇到動力自然降低的「中途障礙」，我們該如何堅持下去？
我們想讓你知道的是
在追求一個目標的最初和最終，人對標準的堅持（把事情做好）較強。你可以藉由把中途縮短，將人的這種特性變成對你有利的優勢，例如以「一星期」為健康飲食的目標，就比「一個月」要好，因為你可以作弊的天數變少了。
文：艾雅蕾．費雪巴赫（Ayelet Fishbach）
避開「中途障礙」
每逢新生初抵校園，我們會用長達一週的迎新活動慶祝他們展開大學生涯。新入學的大一生比舊生早幾天來學校報到，這麼做一部分是為了給他們時間告別過去、適應新生活。在動人的入學儀式上，把孩子送到學校的父母留在大門外，目送孩子步入校門。校園志工拿著一盒盒面紙，給父母擦眼淚用。淚眼汪汪地道別之後，新生就被帶去參加開學典禮、城市探索之旅、學校贊助的派對、聚餐活動，並從校內組織和社團那裡獲得一堆好康。在這一週的過渡期，他們睡得很少。
大約過了四年之後，我們慶祝他們離校，學校再次舉辦各式活動，父母也為畢業生辦華麗的晚宴，歷經這些前奏，最後來到畢業典禮的重頭戲。即使COVID-19疫情迫使我們把一切改到線上，我們還是為大一新生辦了虛擬迎新典禮，並用虛擬派對送走大四畢業生。
我們唯一不會辦派對的時候就是在中途。起點和終點很特別，中途很平常，沒什麼好慶祝的。這些稀鬆平常的日子就是我們最難保持動力和熱忱的時候。一開始，我們渾身衝勁，想要達到目標，想把事情做好。久而久之，隨著那份勁頭過去，我們的動力越來越弱。在追求全有全無型目標（例如拿到畢業證書）的狀況下，我們的目標有一個明確的終點，要到接近終點時，我們才會重燃動力。
所以，中間這段路途很漫長的話，就會很危險。路上應該立一塊警告牌說：動力易碎，小心輕放。多數人在追求目標的開始和尾聲都是熱血沸騰、兢兢業業，但到了中途，把事情完成和把事情做好的動力都會衰退。所以，在動力自然降低的中途，我們要如何堅持下去呢？
把事情做好
不惜在面試時說謊的人，想得到工作的動機顯然很強。他願意冒很多的風險，包括看著鏡中的自己而不羞愧的風險。他達到預期結果的動機雖然很強，用正當手段達到目的的動機卻很弱。他讓結果將手段合理化。
談到人的動機，我們往往把焦點放在「把事情做完」的動機，比較少注意「把事情做好」的動機。我們或許會說某某人多麼熱切地要完成一項任務，包括他為了做得快或做得多，願意花多少心思和體力。有時候，做得好和做得快或做得多是一樣的，比方參加一百公尺賽跑，跑得快本質上就是把這件事做好，第一個跑完的跑者就能贏得金牌。
但急於完成一項任務，不代表你想把它做好，有時這兩者甚至彼此衝突。以整修房屋為例，迅速完工不代表作工細膩。多花一點時間規畫預算、找到對的建材和對的數量，反覆檢查水電、木工等作業，確保完工品質，才意味著更好的表現。把這件事做好，往往要花時間。
我們可以將把事情做好想成有條不紊、認真仔細地執行任務，反之則是抄捷徑、不專心，或是更常見的，降低標準。人往往會以把事情做好為優先，無論是工作、健身或煮飯，你通常都希望能做好，而不是有做就好。結果不該將手段合理化。
把事情做好也意味著你行得正、坐得直。你在乎這件事的公平性，而不是只要得到你想要的就好，你想要公平、公正地贏得自己想要的東西。看到我舉例說有人為了得到工作在面試時說謊，你可能看得瞠目結舌、震驚不已。怎麼可以假裝擁有實際上並沒有的能力或經驗？你實在無法苟同，因為你無法想像自己從光明正大、公平競爭的人手中奪走機會。如果你跟同事打一場籃球友誼賽，你也會希望你的團隊是因為球技過人才打贏。如果你懷疑自己隊上有人作弊，那贏球也沒什麼意思了。
就多數目標而言，把事情做好和把事情做完的動機是並存的。在整個過程中，這兩股動力也會起起伏伏。有時，這兩種動機彼此重疊，例如對賽跑選手而言就是如此。有時，這兩種動機可能相互牴觸，你可能會為了完成工作降低標準，就像工班為了快點完工跳過重要步驟，沒去確認電線牽得牢不牢靠之類的。話說回來，這兩種動機多半是各自獨立的。
我們之所以想把事情做好，例如憑本事贏得工作或球賽，多半是因為我們在乎自己的行為反映出來的形象。我們想讓人留下好印象，所以選擇用正當的手段來做事，不降低標準，也不辱沒人格。我們也在意自我形象，就算沒人看到，我們還是想給自己一個好印象。
還記得前面談過，認識自己就跟認識別人一樣，我們都是透過從行為推論出的結論來了解一個人（如果約會對象帶你去某個政治活動，事後你會推論出自己支持這個政治理念的結論）。所以，一旦降低標準，我們等於告訴自己「你是一個標準很低的人」。如此一來，按照高標準做事，不只能讓我們獲得他人的尊敬，也能讓我們獲得自己的尊敬。相形之下，降低道德和品質的標準，既有損別人對我們的觀感，也有損我們對自己的觀感。
如果還覺得不夠清楚，不妨想像一下撿到錢的感覺。看到地上有一塊錢，我會樂得把它撿起來收進口袋。但有一次，我在蘇黎世要買票進美術館時，偶然看到地上有張一百瑞郎的鈔票，應該是有人買票時掉的。我在大廳等了很久，希望有人來認領，平白無故拿走別人這麼多錢可不好玩。到頭來，為了保有自己的尊嚴（我可不是小偷），我就把那筆錢捐給某個動保團體了。
多數人都會有同感，如果超市店員少收你一塊錢，你大概不會糾正他，白賺一塊錢無傷大雅。但如果店員少收了五百元、八百元呢？許多人都會指出錯誤，以求抬頭挺胸、無愧於心地走出店外。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！