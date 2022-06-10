阿根廷名模之子遭暴力攻擊住院，當地Z世代流行語「Tincho」竟是行凶關鍵

阿根廷近日出現一則延燒多日的社會新聞，超級名模與女創業家 馬扎（ Valeria Mazza ）的兒子在保齡球館遭人襲擊，傷勢嚴重。而這則新聞之所以成為阿根廷社會焦點，在於襲擊者攻擊前，對受害者高喊一句具有貶意的阿根廷俚語「Tincho」。

事情是怎麼發生的？

19歲的格拉維爾（Tiziano Gravier）上週末和家人前往阿根廷港口城市羅薩里奧（Rosario）慶祝祖母的生日，卻於上週日（6月5日）凌晨在一間保齡球館前遭人痛毆，下巴移位骨折。在當地 療養院 住院一天後，他被轉院到布宜諾斯艾利斯附近一間私人診所進行手術，術後復原良好。

Dos detenidos por el brutal ataque a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza https://t.co/cLREdUyflO pic.twitter.com/X8PsSGk7ir — infobae (@infobae) June 8, 2022

這則新聞得到了阿根廷社會不尋常的關注，甚至比阿根廷總統前往洛杉磯參加美國主辦的美洲峰會，以及上週末在阿根廷度假勝地巴里洛切（Bariloche）發生雪崩、導致旅館內3名遊客喪命的新聞還要熱門。

阿根廷名流之子被打傷住院的新聞，佔據阿根廷各大媒體版面。Photo Credit: Google News

這則新聞如此受到歡迎，除了無端的暴力襲擊讓人震驚，以及公眾向來對名流八卦充滿興趣外，特別之處在於，襲擊者在出手毆打格拉維爾之前，朝著他喊「Tincho」。

"A Tiziano lo golpearon sin ninguna discusión previa, no hay cruce. Solo le dijeron una palabra: 'Tincho'. Fue un hecho de discriminación, grave y violento.": el abogado de la familia Gravier habló del ataque al hijo de Valeria Mazza. Piden ayuda para identificar a los agresores pic.twitter.com/E0f24Wf3rs — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 7, 2022

Tincho與Milipilis：兩個具貶義的西班牙Z世代流行語

「Tincho」是阿根廷俚語，從上流階層常見的男性名字「Martín」衍生而來，是一個針對上流社會的貶義詞，專指陽剛、自我的富二代。這類男性的特徵在於，他們喜好運動（通常是橄欖球）、穿名牌服裝、使用最新的智慧型手機；他們住在特定的住宅區，並沈迷於在社群網路上炫耀自己良好的經濟條件，也會大量上傳他們在健身房鍛鍊的照片，以建立 他們的陽剛之氣和完美生活。

Tincho: Argentinian slang, with similar meaning to that of Jock. Th... https://t.co/EkaIMes4Dd pic.twitter.com/0bu71zOHwa — Urban Dictionary (@urbandictionary) September 28, 2020

這個單字沒有收錄在西班牙皇家學院字典，但是流行於Z世代（大約為出生於1995年至2015年之間的人）的日常俚語。而這樣刻板印象裡針對女性的相對詞則是「Milipilis」（來自於Z世代中最流行的兩個名字 Milagros和Pilar的組合）。

「Milipilis」和「Tincho」不同之處在於，除了暗示社會經濟地位之外，也凸顯了非常精準的身體審美觀：女性必須超瘦、腹部平坦、頭髮直而長、主要穿著黑色、小尺寸並暴露大部分身體的衣服，這樣的審美觀在受到Z世代喜愛的TikTok上得到推波助瀾。

網路霸凌衍伸成街頭暴力

格拉維爾的家庭律師表示，格拉維爾當時沒有和攻擊他的人交談，他們當時準備離開保齡球館時，攻擊者稱他為「Tincho」，並「 僅憑這一點，他們就攻擊了他，並給了他兩個拳頭，造成了這種可怕的後果」。

雖然保齡球館外的監視器拍下攻擊者的長相，但這些人的身份還未確定，目前沒有人被捕。

傳播學者羅珊娜（Roxana Morduchowicz）表示，「我們不知道攻擊者是誰，他們的動機是什麼，他們的生活是什麼樣子。但我們知道這起事件存在與仇恨言論有關的怨恨，而怨恨導致了攻擊。」羅珊娜指出，仇恨言論是網路霸凌的一部分，和假新聞都是21世紀的關鍵問題；她說許多青少年在網路上受到威脅，因此刪除他們的個人資料，如同刪除他們自我認同的一部分，也導致這些遭霸凌者自尊心喪失。

仇富等於「反向歧視」嗎？

不過，人們對格拉維爾的同情是複雜的，特別是在阿根廷許多社會新聞的受害者都是中下階層或有色人種，像格拉維爾這樣出自名流家庭的白人男性、運動員（他是專業的高山滑雪選手）遭受暴力的案例並不多見。

當右派大報《號角報》（Clarín）以「反向歧視」（discriminación al revés）稱呼這起事件時，引發網路上的憤怒。

推特上人們痛批，這起事件就是單純的暴力，沒有什麼「反向歧視」。當稱呼「反向歧視」時，似乎意謂著這樣背景的人「不應該被歧視」，而與他身份相反的群體則理當被歧視與虐待？

No, señores. Es un acto de violencia, horrible. Pero no hay discriminación al revés. La discriminación es el maltrato o exclusión de una persona porque pertenece a un grupo históricamente excluido o maltratado.

Está mal la violencia siempre, pero no inventemos cosas. https://t.co/rubnSQn2Ar — Ana Correa (@anaecorrea) June 8, 2022

"Discriminación al revés".



Clarísimo el concepto de @clarincom. Los de "clase alta" atacan, los de "clase baja" son atacados. Eso es lo "normal".



Mirá que tenés maneras de repudiar la violencia eh. Que papelón, por favor. pic.twitter.com/U1AHnzu1bt — Facundo Fazio (@FacuFazio91) June 8, 2022

也有網友質疑，如果今天是施暴與受害的對象對調，是一個上流階級攻擊非上流階級的人，是否還會得到相同的媒體關注？

更有網友擷取美國「黑人的命也是命」（black lives matter），嘲諷的推文說「Tincho的命才是命」。

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核稿編輯：楊士範