普亭將自己比作俄羅斯沙皇彼得大帝：「沒有奪走什麼，只是把屬於自己的拿回來」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）週四（9日）將自己對烏克蘭發動戰爭的行為，與俄羅斯沙皇彼得大帝（Peter the Great）相提並論，強調俄羅斯有責任收回屬於俄羅斯的領地。

在莫斯科參觀紀念沙皇彼得大帝誕辰350週年的展覽後，普亭於聖彼得堡國際經濟論壇上，對著一群年輕的企業家發表演說，他提到彼得大帝在18世紀發動大北方戰爭，戰勝瑞典後取得波羅的海沿岸土地，並說：「當彼得大帝建立聖彼得堡並宣布這是俄羅斯首都時，歐洲沒有一個國家承認這片領土屬於俄羅斯。」「每個人都認為那裡（今聖彼得堡所在地）是瑞典的一部分。但從遠古時代開始，斯拉夫人就與芬蘭-烏戈爾人一起在那裡生活。」

你會得到一種印象，（彼得大帝）與瑞典作戰是在掠奪一些東西。他並沒有（從瑞典那裡）拿走什麼，他只是把原本就屬於俄羅斯的拿了回來。

「收復與強化國家，這是他（彼得大帝）所做的。而這看起來也是落在我們身上的責任。」

普亭說，「是的，在我們國家的歷史上，我們也曾有過被迫撤退的時候，但只是為了重新獲得力量並繼續前進。」

Speaking to entrepreneurs, Vladimir Putin compares his invasion of Ukraine with Peter the Great's invasion of eastern and central Europe in the early 18th century.



Latest on the war in Ukraine: https://t.co/cQOE6LmR1d pic.twitter.com/J9jsdBAzKJ — Sky News (@SkyNews) June 9, 2022

烏克蘭戰爭已經進行到第106天，俄羅斯部隊在烏克蘭摧毀了許多城市、殺死了數千人、讓數百萬人流離失所，普亭一再試圖證明俄羅斯在烏克蘭的侵略行動是正當的，他提出了一種史觀，就是烏克蘭沒有真正的國家身份或國家傳統。

《路透社》指出，普亭近年公開露面時，多次展現他對俄羅斯歷史的濃厚興趣。 2021年7月，克里姆林宮發表了一篇由普亭撰寫近7000字的文章，題為《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》，普亭認為，俄羅斯和烏克蘭原屬一個國家，後遭到人為分裂，報導指出，這是普亭2月向烏克蘭出兵的基礎。

《法新社》報導則指出， 俄羅斯與西方的關係在入侵烏克蘭後受挫，莫斯科當局正試圖淡化彼得大帝對歐洲的 親和力，並專注於他擴大俄羅斯領土的角色。

《美聯社》報導， 普亭強調俄羅斯主權的談話，似乎也為進一步的領土擴張鋪路，他說：

「這之間沒有中間地帶。一個國家要嘛是主權國家，要嘛是殖民地。」

彼得大帝是18世紀的俄羅斯沙皇，許多人認為他的擴張主義政策和軍事改革幫助俄羅斯成為今日的強國。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範