主動脈狹窄長者預防骨質疏鬆要注意，補充「鈣＋維他命D」恐增加致死風險

骨質疏鬆是許多年長者都會遇到的問題，其中鈣與維他命D的補充劑是一般人常見預防骨質疏鬆的方式，但是根據最新的研究卻顯示，若是本身有主動脈狹窄（Aortic Stenosis）的問題，若是同時補充鈣加上維他命D，反而有增加致死的風險，到底是怎麼回事，讓我們一起來了解看看吧！

什麼是主動脈瓣狹窄（Aortic Stenosis）?

主動脈瓣膜（Aortic Valve）是左心室血液通往主動脈的開口，負責管理血液自心臟送往全身，當發生主動脈瓣膜狹窄 （Aortic Stenosis）時，就會造成心臟輸往身體的血流不足。在初期因為心臟代償，可能沒有明顯症狀。但隨著主動脈狹窄硬化逐漸嚴重，患者會開始產生心絞痛、昏厥、心臟衰竭等問題，嚴重時可能會有猝死的情形。

根據統計，在美國75歲以上老年人口當中， 有 5%患有中度到重度的主動脈瓣膜狹窄，而在台灣，65歲年紀以上的族群大約有1-2%的主動脈瓣膜狹窄；而75歲年紀以上的族群，主動脈瓣膜狹窄的發生率約為3.4%。

造成主動脈狹窄的主因之一就是主動脈瓣鈣化，也是年長者發生瓣膜問題的主因，由於血中鈣質沉積在瓣膜上，造成瓣膜變硬，最終導致狹窄。

有主動脈狹窄長者，補充鈣與維他命D要特別留意！

今（2022）年4月25日英國醫學期刊《BMJ》新發表了一項研究，研究者從2008年至2018年之間，追蹤了共2657名罹患輕度至中度心臟瓣膜疾病的年長者（平均年紀74歲，42%是女性長輩），結果發現了幾項事情。

單獨補充維他命D，沒有顯著影響死亡率。 若是單獨補充鈣，相對於沒補充者，會增加24%的全死亡率。 若是同時補充鈣質與維他命D者，相對於沒有補充者，會增加31%的全死亡率、將近兩倍心血管死亡率。 同時兩者皆補充者，其中有48%的人因瓣膜鈣化嚴重需要動主動脈瓣膜置換手術（AVR），相對於沒有補充者的11%，機率高出許多。

補充任何營養品，適量與合適最重要！

雖然說上面的研究結果是非常嚇人的，但其實這項研究還是有缺點在，除了沒有說明這些長者的鈣質與維他命D的補充劑量或是否有過量等狀況；此外，沒補充的人跟有補充的人，本身的慢性疾病比例也都不同，這些也都是可能會影響結果的重要干擾因子，但這篇研究依然值得大家注意補充營養品的安全性，過猶不及，並且本身已經有其他疾病者也應當多諮詢專業醫生的意見，不要一味的亂服用。

要預防骨質疏鬆，維他命K不能少！

很多民眾已經知道了，預防骨質疏鬆的重要性，因此都會透過飲食或健康食品來做保養，其中鈣質是構成骨骼的鋼筋水泥，而維他命D則是「搬運工」，幫助身體吸收鈣質，然而身體吸收鈣質以後，又要靠誰來把鈣質放入骨骼中呢?這時候就需要水泥工——維他命K。

維生素K除了跟血液凝固有關外，也能跟跟骨鈣素（Osteocalcin）結合後，幫助鈣質沉積在骨骼中。由於維生素K的半生期只有十七小時，一旦飲食中缺乏維生素K，三天內濃度即下降廿五％，因此如何定期補充就很重要。

在補充時要特別留意，維生素K屬脂溶性維生素，需要伴隨油脂才能吸收，除了可以透過攝取深綠色蔬菜補充外，腸道的益生菌也佔有很重要的角色，良好的益生菌叢，可以幫助補充超過一半身體所需的維他命K。

參考文獻

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航