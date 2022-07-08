佛教界白色恐怖冤案（五）：獄卒趁典獄長不在，居然自作主張拉著僧人去遊街
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在毫無證據的前提下妄為，推出一隊的光頭和尚走在人群中，遭受各種非議謾罵，極盡羞辱之能事，是非常聳動而罕見的事情。江蘇學僧記得，史書上講過三武一宗滅佛，這次法難差可比擬之。
文：唐墨
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三、善導寺
台北善導寺，本來也不是現在這個樣子。 善導，出自淨土宗祖師，善導大師之名。傳統漢傳佛教將善導大師視為淨土宗第四代祖師，而日本淨土宗則是對善導大師倍極推崇，將之奉為二祖，與三祖法然上人，同祀於阿彌陀佛兩側。法然上人的徒弟親鸞聖人，也認同師父的這種觀點，從佛教史的脈絡中，上下爬梳出七高僧，善導排行第五。
台北善導寺，曾是日本淨土宗的寺產，被尊稱為「子老」的李子寬和孫立人將軍的夫人孫張清揚，戰後透過管道，跟產權持有人討價還價，子老出500萬，孫夫人出1000萬，成功買下了善導寺。也是這樣的時代背景、這樣的買賣，驗證了慈航法師說的「因果不空」。
戰後的善導寺，主要是比丘尼眾與帶髮「菜姑」的修行場所，「菜姑」是台灣傳統社會中，普遍存在於佛道教內的基層神職人員，大至城市，小到農村，處處可見到未剃髮、著海青、茹全素、懂經懺的「菜姑」。只要是跟民俗信仰上有關的事情，收驚祈福乃至送葬出殯，「菜姑」多少都略懂略懂，所以也經常出入於寺廟法會葬禮等空間場合，幫一般信徒解惑。
可是，有些「菜姑」會剃髮，導致她們看起來與比丘尼無異，或更有甚者，戰後還無暇顧及僧團戒律的頭幾年，「菜姑」自行升等封為比丘尼的，也頗有耳聞。漸漸地，除了出家人本身戒律不精嚴，與俗家混雜居處之外，踰越戒律的「菜姑」也讓出家人的形象受到了一定程度的牽累。
李子寬和孫夫人剛到台北不久，知道善導寺這個地方，就專程去看了一回。不看還好，一看，就當場看到年紀長一點的「菜姑」使喚剛出家的沙彌尼，僭越了僧團的戒律體系。長期接觸以男性出家眾為主要成員的漢傳僧團，子老跟孫夫人看這台灣的「菜姑」文化，看得極度不適應，兩人面面相覷，難以理解台灣佛教何以發展成這個樣子。
繞著善導寺走了一圈，孫夫人還發現了另一個更嚴重的問題。「這寺院是佛門淨地，怎麼全讓這些老百姓給佔了去呢？子老，你看，還有人在這裡晾內衣，真是成何體統。」孫夫人那天穿了一件素色旗袍，打扮得跟她平常參加法會差不多樣子，耳鉤子一個也不著，脂粉未施，就是唇上點了一些彤色，光彩。
善導寺的後院，隨興搭了臨時的木條房，房門口掛了幾個牌，牌寫著林宅、王寓什麼的。現在很少看到木條房了，1949那陣，難民潮洶湧跨海而來，無處可住，起草蓋出了幾千幾萬間這樣的房子，以松木和鐵釘、鐵線圈，像釘籮筐箍桶一樣，把木條箍起來就算是一戶人家。
「孫夫人，我前幾天看了一下資料，這裡住的好像不是老百姓。」「那是？」「這裡目前掛在台北市政府名下，還有軍隊把士官安頓在這裡。」 孫夫人又走近了些，她倒要看看，是什麼樣的人，好膽在大雄寶殿前面的空地上，晾曬自己的汗衫白內衣。
孫夫人猛搖頭，看了看李子寬。李子寬便直說：「這樣吧，我來看看，能否把這片淨土，還給阿彌陀佛。」「好，你來發落，我支持你。」 視察完善導寺，接孫夫人的車子也準時來了，上車前，孫夫人不忘拜託李子寬，要他為佛教站守崗位。
「我沒有什麼長處，也不是多麼派頭的官夫人，但如果要救佛教，變賣那僅有的一點嫁妝首飾，我也在所不辭。請子老一定不要跟我客氣。」「哪裡的話，有夫人這承諾，佛教一定會穩定發展的。」
靠著孫夫人支持，李子寬積極地和善導寺的持有人，也就是住在寺中的一位尼師談了寺產的買賣問題。那位尼師言道，3000萬的善導寺，包含地上建物與寺地全境，雖然都被市政府徵用，但權狀還是在她手裡的。而李子寬聽這開價，想都沒想，一口氣就先砍了個半價。
「半價，太過分了，我們都是一點一滴買下的，半價真的難以接受。」就不提這位比丘尼的真實名姓了，查考一下善導寺的產權就會知道。又或許，早在慈航法師的匪諜事件爆發的同時，那筆交易內容也作了妥善的銷毀。「師父，我們買善導寺，不是為了要自己利用，而是要將這裡做為中國佛教會的復興聚點。這也是為了佛教，為了利益眾生啊。」
「是，我懂，但那也不用這樣討價還價吧。3000萬，已經比我們當初從日本和尚那裡買來的成交價還便宜了。」尼師甚至還說：「如果是這樣，那還不如繼續讓市政府徵用，反正終有一天會還給我們。」「是，師父說得是。但說實話，這終有一天，會是多久呢？師父你們無法讓市政府的家眷離開善導寺，這樣下去也不是辦法吧？」
李子寬一語中的，戰後來台的國民黨政府，以徵用之名侵奪許多建築物，如今善導寺還能一息尚存，那也是因為尼師還健在，如果尼師有個什麼萬一，興許就會全寺被政府徵收：「師父可以保得住一時，保得了一世嗎？如果將來被收走了，拆成平地，師父也不會感到惋惜嗎？」這都是老實話，但也是煽動話。終究還是讓尼師動搖了。
一開始，李子寬就表明來意，買寺只是手段，維護佛教才是重點。與太虛大師、章嘉活佛同為佛教會常務理事的李子寬，當然有本事可以把市政府的人請走，這一點無庸置疑。
「放心吧師父，我跟您買下善導寺之後，還是會讓師父們專心在寺裡修行，不會趕您們走的。」李子寬好說歹說，又是打包票，又是承諾一定會把善導寺與佛教發揚光大，那位尼師看他這樣篤定要買，又碰上自己解決不掉徵用所衍生的爭議問題，不得已也只好妥協，1500萬成交。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。