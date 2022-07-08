佛教界白色恐怖冤案（五）：獄卒趁典獄長不在，居然自作主張拉著僧人去遊街

文：唐墨

三、善導寺

台北善導寺，本來也不是現在這個樣子。 善導，出自淨土宗祖師，善導大師之名。傳統漢傳佛教將善導大師視為淨土宗第四代祖師，而日本淨土宗則是對善導大師倍極推崇，將之奉為二祖，與三祖法然上人，同祀於阿彌陀佛兩側。法然上人的徒弟親鸞聖人，也認同師父的這種觀點，從佛教史的脈絡中，上下爬梳出七高僧，善導排行第五。

台北善導寺，曾是日本淨土宗的寺產，被尊稱為「子老」的李子寬和孫立人將軍的夫人孫張清揚，戰後透過管道，跟產權持有人討價還價，子老出500萬，孫夫人出1000萬，成功買下了善導寺。也是這樣的時代背景、這樣的買賣，驗證了慈航法師說的「因果不空」。

戰後的善導寺，主要是比丘尼眾與帶髮「菜姑」的修行場所，「菜姑」是台灣傳統社會中，普遍存在於佛道教內的基層神職人員，大至城市，小到農村，處處可見到未剃髮、著海青、茹全素、懂經懺的「菜姑」。只要是跟民俗信仰上有關的事情，收驚祈福乃至送葬出殯，「菜姑」多少都略懂略懂，所以也經常出入於寺廟法會葬禮等空間場合，幫一般信徒解惑。

可是，有些「菜姑」會剃髮，導致她們看起來與比丘尼無異，或更有甚者，戰後還無暇顧及僧團戒律的頭幾年，「菜姑」自行升等封為比丘尼的，也頗有耳聞。漸漸地，除了出家人本身戒律不精嚴，與俗家混雜居處之外，踰越戒律的「菜姑」也讓出家人的形象受到了一定程度的牽累。

李子寬和孫夫人剛到台北不久，知道善導寺這個地方，就專程去看了一回。不看還好，一看，就當場看到年紀長一點的「菜姑」使喚剛出家的沙彌尼，僭越了僧團的戒律體系。長期接觸以男性出家眾為主要成員的漢傳僧團，子老跟孫夫人看這台灣的「菜姑」文化，看得極度不適應，兩人面面相覷，難以理解台灣佛教何以發展成這個樣子。

繞著善導寺走了一圈，孫夫人還發現了另一個更嚴重的問題。「這寺院是佛門淨地，怎麼全讓這些老百姓給佔了去呢？子老，你看，還有人在這裡晾內衣，真是成何體統。」孫夫人那天穿了一件素色旗袍，打扮得跟她平常參加法會差不多樣子，耳鉤子一個也不著，脂粉未施，就是唇上點了一些彤色，光彩。

Photo Credit: 大摩 Bigmorr @ CC BY-SA 3.0 今日的台北善導寺

善導寺的後院，隨興搭了臨時的木條房，房門口掛了幾個牌，牌寫著林宅、王寓什麼的。現在很少看到木條房了，1949那陣，難民潮洶湧跨海而來，無處可住，起草蓋出了幾千幾萬間這樣的房子，以松木和鐵釘、鐵線圈，像釘籮筐箍桶一樣，把木條箍起來就算是一戶人家。

「孫夫人，我前幾天看了一下資料，這裡住的好像不是老百姓。」「那是？」「這裡目前掛在台北市政府名下，還有軍隊把士官安頓在這裡。」 孫夫人又走近了些，她倒要看看，是什麼樣的人，好膽在大雄寶殿前面的空地上，晾曬自己的汗衫白內衣。

孫夫人猛搖頭，看了看李子寬。李子寬便直說：「這樣吧，我來看看，能否把這片淨土，還給阿彌陀佛。」「好，你來發落，我支持你。」 視察完善導寺，接孫夫人的車子也準時來了，上車前，孫夫人不忘拜託李子寬，要他為佛教站守崗位。

「我沒有什麼長處，也不是多麼派頭的官夫人，但如果要救佛教，變賣那僅有的一點嫁妝首飾，我也在所不辭。請子老一定不要跟我客氣。」「哪裡的話，有夫人這承諾，佛教一定會穩定發展的。」

靠著孫夫人支持，李子寬積極地和善導寺的持有人，也就是住在寺中的一位尼師談了寺產的買賣問題。那位尼師言道，3000萬的善導寺，包含地上建物與寺地全境，雖然都被市政府徵用，但權狀還是在她手裡的。而李子寬聽這開價，想都沒想，一口氣就先砍了個半價。

「半價，太過分了，我們都是一點一滴買下的，半價真的難以接受。」就不提這位比丘尼的真實名姓了，查考一下善導寺的產權就會知道。又或許，早在慈航法師的匪諜事件爆發的同時，那筆交易內容也作了妥善的銷毀。「師父，我們買善導寺，不是為了要自己利用，而是要將這裡做為中國佛教會的復興聚點。這也是為了佛教，為了利益眾生啊。」

Photo Credit: 社團法人臺灣建築會 @ public domain 日治時期善導寺的前身，淨土宗台北別院開教院本堂

「是，我懂，但那也不用這樣討價還價吧。3000萬，已經比我們當初從日本和尚那裡買來的成交價還便宜了。」尼師甚至還說：「如果是這樣，那還不如繼續讓市政府徵用，反正終有一天會還給我們。」「是，師父說得是。但說實話，這終有一天，會是多久呢？師父你們無法讓市政府的家眷離開善導寺，這樣下去也不是辦法吧？」

李子寬一語中的，戰後來台的國民黨政府，以徵用之名侵奪許多建築物，如今善導寺還能一息尚存，那也是因為尼師還健在，如果尼師有個什麼萬一，興許就會全寺被政府徵收：「師父可以保得住一時，保得了一世嗎？如果將來被收走了，拆成平地，師父也不會感到惋惜嗎？」這都是老實話，但也是煽動話。終究還是讓尼師動搖了。

一開始，李子寬就表明來意，買寺只是手段，維護佛教才是重點。與太虛大師、章嘉活佛同為佛教會常務理事的李子寬，當然有本事可以把市政府的人請走，這一點無庸置疑。

「放心吧師父，我跟您買下善導寺之後，還是會讓師父們專心在寺裡修行，不會趕您們走的。」李子寬好說歹說，又是打包票，又是承諾一定會把善導寺與佛教發揚光大，那位尼師看他這樣篤定要買，又碰上自己解決不掉徵用所衍生的爭議問題，不得已也只好妥協，1500萬成交。