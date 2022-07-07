佛教界白色恐怖冤案（四）：立委「金剛怒目」，警察局長放出「拘捕遊民」絕招

文：唐墨

今天是佛學會開課的日子，慈航法師為了今天，邀請了幾位朋友一同參與開幕儀式，並見證中國佛教會的復甦。有商業界的，也有法政界的，多半是無上住持憑著本島關係找來的，但也有幾位是早先便和慈航法師有關係的。

譬如，立法委員董正之。董正之是遼寧人，和福建人慈航法師本來南轅北轍，但因為太虛大師的緣故，兩人知道了對方，也聊過幾次佛學，大致上摸清楚對方立場與能耐後，向來互相敬重不已。

正被問話警察刁難的時候，慈航法師急中生智，他想到了，董正之委員可不還沒出現嗎？昨天的事情，丁委員一定也通知過他了，那他早晚都會出現的吧。還有一個小時，佛學會的開幕儀式就要開始，董委員發現寺裡只剩下倒臥病床的心然法師，他一定知道上哪裡找人。

也就是這樣，慈航法師冷靜了下來。回到房裡，便跟律航法師和無上住持提及這樁事情來。「你們待會就回答得慢些，幫大家爭取一點時間，董委員一見寺裡沒人，肯定會來搭救我們的。」「好，我們多琢磨一下再答話。」

慈航法師此言不虛，董正之委員當選第一屆立法委員，就曾在佛前立誓：「如果當選立委，必定護持三寶，興隆佛法。以期庇佑國家，安定社會。」作為一個虔誠的佛教徒，聽聞法師蒙難，即使是戒嚴時期，也一定會赴湯蹈火。

而果不其然，董正之沒讓大家失望，這12位僧人還沒逐一問完話，董委員就已經來到新竹警局了。隔著訊問室的房門，就能聽見他的聲音。「叫你們局長出來。」聲如洪鐘，人高馬大的董委員，硬是比昨天的丁委員高出一顆頭來。說起話，動作也大得不得了，怒沖沖的眼神，嚇得警察也不敢造次。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這民選的立委，碰上官派的局長，少不了又是一陣刀光劍影唇槍舌戰。「這就是活明王，金剛怒目了。」慈航法師一聽見董委員在警局門口大喊，便面露微笑，舒眉悠悠低語。一時間，所有僧人們的煩惱焦急都暫放了，期待董委員能替大家做個公道。董委員被帶到局長室，看來局長很在意這個事情的發展。

「委員請坐。」「坐是坐，但你最好可以有個解釋。」局長曉得董委員的來意，當然是再一次地把那些檔案拿出來，請董委員仔細鑑定真偽。「他們雖然都驗過筆跡……」「我知道，昨天你讓他們驗過筆跡，丁俊生有說。」「喔。但是，跟委員報告，我們懷疑啊，這個原始傳單的筆跡，可能根本就不是他們這些僧人的啊。這樣不管怎麼驗，當然都不會是他們的。」

董正之有料到會來這招，他當然也準備好回擊之道：「喔，那這樣就代表他們是煽動犯罪，是共產黨嗎？那我也可以說，筆跡都不合，那就代表毫無關係；既然毫無關係，你這些有的沒的旁證，不也就都失去效力了，不是嗎。」

「不是這麼說的委員，你看，慈航法師可是跟共產黨員合過影的喔。」 接過了局長說的那張照片，董委員很認真地看看是哪些人，只可惜沒有他認識的，不然他就可以找出照片中的證人，替慈航法師作證。

不過，董委員依然能言善道，一句話又堵回局長嘴裡。「你現在要跟他合影，他也會同意啊。法師本來就不會因為對方是什麼身分，什麼立場而拒絕合影。我是不是可以讓你跟法師合影，然後也說你是共產黨的同路人？」董委員言辭犀利，弄得局長漸漸招架不住。

但還有一個「遊民」的罪名，這個董委員就沒輒了。「那，那他們都沒有戶口，我可以根據上個月19號頒布的戒嚴令，合理懷疑他們之所以遲遲不願換發身分證，就是跟共產黨有關係吧？我可以依照《戒嚴令》將他們遣送到台北看守所喔，委員啊，關於這點，還請委員務必要相信我的職權。我是來做事，不是來學佛，更不是來講人情的。」

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日台北龍山寺的僧人

「這。」董正之萬萬沒想到，原來「遊民」才是真正的緊箍咒，可以把這12位克勤克儉的僧人，全都綁在小小看守所內。這件事情讓董正之深刻地體驗到，不僅僅是身分證的問題，唯有讓中國佛教會在台復興，用佛教會的力量保全這些僧人，才能捍衛《憲法》所保障的信仰自由。

「委員，就讓我好做事吧。」局長說：「我可以給這些和尚一點方便，但上頭的命令，我還是得遵守。」 董委員聽他把話說到這個份上，也不好再堅持下去。

因為他也曉得，現在是用「匪諜通敵」在找靈隱寺的麻煩，但因為「匪諜通敵」的證據十分薄弱，而且只要多寬限一點時間，全島都可以找到願意幫慈航法師作證的證人；但如果抓捕僧人的理由變成是「拘捕遊民」，眾僧百口莫辯，影響的範圍甚至擴及全島，到時候僧眾都被抓走，佛教可就玩完了。

「好吧，那我有個請求。」「委員請說，辦得到的，我一定不刁難。」「能不能借車站附近的東本願寺，暫時安置這些師父，明天再讓他們跟你們的人一起搭火車北上。總之，就是不要讓他們住在警局裡面吧。」「嗯，這個我可以答應。也是為了你們佛教的顏面吧，我會加派人員在東本願寺守夜，但明天我就一定會把他們押送上去，希望委員也幫我跟他們說說，讓他們不要抵抗。」

「好吧，他們現在在哪裡？」「都在一樓，我帶你去吧。」局長帶著董委員下樓，來到兩間訊問室的門前。僧眾就被分別拘留在這裡頭，像個囚犯一樣。「可以讓我跟他們單獨說一下話嗎？」「委員請，但請簡短地說。」「好，不太久的。」董委員走進了第一間，裡頭就是慈航、律航、無上三人。