普亭將自己比作俄羅斯沙皇彼得大帝：「沒有奪走什麼，只是把屬於自己的拿回來」
我們想讓你知道的是
俄羅斯與西方的關係在入侵烏克蘭後受挫，莫斯科當局正試圖淡化彼得大帝對歐洲的親和力，並專注於他擴大俄羅斯領土的角色。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）週四（9日）將自己對烏克蘭發動戰爭的行為，與俄羅斯沙皇彼得大帝（Peter the Great）相提並論，強調俄羅斯有責任收回屬於俄羅斯的領地。
在莫斯科參觀紀念沙皇彼得大帝誕辰350週年的展覽後，普亭於聖彼得堡國際經濟論壇上，對著一群年輕的企業家發表演說，他提到彼得大帝在18世紀發動大北方戰爭，戰勝瑞典後取得波羅的海沿岸土地，並說：「當彼得大帝建立聖彼得堡並宣布這是俄羅斯首都時，歐洲沒有一個國家承認這片領土屬於俄羅斯。」「每個人都認為那裡（今聖彼得堡所在地）是瑞典的一部分。但從遠古時代開始，斯拉夫人就與芬蘭-烏戈爾人一起在那裡生活。」
你會得到一種印象，（彼得大帝）與瑞典作戰是在掠奪一些東西。他並沒有（從瑞典那裡）拿走什麼，他只是把原本就屬於俄羅斯的拿了回來。
「收復與強化國家，這是他（彼得大帝）所做的。而這看起來也是落在我們身上的責任。」
普亭說，「是的，在我們國家的歷史上，我們也曾有過被迫撤退的時候，但只是為了重新獲得力量並繼續前進。」
烏克蘭戰爭已經進行到第106天，俄羅斯部隊在烏克蘭摧毀了許多城市、殺死了數千人、讓數百萬人流離失所，普亭一再試圖證明俄羅斯在烏克蘭的侵略行動是正當的，他提出了一種史觀，就是烏克蘭沒有真正的國家身份或國家傳統。
《路透社》指出，普亭近年公開露面時，多次展現他對俄羅斯歷史的濃厚興趣。2021年7月，克里姆林宮發表了一篇由普亭撰寫近7000字的文章，題為《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》，普亭認為，俄羅斯和烏克蘭原屬一個國家，後遭到人為分裂，報導指出，這是普亭2月向烏克蘭出兵的基礎。
《法新社》報導則指出，俄羅斯與西方的關係在入侵烏克蘭後受挫，莫斯科當局正試圖淡化彼得大帝對歐洲的親和力，並專注於他擴大俄羅斯領土的角色。
《美聯社》報導，普亭強調俄羅斯主權的談話，似乎也為進一步的領土擴張鋪路，他說：
「這之間沒有中間地帶。一個國家要嘛是主權國家，要嘛是殖民地。」
彼得大帝是18世紀的俄羅斯沙皇，許多人認為他的擴張主義政策和軍事改革幫助俄羅斯成為今日的強國。
新聞來源
- Hailing Peter the Great, Putin draws parallel with mission to 'return' Russian lands（Reuters）
- Live updates | Ukraine: Russia still attacking eastern city（AP）
- Putin compares his actions to Peter the Great's conquests（AFP）
延伸閱讀
- 普亭緊咬烏克蘭，走不出彼得與葉卡捷琳娜兩位大帝打造的「俄羅斯民族主義」
- 普亭發動俄烏戰爭，正在重蹈2400多年前波斯帝國薛西斯一世的覆轍
- 高調慶祝「勝利日」、喊著去納粹化的俄羅斯社會，著實病得不輕
- 澤倫斯基：戰爭發生在烏克蘭境內，真心不懂馬克宏何謂「羞辱俄羅斯」？
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。