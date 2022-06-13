校長畢業有感：「校長致詞」是種必要之惡，所以我訂下五個盡量不落俗套的自我要求

文：iamsisphe

6月初主持了我校長生涯中最後一場畢業典禮，其實前後也不過11場而已（包含代理校長也有一場）。典禮結束後，送完畢業生和家長會成員回到辦公室，我有瞬間完全腦袋空白，等腦子恢復運轉後，我忽然想到：「從此我再也不用準備『校長致詞』了」，簡直想跳起來歡呼萬歲。

校長到底是個「致詞工具人」，還是該說校長致詞是必要之惡呢？

大學或國外名校的畢業典禮常會邀請名人致詞演講，有些演講還因此成為經典，例如賈伯斯的〈Stay Hungry, Stay Foolish〉。

不過中小學的畢業典禮用不了這種陣仗，而且典禮開場，還要提供各政治人物亮相說話的舞台。所以就變成了大家印象中那種很俗套、很制式化的畢業典禮，記憶中，總會有冗長無趣的校長及來賓致詞。可是，我們也是百般不願又無法離經叛道啊！

你們知道學校有多少活動需要校長致詞嗎？有邀長官、外賓及家長正式典禮如：校慶、畢業典禮、家長會長交接，又或者校長交接。

例行的則有：開學典禮、休業式及每週朝會。有些研習或活動的開場也需要校長致詞，還有，老師的婚禮上也可能邀請服務學校的校長致詞；甚至，校長應邀去參加其他學校的校慶、畢業典禮或其他機關團體的活動，都免不了被邀請上台做為來賓致詞。

這麼多、這麼多活動都要校長致詞！以致於大家都覺得重要活動開場的校長／主席致詞是必要流程或必須的禮數。如果不邀請校長致詞，會覺得典禮不夠正式或怕校長不高興，覺得不受尊重。

學生們也可能會有種錯覺，以為校長就是每次都要拿麥克風、很愛講話、致詞又講超久的那個人（現在的學生可能大人講話超過三句應該就算講超久了），也許，他們真以為校長都很享受那種上台講話的感覺。

我不知道別的校長是否真的很享受這種感覺？他們真的有那麼多大道理來啟發學生嗎？但是我知道自己其實是害怕上台的，肚子裡也沒有那麼多東西可以教育學生，所以每一場致詞，對我都是一次煎熬。

我常常略過每週朝會的主席致詞，或乾脆請主任們擔任朝會主席。但除了朝會可以省略掉致詞，其他以學生為主的表演活動（如音樂發表、戲劇比賽）我可以用「學生為主體」當理由不上台致詞。

但是，就如標題所說，大家在活動安排上可能真的把校長當成「致詞工具人」了，就是理所當然要有這種擺設，而且工具人很好用，隨時call我們上台，我們都一定要反應迅速「出口成章」。

也或者，校長致詞是種「必要之惡」。之所以「必要」，是因為：

校長出席並致詞，才能顯得儀式活動的正當性。 校長出席並致詞，才會顯得學校重視這個活動。 校長如果不開場致詞或省略主席致詞這個流程，後面怎麼接來賓致詞呢？（為需要上台的政治人物著想）

「惡」在於：師生們對於校長致詞往往很無感、很無所謂，甚至還會有一些不滿或反彈。但是這個「過場」就像運算公式一樣，少了初始條件，後面的結果又無法觸發。

也可能是還沒有學校能做出一個顛覆傳統，沒有校長致詞的典禮範本通用各校，獲得認同，於是，年復一年，一場次接一場次，校長也不知道上台致詞了多少次。

我對「校長致詞」的五個自我要求

我覺得自己臉皮太薄，總擔心致詞不當會造成師生們太大的負擔，或被學生在背後嘲笑批評，所以我為自己的重要致詞訂下五個自我要求：

不要太長（太長學生會不耐煩，我也會記不住） 不要太老生常談（嗯…這個見仁見智） 不要太制式化（就是感謝東、感謝西，拍上級長官或政治人物馬屁花太久時間；但偶爾感謝還是要，畢竟拿人手短） 不要太訓話意味（可是老師當久了，愛訓話好像也是種職業病） 要有自己的風格（我也不知道我想走什麼風，但至少就是講自己想講的話）

為了符合這五個原則，努力想出一些盡量不落俗套的講稿內容，每一次的致詞，我的大腦應該會死掉無數細胞吧！

終於，這個月迎來我主持大型典禮最後一次的致詞，不過，我也沒有想準備什麼勁爆內容當告別演出。前幾天一直沒有致詞的靈感，但是我知道自己的毛病，就是不見棺材不掉淚的嚴重拖延症患者，通常有火燒屁股的急切性時，我就會不藥而癒的擠出些致詞內容。

果然，昨天不到五點我就起床開始想致詞內容，勉強打好了一肚子的草稿後，到學校看到搭建好的臨時舞台，還有大雨傾盆中帳篷下的攝影機，想到因為疫情，為了這個「分流辦理、虛實整合」的畢業典禮，我們因為場地和技術的限制繞了不少彎路、吃了不少苦頭，我臨時決定改變我的演講內容，就從我們籌畫這場畢業典禮遭遇的限制說起。

剛剛，我看了昨天的典禮直播計算我昨天致詞的時間，因為緊張有點忘詞拖了一點點，講了大約3分40秒，唉！如果很流暢不忘詞，扣除開場拉哩拉雜的稱呼問候，應該3分鐘能講完的。我盡力了，希望學生不會覺得校長太囉嗦。

主持最後一場畢業典禮的校長致詞：「擁有不受限的人生，開創自己無限的未來」

繼去年完全線上的畢業典禮後，今年我們又迎來新的嘗試、新的型態的畢業典禮：分流辦理、虛實整合。學務處的主任組長們真的吃盡苦頭，因為因應教育局的規定，我們規畫的內容一改再改。

在討論過程中，大家發現因為無法辦理大型實體畢業典禮，產生了很多的限制，所以我們就在考慮，是不是能夠簡化某些流程？還有哪些儀式可以省略或刪除？可是如果這個簡化、那個省略、其他又刪除，那我們的畢業典禮又剩下什麼呢？

今天校長想跟大家分享的就是：「限制」不應該是我們放棄的理由。

我們學習的歷程中，一定常常會遇到很多限制，例如家裡沒書房，念書環境太小又太吵；天氣太熱，唸書不舒服；快考試了，可是我要準備考試、還想練習班際排球比賽、回家也想追劇、划手機或看小說，時間怎麼都不夠用；家裡經濟條件不好，別的同學可以去補習，我家沒錢讓我去補習…...

好多好多的限制，都好像在引誘你，算了，放棄吧！可是，真的可以放棄嗎？放棄了，你未來的限制可能就更多；或是，你就喪失遇見更美好未來的機會

同學應該都玩過遊戲，剛開始的關卡都很容易，一下子就前進十幾關；然後關卡愈來愈難，條件限制愈來愈多。你會想放棄嗎？你不會！你會想盡辦法，不斷嘗試錯誤，請教別人、上網找攻略、發揮各種想像和創意…...