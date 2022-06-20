《達標》：遇到動力自然降低的「中途障礙」，我們該如何堅持下去？

文：艾雅蕾．費雪巴赫（Ayelet Fishbach）

避開「中途障礙」

每逢新生初抵校園，我們會用長達一週的迎新活動慶祝他們展開大學生涯。新入學的大一生比舊生早幾天來學校報到，這麼做一部分是為了給他們時間告別過去、適應新生活。在動人的入學儀式上，把孩子送到學校的父母留在大門外，目送孩子步入校門。校園志工拿著一盒盒面紙，給父母擦眼淚用。淚眼汪汪地道別之後，新生就被帶去參加開學典禮、城市探索之旅、學校贊助的派對、聚餐活動，並從校內組織和社團那裡獲得一堆好康。在這一週的過渡期，他們睡得很少。

大約過了四年之後，我們慶祝他們離校，學校再次舉辦各式活動，父母也為畢業生辦華麗的晚宴，歷經這些前奏，最後來到畢業典禮的重頭戲。即使COVID-19疫情迫使我們把一切改到線上，我們還是為大一新生辦了虛擬迎新典禮，並用虛擬派對送走大四畢業生。

我們唯一不會辦派對的時候就是在中途。起點和終點很特別，中途很平常，沒什麼好慶祝的。這些稀鬆平常的日子就是我們最難保持動力和熱忱的時候。一開始，我們渾身衝勁，想要達到目標，想把事情做好。久而久之，隨著那份勁頭過去，我們的動力越來越弱。在追求全有全無型目標（例如拿到畢業證書）的狀況下，我們的目標有一個明確的終點，要到接近終點時，我們才會重燃動力。

所以，中間這段路途很漫長的話，就會很危險。路上應該立一塊警告牌說：動力易碎，小心輕放。多數人在追求目標的開始和尾聲都是熱血沸騰、兢兢業業，但到了中途，把事情完成和把事情做好的動力都會衰退。所以，在動力自然降低的中途，我們要如何堅持下去呢？

把事情做好

不惜在面試時說謊的人，想得到工作的動機顯然很強。他願意冒很多的風險，包括看著鏡中的自己而不羞愧的風險。他達到預期結果的動機雖然很強，用正當手段達到目的的動機卻很弱。他讓結果將手段合理化。

談到人的動機，我們往往把焦點放在「把事情做完」的動機，比較少注意「把事情做好」的動機。我們或許會說某某人多麼熱切地要完成一項任務，包括他為了做得快或做得多，願意花多少心思和體力。有時候，做得好和做得快或做得多是一樣的，比方參加一百公尺賽跑，跑得快本質上就是把這件事做好，第一個跑完的跑者就能贏得金牌。

但急於完成一項任務，不代表你想把它做好，有時這兩者甚至彼此衝突。以整修房屋為例，迅速完工不代表作工細膩。多花一點時間規畫預算、找到對的建材和對的數量，反覆檢查水電、木工等作業，確保完工品質，才意味著更好的表現。把這件事做好，往往要花時間。

我們可以將把事情做好想成有條不紊、認真仔細地執行任務，反之則是抄捷徑、不專心，或是更常見的，降低標準。人往往會以把事情做好為優先，無論是工作、健身或煮飯，你通常都希望能做好，而不是有做就好。結果不該將手段合理化。

把事情做好也意味著你行得正、坐得直。你在乎這件事的公平性，而不是只要得到你想要的就好，你想要公平、公正地贏得自己想要的東西。看到我舉例說有人為了得到工作在面試時說謊，你可能看得瞠目結舌、震驚不已。怎麼可以假裝擁有實際上並沒有的能力或經驗？你實在無法苟同，因為你無法想像自己從光明正大、公平競爭的人手中奪走機會。如果你跟同事打一場籃球友誼賽，你也會希望你的團隊是因為球技過人才打贏。如果你懷疑自己隊上有人作弊，那贏球也沒什麼意思了。

就多數目標而言，把事情做好和把事情做完的動機是並存的。在整個過程中，這兩股動力也會起起伏伏。有時，這兩種動機彼此重疊，例如對賽跑選手而言就是如此。有時，這兩種動機可能相互牴觸，你可能會為了完成工作降低標準，就像工班為了快點完工跳過重要步驟，沒去確認電線牽得牢不牢靠之類的。話說回來，這兩種動機多半是各自獨立的。

我們之所以想把事情做好，例如憑本事贏得工作或球賽，多半是因為我們在乎自己的行為反映出來的形象。我們想讓人留下好印象，所以選擇用正當的手段來做事，不降低標準，也不辱沒人格。我們也在意自我形象，就算沒人看到，我們還是想給自己一個好印象。

還記得前面談過，認識自己就跟認識別人一樣，我們都是透過從行為推論出的結論來了解一個人（如果約會對象帶你去某個政治活動，事後你會推論出自己支持這個政治理念的結論）。所以，一旦降低標準，我們等於告訴自己「你是一個標準很低的人」。如此一來，按照高標準做事，不只能讓我們獲得他人的尊敬，也能讓我們獲得自己的尊敬。相形之下，降低道德和品質的標準，既有損別人對我們的觀感，也有損我們對自己的觀感。

如果還覺得不夠清楚，不妨想像一下撿到錢的感覺。看到地上有一塊錢，我會樂得把它撿起來收進口袋。但有一次，我在蘇黎世要買票進美術館時，偶然看到地上有張一百瑞郎的鈔票，應該是有人買票時掉的。我在大廳等了很久，希望有人來認領，平白無故拿走別人這麼多錢可不好玩。到頭來，為了保有自己的尊嚴（我可不是小偷），我就把那筆錢捐給某個動保團體了。

多數人都會有同感，如果超市店員少收你一塊錢，你大概不會糾正他，白賺一塊錢無傷大雅。但如果店員少收了五百元、八百元呢？許多人都會指出錯誤，以求抬頭挺胸、無愧於心地走出店外。