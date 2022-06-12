【書評】《現象學作為一種實踐哲學》：「技藝」作為本書主要研究對象，如何應用在人生？
我們想讓你知道的是
我們的人生，總是面對著各種「機運」：偶然的、很有可能發生的、機率很低的事件等等。但是，我們還是想要掌控自己的生命；即使在我們無法掌控的情況下，那麼，也至少想要更了解，在我們視野中的這個世界。所以人類發明了「科學」或「學科」（science）。
文：傅元罄
《現象學作為一種實踐哲學》這本書主要想探討的是：我們怎麼把艱深難懂的現象學，當作一種「技藝」來實踐它，讓現象學可以展現在我們的生活中。也就是說，在本書長達三十三字的標題（包含主副標）中，沒有出現的這兩個字，「技藝」，反而才是這本書主要的研究對象。
技藝：理論與個別案例的協調
簡單來說，技藝是一種介於「特殊案例」與「普遍原理」之間的東西。最具有代表性的技藝，其中之一就是「醫學」。在醫學治療我們的過程中，醫生必須懂得很多關於人體、生物、化學的理論，而這些理論中的現象，會符合「只要條件符合，理應會有相同的變化」的科學原理。
但另一方面，醫生如果要把眼前的病人治好，就不能夠只顧及普遍的科學原理；他還必須要思考每個病人之間的個體差異，因為他不能為了治療一種疾病，反而讓眼前病人的身體，承受不住治療的副作用。
所以，要兼顧「普遍原理」和「特殊案例」，才有可能有好的醫療。
除此之外，我們可以再進一步的想到：因為醫生要面對的，是在現實世界中的身體；但是，一個身體（人）會和許多外在的事物打交道，並且需要很多外在與內在的條件支撐，才有可能活下去。而且，人體和世界又總是千變萬化、偶然的，充滿著突發事件。
所以，醫學在我們的生活中，必定總是結合了「科學」、（施行某個治療方式的）「時機」、「機運」（即使做到了這個時代的醫療技術盡可能的完美，但病人也未必會痊癒）三個方面，才會對現實中的人發揮影響。
而我們也可以說，根據這本書的研究：基本上，我們前面所說的「科學」、「時機」、與「機運」三者的結合，就是亞里斯多德（Aristotélēs）和胡塞爾（Husserl）說的「技藝」。
那麼，我們可以再想想看：在我們的生活中，還有什麼事情，也符合上面所說的「技藝」呢？本書作者汪文聖在這書中，主要探討三種：也就是本書標題中所寫的「倫理」、「政治」、與「宗教」。
人際關係與政治：機運對政治態度的影響
除了政治立場之外，我們會有什麼樣的「政治態度」，像是積極的介入政治，願意與相同立場的人、不同黨派的人溝通；或者消極的不問世事，只守護自己和自己親近的人的權益。像這樣「政治態度」的不同，也常常與個人的特殊性格、不同的人生經歷有關。
在《現象學作為一種實踐哲學》的研究中，胡塞爾和漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt），就有很不一樣的政治態度：鄂蘭比較積極介入；胡塞爾則比較消極，把自己關在學術的世界裡，研究「作為嚴格科學的現象學」。
現代的學者，大多是比較支持鄂蘭的態度與想法。不過我想：如果考慮到胡塞爾的人生經歷，那麼，他對政治保持相對消極的態度，是值得我們去同情的了解的。
在第一次世界大戰時，在鋪天蓋地的戰火中，胡塞爾也曾經猶疑過，是不是要跟著身旁的人搖旗吶喊，毫無保留的支持自己的國家？但最終，他的一個兒子戰死沙場，一個兒子頭部中彈，還好倖存下來。並且，在我們後來的人來看，第一次世界大戰只不過是一場沒有「理想」、「正義」的戰爭，交戰的雙方並沒有哪一方是比較對的，僅僅是在爭奪領土而已。
在這樣的人生經歷之後，胡塞爾提出了「社群」在「政治」之上的論點，意思是，人，必定總是活在某些人際關係中，親情、友情、愛情、鄰人、商業關係等等；但是，政治卻不總是必要的，政治只是外加在這些關係的「附帶的現象」。
我想，也許我們可以在吸收鄂蘭對「政治」現象的分析的同時，也重新思考胡塞爾這種「單子論」式的、認為個人與人際關係優先於政治的觀點；其實，這種看似消極的、個人主義式的論點，或許還藏有很強大的政治批判的潛力。能夠給我們一個最熟悉的立足點，去評斷政府權力的運用是否適當、或是不適當的侵入了私人領域，與他們的施政結果是好是壞。
機運與人生：學科不足以安排多變的生活
我們的人生，總是面對著各種「機運」：偶然的、很有可能發生的、機率很低的事件等等。但是，我們還是想要掌控自己的生命；即使在我們無法掌控的情況下，那麼，也至少想要更了解，在我們視野中的這個世界。所以人類發明了「科學」或「學科」（science）。
可是，科學只告訴我們普遍的原理；要把原理有益處的、減少傷害與風險的應用在生活中，並且應用在各種個別的、不同的特殊案例中，我們還必須去面對偶然性與特殊性，思考原理如何和現有的情況相結合。
這，便是我們所謂的「技藝」。也就是，汪文聖教授耗費多年，以《現象學作為一種實踐哲學》全書400多頁，所致力探索、解答的目標。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！