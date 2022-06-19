林蒼生《隨便想想2.0》：為什麼台灣是寶島？因為台灣是地球真正能量的中心
我們想讓你知道的是
深耕統一企業半世紀的林蒼生總裁，結合商場經驗與日常隨想的人生體悟。他呼籲：企業家應以「清富」思想為目標，引領台灣大步走向世界。
文：林蒼生
你知道台灣為什麼是寶島嗎？
台灣是寶島，因為台灣是地球真正能量的中心。
九○年代，統一在崑山設廠，崑山是長江出海口，交通方便，而且自古以來人文薈萃，人才濟濟，不僅是良渚文化發祥地，又有大閘蟹味道鮮美，足見其水質優良，而且人的素養都在水平之上，是食品生產基地之首選。
我常去崑山，才知道一代大儒顧亭林是崑山人。他的著作《天下郡國利病書》是為天下反清復明志士作建國準備之大作。他所談及的大陸山脈風水與歷史人文關係尤得我心。他說：中國氣脈由崑崙山而下，以北中南三條山脈的雄姿環抱整個大陸，其北脈延伸到長白山之後，下日本，入台灣，與南脈由巴顏喀拉山奔騰而來的山勢，下海後在台灣相接。而中脈也在上海、崑山入海，加入了環抱的格局。
這是地球上最大最美的風水格局，格局面向太平洋。風水上，水主財運，又主智慧。當時候到時，財運與智慧注定要在此開花，而台灣正在這格局前方，應是格局的案台。案台必有三牲花果，台灣物產豐富，或許是此原因。
造山運動時，能量高，山就高。山高的地方氣就旺。山的走勢與氣的輪轉常會遷動歷史人文的變化。大陸這北中南三脈的能量以環抱的方式集中在台灣，遂使台灣的移民，自古以來，與別的地方不同，都是北中南各地的人，群聚移民而來。
或許，我們可以進一步思考，把日本統治台灣五十年，看成是北脈輪轉到日本的氣，往南掩蓋了台灣的結果。把台商到大陸投資，視之為是聚集到台灣的氣，推動了台商回歸大陸祖脈的反哺。
台灣承受著不僅來自大陸三條山脈的壓力，而且還有由海底下三大板塊的擠壓兩方面加在一起，擠壓而來的力道，使台灣這麼小的地方，擠壓出玉山那麼高的高山。其氣之強表現在山川，是玉山的雄偉以及太魯閣令人驚豔的美景。表現在社會人文，就很令人感嘆！台灣交通亂，表示人的心亂。台灣政治亂，表示私心重。人心亂，私心重，將使台灣的氣更亂，使台灣沉淪。
氣亂就要理氣，理氣的妙方唯有靠文化的導正，使人的素質提昇。中華文化在台灣已被擱置多時。這時候，我想重提南懷瑾老師的話：「二十一世紀要靠中華文化的精神，來融合資本主義的方法、共產主義的理想、社會主義的福利，才能使世界走向祥和的地球村。」希望這幾句話能成為台灣領導人的晨鐘暮鼓。
未來，台灣將要以文化來引領這亞洲的大格局往前走。其實台灣不僅在未來有此天命，據說台灣在過去也曾有過同樣的天命。在史前時候，台灣已有很高文明。在花蓮、宜蘭、龜山島之間的海底，安眠著古代文明的古堡遺蹟。這樣看來，從遠古到今天，為什麼台灣都有其特殊天命，相信一定仍有我們未知的能量在加持著台灣。
有個朋友是風水專家，他告訴我，地球真正的能量中心在台灣。他說，只要攤開亞洲這邊地圖，就可看出陸地與海洋各居一邊像太極。太極的右半邊在海洋上有個黑點是夏威夷。太極的左半邊在陸地上有個白點是衣索比亞。有趣的是，這黑白兩點都生產了世界最好的咖啡豆，其地磁能量一定很高。如將黑白兩點連成一直線，直線與太極中央的S線相交，其交點就是台灣。
台灣如果真的是地球能量的中心，而且大陸三山脈流轉的氣也正在台灣萌動，那麼今天台灣的天命就很清楚了。東西文化的差異，只有靠中華文化的王道精神，才能使世界回歸正軌。「遠人不服，則修文德以來之」，那「不服」是因文化的差異，那「文德」是內心的涵養。這天命使台灣成為世界之寶，故稱為寶島。
台灣是寶島，所以歷來與台灣有關的接觸，都使情況變好。例如：台灣因為是寶島，所以當日本據有台灣，台灣的資源使日本的貿易逆差轉成順差，明治維新才會成功。台灣是寶島，使蔣先生退守台灣，更創造了台灣的經濟奇蹟。台灣是寶島，才能促成台商回鄉投資，點燃大陸崛起的火苗。台灣是寶島，今日中美貿易的紛爭，使台灣成為關鍵的支點。
我很感恩，因為統一入駐崑山的機緣，才使我改變對風水的誤解，才能領悟台灣真的是寶島，台灣是將使世界走向祥和地球村的寶島。希望這個觀念能重新燃起大家對台灣的信心，使政治人物重新回歸正直的政治良心。
請大家說，台灣、台灣，我愛你。
書籍介紹
本文摘錄自《隨便想想2.0：台灣應以其文化素養，來引領人類往前走》，和平國際出版
作者：林蒼生
繪者：李蕭錕
深耕統一企業半世紀的林蒼生總裁
結合商場經驗與日常隨想的人生體悟
他呼籲：企業家應以「清富」思想為目標，引領台灣大步走向世界。
他覺得：寶島台灣，是世界能量的中心，有祥和的儒家基因，應以其特有的文化能量去影響他人，將地球變成充滿愛心的國度。
他認為：在人生的路上，若能融合自我與自然，使心靈豐盈，必然可以體會到人間佛境，獲得安然而喜悅。
現在，請您先閉上眼睛，沉澱思緒，將自己歸零，讓我們與林蒼生總裁一起隨便想想，踏上生命進化的階梯！
心安靜，世界就安靜，
心和平，世界就和平，
心不病，世界就不病，
心歡喜，世界就充滿歡喜。
人的心，與萬物同心，與世界同心，
甚至與宇宙同心，
人是宇宙大生命中的小生命，
小生命與大生命無別。
所以，凡事要正面思考，
以正能量幫助宇宙，增進未來的美好。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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本文章內容由「黑松金酒」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。