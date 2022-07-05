佛教界白色恐怖冤案（二）：監察院委員出面保人，更大的風波卻正在醞釀

文：唐墨

慈航法師，台灣知名的慈恩宗大和尚，福建人，1930年就跟著太虛大師，遊歷香港、印度、仰光，駐錫星馬時，對日抗戰爆發，慈航法師在南洋鼓吹救國抗日運動，不遺餘力。1948年，應妙果和尚邀請，帶著一批中國僧人，來到台灣，輾轉到了新竹靈隱寺。這場靈隱寺的佛學講座是他發起的，當然就屬他最有資格與警察應答。

警察拿著那一張張「情資」，亮在慈航法師、律航法師跟無上住持眼前，他們看得目瞪口呆，又望向其他僧眾，大家面面相覷，全然不知道這些消息是怎麼來的。那所謂的情資，就是靈隱佛學會即將開學的宣傳單，本來簡單不過的宣傳單，是大家都看過的，上頭寫著開學當日的流程，表訂了一些致詞、開示、午供的時間，然後敘明了佛學會的成立緣起與理念，還有開辦幾場由慈航法師主講的佛學講座。

卻不知道被誰，寫上了「擁護毛澤東，打倒蔣介石」10個大字。不只一張，好幾張傳單海報都被人用墨筆塗著這幾個，在當時看來簡直大逆不道的大字

「這一定是別人有心，要栽贓嫁禍，我們只是很單純的佛學講座。」慈航法師嚴正抗議：「我在南洋，聽說抗戰爆發，我就在講座中談些護國衛教的開示；聽說中國淪陷了，我就帶著僧人來台灣共赴國難。我的背景，都經得起檢驗。」

「我不管這個，明擺著，這些傳單寫了這樣的東西，又被發現藏在你的寮房裡，一定跟你脫不了關係。」那帶頭的警察這才說明，原來這些傳單早在5月初左右就已經飄到台北，讓警備總司令陳誠看見了。今年5月20日宣布全島戒嚴的同時，更下令一路追查傳單的來源，這10多天明查暗訪，確定匪諜應該藏身在靈隱寺內。

為了能確實地搜捕到所有嫌疑者，才會選在慈航法師剛把學僧都帶到靈隱寺的隔日，派新竹警局來寺裡收網。那也不過就是戒嚴後1個月左右之間的事情。律航法師出家剛滿月不久。

「帶走，把這些和尚都帶走。」 任是律航法師有通天之能，這等無妄之災來得太快，只得跟著那些腰間掛槍的警察們走。是被設計了吧，當無上住持走到寺外，這才瞧見不止警車，連押送囚犯用的警備車都替他們準備好了，看是料準今天要把大家都載走呢。

「別慌，大家配合他們調查，我相信，一定會平安無事的。菩薩保佑。」慈航法師說：「這一定是敵人的分化戰術，我們不能中計。」一邊安撫眾僧，慈航法師不忘向警察喊話。

佛教的僧眾本來都是隱蔽山林，沒見過多少世面的，但從1937年抗戰爆發之後，就是一路地隨軍隨民，顛沛流離。幾回早晚課都是在荒野上做的，眼前哪有什麼佛像香燭，都靠著自己觀想。從浙江、江蘇、上海，一路逃到台灣來，與軍人警察同車共舟慣了，神情平穩，那一眼看去就知道都是清清白白的樣子。

僧人們一一被趕上警備車，在路上顛顛簸簸。 「這麼粗劣的嫁禍手法，居然也能矇得住你們？」別說是自己的師父清白如雪，律航法師對這次招募來的學僧們也都很有自信，深知他們不會去當共產黨的鷹犬。再加上他看多了共產黨的伎倆，他知道，這鐵定是共產黨栽贓嫁禍、聲東擊西的手法，目的就是要讓國民黨抓錯人，模糊焦點。

「我們這是奉上面的命令，不可錯放。」「上面的命令啊？多上面，有到委員長那麼上面嗎？說一下啊，倒是給我們這些出家人見見世面，看是有多上面，可以這樣隨便抓人的。那些傳單，還沒準兒是不是你們栽贓給我們的呢。」就算被押上了警備車，律航法師倒是神色自若，不怕挑釁這些地方警察。

所有被請上車的僧眾當中，只有本島人無上住持是個雅好詩文，少問世事的僧人。他連抗戰都沒經歷過，半生就在這島上過著太平日子，面對這種大陣仗，難免有點驚慌失措。而慈航法師則是安撫其他學生，細細聽著律航法師跟這些警察們的交涉。

「你這和尚還真多問題，這是警備總司令部的命令，我們現在都是聽總司令的指揮。」挨不住律航法師的絮絮聒聒，隨車的警察說了半句，就被開車的警察噓地一聲要他閉嘴。「喔，陳總司令啊，既然是辭修的事情，那就更好辦了啊。」律航法師摸了摸他光光的後腦勺，胸有成竹看著慈航法師跟無上住持：「別慌別慌，待會進了警局，我來給大家做個擔保。辭修這孩子，還得看我的面子呢」

「你？」那隨車的警察看著律航法師：「你自己都是嫌疑份子，還有本事保得了誰。居然還敢喊總司令的名諱。」「我說我能保，你信不？」「你。我跟你……」那隨車的警察一口氣嚥不下，正待要喊賭，就被開車的警察阻止了。「別跟他抬槓了，待會到警局，仔細地盤一盤就知道了。」「哼。」話就又塞回肚裡去了。看樣子這兩個警察還算菜，認不出律航法師就是黃臚初。

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車子開在新竹市區，車窗外的街道已經有零星的販子探出頭來，賣早點的、賣蔬果的，律航法師一邊跟警察們鬥嘴，望著這車子的方向往警局去。「放心吧住持，看這前面差不多就是警局了，咱們奉公守法，警察不會對咱們怎麼樣的。況且有律航在，你就別緊張了。」慈航法師一邊說給無上住持聽，也是一邊說給這同車的所有人聽。

換言之，這也是在告誡警察，胡亂冤枉好人，得看看這好人堆裡都有著誰。律航法師在軍界的輩份，算在陳誠之上的，要能動到他一根寒毛，也不是那麼容易的。