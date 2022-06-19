林蒼生《隨便想想2.0》：為什麼台灣是寶島？因為台灣是地球真正能量的中心

文：林蒼生

你知道台灣為什麼是寶島嗎？

台灣是寶島，因為台灣是地球真正能量的中心。

九○年代，統一在崑山設廠，崑山是長江出海口，交通方便，而且自古以來人文薈萃，人才濟濟，不僅是良渚文化發祥地，又有大閘蟹味道鮮美，足見其水質優良，而且人的素養都在水平之上，是食品生產基地之首選。

我常去崑山，才知道一代大儒顧亭林是崑山人。他的著作《天下郡國利病書》是為天下反清復明志士作建國準備之大作。他所談及的大陸山脈風水與歷史人文關係尤得我心。他說：中國氣脈由崑崙山而下，以北中南三條山脈的雄姿環抱整個大陸，其北脈延伸到長白山之後，下日本，入台灣，與南脈由巴顏喀拉山奔騰而來的山勢，下海後在台灣相接。而中脈也在上海、崑山入海，加入了環抱的格局。

這是地球上最大最美的風水格局，格局面向太平洋。風水上，水主財運，又主智慧。當時候到時，財運與智慧注定要在此開花，而台灣正在這格局前方，應是格局的案台。案台必有三牲花果，台灣物產豐富，或許是此原因。

造山運動時，能量高，山就高。山高的地方氣就旺。山的走勢與氣的輪轉常會遷動歷史人文的變化。大陸這北中南三脈的能量以環抱的方式集中在台灣，遂使台灣的移民，自古以來，與別的地方不同，都是北中南各地的人，群聚移民而來。

或許，我們可以進一步思考，把日本統治台灣五十年，看成是北脈輪轉到日本的氣，往南掩蓋了台灣的結果。把台商到大陸投資，視之為是聚集到台灣的氣，推動了台商回歸大陸祖脈的反哺。

台灣承受著不僅來自大陸三條山脈的壓力，而且還有由海底下三大板塊的擠壓兩方面加在一起，擠壓而來的力道，使台灣這麼小的地方，擠壓出玉山那麼高的高山。其氣之強表現在山川，是玉山的雄偉以及太魯閣令人驚豔的美景。表現在社會人文，就很令人感嘆！台灣交通亂，表示人的心亂。台灣政治亂，表示私心重。人心亂，私心重，將使台灣的氣更亂，使台灣沉淪。

Photo Credit: 和平國際出版

氣亂就要理氣，理氣的妙方唯有靠文化的導正，使人的素質提昇。中華文化在台灣已被擱置多時。這時候，我想重提南懷瑾老師的話：「二十一世紀要靠中華文化的精神，來融合資本主義的方法、共產主義的理想、社會主義的福利，才能使世界走向祥和的地球村。」希望這幾句話能成為台灣領導人的晨鐘暮鼓。

未來，台灣將要以文化來引領這亞洲的大格局往前走。其實台灣不僅在未來有此天命，據說台灣在過去也曾有過同樣的天命。在史前時候，台灣已有很高文明。在花蓮、宜蘭、龜山島之間的海底，安眠著古代文明的古堡遺蹟。這樣看來，從遠古到今天，為什麼台灣都有其特殊天命，相信一定仍有我們未知的能量在加持著台灣。

有個朋友是風水專家，他告訴我，地球真正的能量中心在台灣。他說，只要攤開亞洲這邊地圖，就可看出陸地與海洋各居一邊像太極。太極的右半邊在海洋上有個黑點是夏威夷。太極的左半邊在陸地上有個白點是衣索比亞。有趣的是，這黑白兩點都生產了世界最好的咖啡豆，其地磁能量一定很高。如將黑白兩點連成一直線，直線與太極中央的S線相交，其交點就是台灣。

台灣如果真的是地球能量的中心，而且大陸三山脈流轉的氣也正在台灣萌動，那麼今天台灣的天命就很清楚了。東西文化的差異，只有靠中華文化的王道精神，才能使世界回歸正軌。「遠人不服，則修文德以來之」，那「不服」是因文化的差異，那「文德」是內心的涵養。這天命使台灣成為世界之寶，故稱為寶島。

台灣是寶島，所以歷來與台灣有關的接觸，都使情況變好。例如：台灣因為是寶島，所以當日本據有台灣，台灣的資源使日本的貿易逆差轉成順差，明治維新才會成功。台灣是寶島，使蔣先生退守台灣，更創造了台灣的經濟奇蹟。台灣是寶島，才能促成台商回鄉投資，點燃大陸崛起的火苗。台灣是寶島，今日中美貿易的紛爭，使台灣成為關鍵的支點。

我很感恩，因為統一入駐崑山的機緣，才使我改變對風水的誤解，才能領悟台灣真的是寶島，台灣是將使世界走向祥和地球村的寶島。希望這個觀念能重新燃起大家對台灣的信心，使政治人物重新回歸正直的政治良心。

請大家說，台灣、台灣，我愛你。

Photo Credit: 和平國際出版

書籍介紹

本文摘錄自《隨便想想2.0：台灣應以其文化素養，來引領人類往前走》，和平國際出版

作者：林蒼生

繪者：李蕭錕

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

深耕統一企業半世紀的林蒼生總裁

結合商場經驗與日常隨想的人生體悟

他呼籲：企業家應以「清富」思想為目標，引領台灣大步走向世界。

他覺得：寶島台灣，是世界能量的中心，有祥和的儒家基因，應以其特有的文化能量去影響他人，將地球變成充滿愛心的國度。

他認為：在人生的路上，若能融合自我與自然，使心靈豐盈，必然可以體會到人間佛境，獲得安然而喜悅。

現在，請您先閉上眼睛，沉澱思緒，將自己歸零，讓我們與林蒼生總裁一起隨便想想，踏上生命進化的階梯！

心安靜，世界就安靜，

心和平，世界就和平，

心不病，世界就不病，

心歡喜，世界就充滿歡喜。

人的心，與萬物同心，與世界同心，

甚至與宇宙同心，

人是宇宙大生命中的小生命，

小生命與大生命無別。

所以，凡事要正面思考，

以正能量幫助宇宙，增進未來的美好。

Photo Credit: 和平國際出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九