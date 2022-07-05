佛教界白色恐怖冤案（二）：監察院委員出面保人，更大的風波卻正在醞釀
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監察院的丁俊生委員，出現在新竹警察局裡。「委員好。」警察們一個個招呼著，僧人們像看到活菩薩出現似地。只是這活菩薩穿著淺灰色西裝，黑楦皮鞋，精神奕奕的油頭；西洋菩薩天竺菩薩，能救人的，就是活菩薩。
文：唐墨
慈航法師，台灣知名的慈恩宗大和尚，福建人，1930年就跟著太虛大師，遊歷香港、印度、仰光，駐錫星馬時，對日抗戰爆發，慈航法師在南洋鼓吹救國抗日運動，不遺餘力。1948年，應妙果和尚邀請，帶著一批中國僧人，來到台灣，輾轉到了新竹靈隱寺。這場靈隱寺的佛學講座是他發起的，當然就屬他最有資格與警察應答。
警察拿著那一張張「情資」，亮在慈航法師、律航法師跟無上住持眼前，他們看得目瞪口呆，又望向其他僧眾，大家面面相覷，全然不知道這些消息是怎麼來的。那所謂的情資，就是靈隱佛學會即將開學的宣傳單，本來簡單不過的宣傳單，是大家都看過的，上頭寫著開學當日的流程，表訂了一些致詞、開示、午供的時間，然後敘明了佛學會的成立緣起與理念，還有開辦幾場由慈航法師主講的佛學講座。
卻不知道被誰，寫上了「擁護毛澤東，打倒蔣介石」10個大字。不只一張，好幾張傳單海報都被人用墨筆塗著這幾個，在當時看來簡直大逆不道的大字
「這一定是別人有心，要栽贓嫁禍，我們只是很單純的佛學講座。」慈航法師嚴正抗議：「我在南洋，聽說抗戰爆發，我就在講座中談些護國衛教的開示；聽說中國淪陷了，我就帶著僧人來台灣共赴國難。我的背景，都經得起檢驗。」
「我不管這個，明擺著，這些傳單寫了這樣的東西，又被發現藏在你的寮房裡，一定跟你脫不了關係。」那帶頭的警察這才說明，原來這些傳單早在5月初左右就已經飄到台北，讓警備總司令陳誠看見了。今年5月20日宣布全島戒嚴的同時，更下令一路追查傳單的來源，這10多天明查暗訪，確定匪諜應該藏身在靈隱寺內。
為了能確實地搜捕到所有嫌疑者，才會選在慈航法師剛把學僧都帶到靈隱寺的隔日，派新竹警局來寺裡收網。那也不過就是戒嚴後1個月左右之間的事情。律航法師出家剛滿月不久。
「帶走，把這些和尚都帶走。」 任是律航法師有通天之能，這等無妄之災來得太快，只得跟著那些腰間掛槍的警察們走。是被設計了吧，當無上住持走到寺外，這才瞧見不止警車，連押送囚犯用的警備車都替他們準備好了，看是料準今天要把大家都載走呢。
「別慌，大家配合他們調查，我相信，一定會平安無事的。菩薩保佑。」慈航法師說：「這一定是敵人的分化戰術，我們不能中計。」一邊安撫眾僧，慈航法師不忘向警察喊話。
佛教的僧眾本來都是隱蔽山林，沒見過多少世面的，但從1937年抗戰爆發之後，就是一路地隨軍隨民，顛沛流離。幾回早晚課都是在荒野上做的，眼前哪有什麼佛像香燭，都靠著自己觀想。從浙江、江蘇、上海，一路逃到台灣來，與軍人警察同車共舟慣了，神情平穩，那一眼看去就知道都是清清白白的樣子。
僧人們一一被趕上警備車，在路上顛顛簸簸。 「這麼粗劣的嫁禍手法，居然也能矇得住你們？」別說是自己的師父清白如雪，律航法師對這次招募來的學僧們也都很有自信，深知他們不會去當共產黨的鷹犬。再加上他看多了共產黨的伎倆，他知道，這鐵定是共產黨栽贓嫁禍、聲東擊西的手法，目的就是要讓國民黨抓錯人，模糊焦點。
「我們這是奉上面的命令，不可錯放。」「上面的命令啊？多上面，有到委員長那麼上面嗎？說一下啊，倒是給我們這些出家人見見世面，看是有多上面，可以這樣隨便抓人的。那些傳單，還沒準兒是不是你們栽贓給我們的呢。」就算被押上了警備車，律航法師倒是神色自若，不怕挑釁這些地方警察。
所有被請上車的僧眾當中，只有本島人無上住持是個雅好詩文，少問世事的僧人。他連抗戰都沒經歷過，半生就在這島上過著太平日子，面對這種大陣仗，難免有點驚慌失措。而慈航法師則是安撫其他學生，細細聽著律航法師跟這些警察們的交涉。
「你這和尚還真多問題，這是警備總司令部的命令，我們現在都是聽總司令的指揮。」挨不住律航法師的絮絮聒聒，隨車的警察說了半句，就被開車的警察噓地一聲要他閉嘴。「喔，陳總司令啊，既然是辭修的事情，那就更好辦了啊。」律航法師摸了摸他光光的後腦勺，胸有成竹看著慈航法師跟無上住持：「別慌別慌，待會進了警局，我來給大家做個擔保。辭修這孩子，還得看我的面子呢」
「你？」那隨車的警察看著律航法師：「你自己都是嫌疑份子，還有本事保得了誰。居然還敢喊總司令的名諱。」「我說我能保，你信不？」「你。我跟你……」那隨車的警察一口氣嚥不下，正待要喊賭，就被開車的警察阻止了。「別跟他抬槓了，待會到警局，仔細地盤一盤就知道了。」「哼。」話就又塞回肚裡去了。看樣子這兩個警察還算菜，認不出律航法師就是黃臚初。
車子開在新竹市區，車窗外的街道已經有零星的販子探出頭來，賣早點的、賣蔬果的，律航法師一邊跟警察們鬥嘴，望著這車子的方向往警局去。「放心吧住持，看這前面差不多就是警局了，咱們奉公守法，警察不會對咱們怎麼樣的。況且有律航在，你就別緊張了。」慈航法師一邊說給無上住持聽，也是一邊說給這同車的所有人聽。
換言之，這也是在告誡警察，胡亂冤枉好人，得看看這好人堆裡都有著誰。律航法師在軍界的輩份，算在陳誠之上的，要能動到他一根寒毛，也不是那麼容易的。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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