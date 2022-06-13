2022/06/13,
教育

校長畢業有感：「校長致詞」是種必要之惡，所以我訂下五個盡量不落俗套的自我要求

校長畢業有感：「校長致詞」是種必要之惡，所以我訂下五個盡量不落俗套的自我要求
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

學生們也可能會有種錯覺，以為校長就是每次都要拿麥克風、很愛講話、致詞又講超久的那個人，也許，他們真以為校長都很享受那種上台講話的感覺。我知道自己其實是害怕上台的，肚子裡也沒有那麼多東西可以教育學生，所以每一場致詞，對我都是一次煎熬。

文：iamsisphe

6月初主持了我校長生涯中最後一場畢業典禮，其實前後也不過11場而已（包含代理校長也有一場）。典禮結束後，送完畢業生和家長會成員回到辦公室，我有瞬間完全腦袋空白，等腦子恢復運轉後，我忽然想到：「從此我再也不用準備『校長致詞』了」，簡直想跳起來歡呼萬歲。

校長到底是個「致詞工具人」，還是該說校長致詞是必要之惡呢？

大學或國外名校的畢業典禮常會邀請名人致詞演講，有些演講還因此成為經典，例如賈伯斯的〈Stay Hungry, Stay Foolish〉

不過中小學的畢業典禮用不了這種陣仗，而且典禮開場，還要提供各政治人物亮相說話的舞台。所以就變成了大家印象中那種很俗套、很制式化的畢業典禮，記憶中，總會有冗長無趣的校長及來賓致詞。可是，我們也是百般不願又無法離經叛道啊！

你們知道學校有多少活動需要校長致詞嗎？有邀長官、外賓及家長正式典禮如：校慶、畢業典禮、家長會長交接，又或者校長交接。

例行的則有：開學典禮、休業式及每週朝會。有些研習或活動的開場也需要校長致詞，還有，老師的婚禮上也可能邀請服務學校的校長致詞；甚至，校長應邀去參加其他學校的校慶、畢業典禮或其他機關團體的活動，都免不了被邀請上台做為來賓致詞。

這麼多、這麼多活動都要校長致詞！以致於大家都覺得重要活動開場的校長／主席致詞是必要流程或必須的禮數。如果不邀請校長致詞，會覺得典禮不夠正式或怕校長不高興，覺得不受尊重。

學生們也可能會有種錯覺，以為校長就是每次都要拿麥克風、很愛講話、致詞又講超久的那個人（現在的學生可能大人講話超過三句應該就算講超久了），也許，他們真以為校長都很享受那種上台講話的感覺。

我不知道別的校長是否真的很享受這種感覺？他們真的有那麼多大道理來啟發學生嗎？但是我知道自己其實是害怕上台的，肚子裡也沒有那麼多東西可以教育學生，所以每一場致詞，對我都是一次煎熬。

我常常略過每週朝會的主席致詞，或乾脆請主任們擔任朝會主席。但除了朝會可以省略掉致詞，其他以學生為主的表演活動（如音樂發表、戲劇比賽）我可以用「學生為主體」當理由不上台致詞。

但是，就如標題所說，大家在活動安排上可能真的把校長當成「致詞工具人」了，就是理所當然要有這種擺設，而且工具人很好用，隨時call我們上台，我們都一定要反應迅速「出口成章」。

也或者，校長致詞是種「必要之惡」。之所以「必要」，是因為：

  1. 校長出席並致詞，才能顯得儀式活動的正當性。
  2. 校長出席並致詞，才會顯得學校重視這個活動。
  3. 校長如果不開場致詞或省略主席致詞這個流程，後面怎麼接來賓致詞呢？（為需要上台的政治人物著想）

「惡」在於：師生們對於校長致詞往往很無感、很無所謂，甚至還會有一些不滿或反彈。但是這個「過場」就像運算公式一樣，少了初始條件，後面的結果又無法觸發。

也可能是還沒有學校能做出一個顛覆傳統，沒有校長致詞的典禮範本通用各校，獲得認同，於是，年復一年，一場次接一場次，校長也不知道上台致詞了多少次。

我對「校長致詞」的五個自我要求

我覺得自己臉皮太薄，總擔心致詞不當會造成師生們太大的負擔，或被學生在背後嘲笑批評，所以我為自己的重要致詞訂下五個自我要求：

  1. 不要太長（太長學生會不耐煩，我也會記不住）
  2. 不要太老生常談（嗯…這個見仁見智）
  3. 不要太制式化（就是感謝東、感謝西，拍上級長官或政治人物馬屁花太久時間；但偶爾感謝還是要，畢竟拿人手短）
  4. 不要太訓話意味（可是老師當久了，愛訓話好像也是種職業病）
  5. 要有自己的風格（我也不知道我想走什麼風，但至少就是講自己想講的話）

為了符合這五個原則，努力想出一些盡量不落俗套的講稿內容，每一次的致詞，我的大腦應該會死掉無數細胞吧！

終於，這個月迎來我主持大型典禮最後一次的致詞，不過，我也沒有想準備什麼勁爆內容當告別演出。前幾天一直沒有致詞的靈感，但是我知道自己的毛病，就是不見棺材不掉淚的嚴重拖延症患者，通常有火燒屁股的急切性時，我就會不藥而癒的擠出些致詞內容。

果然，昨天不到五點我就起床開始想致詞內容，勉強打好了一肚子的草稿後，到學校看到搭建好的臨時舞台，還有大雨傾盆中帳篷下的攝影機，想到因為疫情，為了這個「分流辦理、虛實整合」的畢業典禮，我們因為場地和技術的限制繞了不少彎路、吃了不少苦頭，我臨時決定改變我的演講內容，就從我們籌畫這場畢業典禮遭遇的限制說起。

剛剛，我看了昨天的典禮直播計算我昨天致詞的時間，因為緊張有點忘詞拖了一點點，講了大約3分40秒，唉！如果很流暢不忘詞，扣除開場拉哩拉雜的稱呼問候，應該3分鐘能講完的。我盡力了，希望學生不會覺得校長太囉嗦。

主持最後一場畢業典禮的校長致詞：「擁有不受限的人生，開創自己無限的未來」

繼去年完全線上的畢業典禮後，今年我們又迎來新的嘗試、新的型態的畢業典禮：分流辦理、虛實整合。學務處的主任組長們真的吃盡苦頭，因為因應教育局的規定，我們規畫的內容一改再改。

在討論過程中，大家發現因為無法辦理大型實體畢業典禮，產生了很多的限制，所以我們就在考慮，是不是能夠簡化某些流程？還有哪些儀式可以省略或刪除？可是如果這個簡化、那個省略、其他又刪除，那我們的畢業典禮又剩下什麼呢？

今天校長想跟大家分享的就是：「限制」不應該是我們放棄的理由。

我們學習的歷程中，一定常常會遇到很多限制，例如家裡沒書房，念書環境太小又太吵；天氣太熱，唸書不舒服；快考試了，可是我要準備考試、還想練習班際排球比賽、回家也想追劇、划手機或看小說，時間怎麼都不夠用；家裡經濟條件不好，別的同學可以去補習，我家沒錢讓我去補習…...

好多好多的限制，都好像在引誘你，算了，放棄吧！可是，真的可以放棄嗎？放棄了，你未來的限制可能就更多；或是，你就喪失遇見更美好未來的機會

同學應該都玩過遊戲，剛開始的關卡都很容易，一下子就前進十幾關；然後關卡愈來愈難，條件限制愈來愈多。你會想放棄嗎？你不會！你會想盡辦法，不斷嘗試錯誤，請教別人、上網找攻略、發揮各種想像和創意…...


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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