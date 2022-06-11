電動車不夠環保嗎？從特斯拉除名爭議，談「ESG永續評比」的虛實與隱憂
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特斯拉稱ESG指標存在「根本的缺陷」，甚至把企業的ESG比喻為「惡魔的化身」，表示ESG評比如果不修正的話就應該刪除，但ESG除了環境面之外，確實也會考量企業的治理和社會面表現。永續評比下的各種論述，到底誰說的算？
文：何威融（綠色公民行動聯盟專案研究員）
全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）遭標普ESG除名爭議，引發馬斯克（Elon Musk）強烈撻伐ESG永續評比，這些批評有理嗎？ESG評比究竟是永續共好還是惡魔化身？目前的評比中藏著哪些隱憂，企業又該以什麼態度面對永續評比？本文藉此次爭議事件，彙整永續評比問題，分享可行的案例解方。
特斯拉遭標普ESG指數除名，馬斯克痛批騙局
標普500ESG指數（S&P 500 ESG Index），主要是以一間企業對於環境、社會和治理（ESG）的表現，來推薦給投資者的排行索引。衡量標準包括企業如何影響環境、如何對待股東外的利害關係人，像是客戶、員工、供應商、合作夥伴等。
然而，在今年度的更新榜單中，全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）卻被除名了，馬斯克（Elon Musk）在推特貼文中表示：「石油公司埃克森（Exxon）被標普500評為全球企業ESG前十名，特斯拉卻沒上榜！ESG根本是個騙局，被偽善的社會正義鬥士們當作武器。」
標普：儘管電動車環保，但特斯拉停滯不前
標普道瓊指數北美資深總監暨ESG指數主管多恩（Margaret Dorn）在官方文章中，特別談到特斯拉被除名的原因。
第一，與同產業相比分數太低。特斯拉在標普道瓊ESG的得分保持「相當穩定」，但與不斷進步的全球同行相比，它的排名在汽車產業中相對下滑、跌到後25%。
第二，缺乏低碳策略，指的是公司「如何降低碳排強度」與「因應監管風險」的策略。筆者查閱在特斯拉《2021年影響力報告》（Tesla Impact Report 2021）中，雖有提及能源和排放的環境衝擊，卻沒有參考氣候變遷相關財務揭露建議（TCFD）針對未來企業可能面臨的「氣候重大風險與機會」多做說明。
第三，缺乏商業行為準則，爭議事件處理不當。標普的評比方法學中，包含媒體與利害關係人分析，將評估企業涉入重大爭議事件的潛在風險，而特斯拉在此項目表現欠佳。原文特別提到特斯拉佛利蒙（Fremont）工廠的惡劣勞動條件與種族歧視事件，以及對自家自動駕駛有關的傷亡事故處理不當，都影響特斯拉的得分。
最後，多恩表示「儘管特斯拉有助於終結燃油車，但從更廣泛的ESG角度來看，它已落後於同業。」
ESG評比是永續共好，還是惡魔化身？
在彭博報導中，特斯拉稱ESG指標存在「根本的缺陷」，近期一直抨擊ESG的馬斯克甚至在推文中把企業的ESG比喻為「惡魔的化身」，並表示ESG評比如果不修正的話就應該刪除。
CNBC報導就曾指出：「目前ESG評比並未衡量公司對世界的正向影響，反而側重於ESG相關風險如何影響企業獲利。個人委託給大型投資機構的ESG基金，可能並未察覺錢被用來買那些讓氣候變遷更糟而非更好的股票。」舉例來說，大眾會直覺認為電動車比燃油車環保，所以ESG評分會更高，但事實並非如此。
在特斯拉《2021年影響力報告》中，抨擊其他同業即使繼續生產搭載內燃機的汽車，只要在製程中減少些許溫室氣體排放，就可能獲得更高的ESG分數。另外，多數排放是在客戶開車時產生的，這些數據往往被錯估或基於「不切實際的假設」下被呈報。
所以特斯拉認為，ESG評比應建立一套系統，用來衡量和審查我們對世界實質積極的影響，使得不知情的投資者可以選擇支持有正向影響力的公司。同時，大型投資者、評鑑機構、企業和社會大眾需要協力推動變革，改變才會發生。
另一方面，也有觀點認為ESG除了環境面之外，也要評估特斯拉的治理和社會面表現，像是前陣子上海封城造成特斯拉在中國工廠停工對供應鏈的影響，或是前述提到的佛利蒙工廠惡劣勞動條件與種族歧視事件，還有美國加州的職場性騷擾訴訟等，都應該要一併納入考量。更別説特斯拉以環保公司自稱，卻仍在近年有因涉嫌違反電池回收規定，被德國環保署開罰約四億台幣（1200萬歐元），以及因違反空污法及相關排放標準，遭美國環保署裁罰約760萬元台幣（27.5萬美元）。
以上種種跡象表明，就算一間公司生產環保產品，但本身的生產過程和公司的作為不一定符合ESG的評比要求。
永續評比隱憂，到底誰說的算？
近年來企業永續框架準則、標準、評比進入百家爭鳴的戰國時代，但一詞永續各自表述。
「ESG」可以指從投資人的視角，以環境、社會、治理的三大面向去檢視一間企業的競爭力，特別是財務報表上無法反映的資訊。而目前國際知名的企業永續評級系統（ESG Rating System），就是將企業總體ESG表現以量化分數呈現，提供給投資方參考。這會產生以下問題：
第一，研究限制，指標和算法差異造成結果不同。
例如MSCI ESG評級旨在衡量企業的永續治理表現是否足以抵禦長期、財務相關的ESG風險，特別關注「公司治理」項目的重要性而有較高的權重計算。但像是FTSE Russell ESG、Sustainalytics和S&P Global CSA則有各自不同的評估流程及方法，造成評級結果不盡相同。而且量化數據不一定能如實反映企業面臨的重大事件，例如特斯拉的種族歧視及性騷擾爭議。
第二，評比資訊不透明，造成漂洗疑慮。
各大ESG評比系統雖都會搜集一定比例的公開資料、相關新聞及爭議事件進行分析，但卻無法免費且公開地讓大眾檢視特定公司的評比資訊。另外，目前主流的國際評比皆是以英文資料為主要來源，特別是非英語系國家企業的評等在缺乏英文資料的情況下，更有機會失準，例如台灣環保署的中文裁罰資料就不一定會被評比公司納入參考。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。