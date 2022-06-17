【專訪】HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘：VR就像是原本活在X、Y軸的平面中，突然迸出Z軸的立體世界

文：詹致中

在波光淋漓的水下世界，碩大的鯨魚緩緩游向劉思銘，咫尺之間他想伸出手碰觸美麗的生物卻撲了空，才意識到自己不在水中，而是浸泡在絢爛光影投射出的VR世界。

人類第一次觀看盧米埃兄弟（Lumière）的電影，深怕火車進站會撞上自己，連滾帶爬地奔逃出放映廳。第一次掉入VR世界的劉思銘，同樣被擦身而過的巨大章魚嚇到驚聲尖叫。初次體驗橫空出世的創新科技，在他心中掀起悸動的浪潮。

七年前劉思銘在HTC總部第一次接觸到VR設備，當他摘下眼罩後內心浮現「無論如何我一定要做這件事！」當時他在電視圈順風順水，製作節目《食尚玩家》與戲劇《16個夏天》獲得多項金鐘獎肯定。VR埋下的心種一年後從土裡發芽，他決定在生涯高峰淨身出戶，拋下TVBS節目部總監身分，孑然一身航往VR征途。

年輕時曾譜寫出任賢齊暢銷歌曲〈我是一隻魚〉的經典歌詞，劉思銘的創作者靈魂彷彿又被大魚勾引，浮現未來的人生之路，但這隻魚不是活在音符的海洋，而要去遨遊VR的星辰大海。

「VR對我像是哲學性的超越，好像原本活在X、Y軸的平面圖中，突然某天迸出Z軸，窺見從未想像過的立體世界。」

用科技不斷推進人類創作的邊界

劉思銘對音樂、影劇的眼光精準，好似掌握了點石成金的暢銷魔法。又在中年人生巔峰時，看穿空無一人的VR武林，即將集結一群智性神人的宇宙。他捕獲未來之門縫隙中流瀉出召喚的光，毫不猶豫跳入科技圈，從創作者斜槓成為科技先行者，並帶領HTC的內容品牌VIVE ORIGINALS。

HTC VIVE ORIGINALS不停譜寫下VR創作史上的第一次，扮演著推進人類文化邊界的內容引擎。首部製作作品就找來蔡明亮導演，拍攝華人首部55分鐘的VR長片《家在蘭若寺》，耗時十個月、斥資五千萬，過程中一路摸著石頭前進。

在全世界VR還未熟成、沒有產製流程，電腦運算力、電池容量也遠不符合當下所需，團隊只能一面拍攝、一面研發新的硬軟體解決方案，「像拍攝VR作品時會同時使用到24顆鏡頭，我們還要自己研發能縫合魚眼畫面的軟體。」

VR最美妙也是最可怕之處，在於沒有前例可循。劉思銘回憶《家在蘭若寺》拍攝地點在新店一處廢棄多年的透天爛尾樓，半夜還自帶一種恐怖氣氛。團隊靠著大膽、熱情和血淚，繳出入圍第74屆威尼斯影展「Venice VR」競賽的成績單，「信仰很重要，要嘛就做全世界第一個，要嘛乾脆不要做！」

隔年HTC VIVE ORIGINALS又攜手台北金馬影展，由侯孝賢、廖慶松領軍帶領5位新銳導演李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤推出5部VR電影作品《5x1》系列；2019年更與法國VR製作公司Atlas V共同出品沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes咕嚕米的眼睛》，作品橫掃世界大獎，並獲得有動畫界奧斯卡之稱安錫國際動畫影展最高榮譽「VR水晶獎」。

Photo Credit: HTC VIVE ORIGINALS 《Gloomy Eyes咕嚕米的眼睛》是全世界第一部沉浸式VR動畫，獲得2019安錫動畫影展VR水晶、SXSW 最佳VR敘事獎的互動VR動畫肯定。

浪漫詞人在虛擬世界中開疆闢土

台灣VR作品的能量在世界爆出絢爛的光彩，全球資源一下湧現，劉思銘跟同事被逼得當起空中飛人，穿梭在各個城市，今天在威尼斯、明天在紐約、後天在東京，夥伴們難以在辦公室相聚，常過家門而不入，忙到身體爆肝、快妻離子散。

劉思銘坦承自己有著浪漫詞人的衝動，貪心地想再多創造一些VR作品。雖然擔任HTC VIVE ORIGINALS總經理，要他發揮理性邏輯，但感性在心底的暗流汩汩驅動，成為無法停歇的火車頭，拉動著夥伴通往世界舞台。

劉思銘笑說在疫情來襲前，光速般地奔馳讓團隊吃不消，記得其中一位一起革命的夥伴Tommy就曾對他說：「跟你拚人生很暢快，但兩年頭髮全都白了，所以我要回學校教書。」留下的同事頭髮也不再黝黑、身體遭受摧殘，但心靈卻無比爽快，還磨出一身游刃於全世界的VR功夫。

HTC VIVE ORIGINALS執意研發出虛擬世界中，具有文化價值的體驗。劉思銘細數這幾年嘗試的成績，從早期製作周興哲歌曲《同義詞 Lies》的VR MV；再到安溥互動音樂作品《蘚的歌唱》，結合體感椅打造全新XR體驗，讓人用全身聽完一場微型演唱會；或是製作楊麗花歌仔戲的VR數位典藏，透過Motion Capture將她的唱腔、身段表演紀錄；今年也才剛宣布，將和國際現代舞大師許芳宜合作推出VR互動舞作《忘形》，於2023年上架。

Photo Credit: HTC VIVE ORIGINALS 安溥《蘚的歌唱》MV結合VR＋AR技術，帶領觀眾展開沉浸式音樂旅程。

Photo Credit: HTC VIVE ORIGINALS 《忘形》以許芳宜的生命故事為主軸，展現⽣命不同階段中自我詰問

在VR創作的世界中，沒有畢卡索或張大千的前例依循，只能從「無」開始在土壤往上自由蔓生出「有」，一步步摸索出獨一無二的「道」。劉思銘擔任VR 電影《祈禱》的導演時，同樣設法描繪出日本當代藝術家小松美羽的作畫過程和身心靈狀態的創作之道。他坦言製作前十個月都不敢看成品，但看到後決心壯士斷腕打掉重來，「因為團隊把3D建模當成了2D貼皮運用，無法傳遞出藝術家小松美羽的靈魂。」

劉思銘認為難處在於，科技人不了解創作者的精神，而創作人也不熟悉科技語彙，但會有自己堅持的信仰，不會隨意被人左右。雙方得要超越自身，才能共創出嶄新傑作。「作品就像孩子一樣，但父母要先談戀愛，擁有共同願景，孩子才有機會誕生。」

元宇宙正等待創意人拓荒

這幾年推陳出新的科技關鍵字，如5G、AI、XR、Blockchain、NFT…先後引領風騷，現在不約而同都匯流入了「元宇宙（Metaverse）」。HTC VIVE ORIGINALS去年推出籌備兩年、投資上億的BEATDAY全息音樂元宇宙，與美秀集團和《大嘻哈時代》舉辦全世界首場3.0版演唱會封測專場，觀眾可以操縱自己的化身（Avatar）360度自由飛翔，任意穿梭在演唱會構築的超現實世界中。年輕世代超過六成比例，能順利從實體遷移到虛擬演唱會，毫無阻礙的運用虛擬貨幣和NFT交易。