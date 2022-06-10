英國研究Omicron長新冠比例為7.1％，北市14家醫院設「康復者特別門診」跨科整合治療

北市14醫院設康復者特別門診，整合治療長新冠

（中央社）台北市COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，衛生局昨（9）日表示，考量部分康復者持續出現胸痛、呼吸困難、睡眠障礙等症狀，可能與長新冠後遺症有關，有14家醫院開設特別門診，跨科整合提供治療。

台北市衛生局昨天下午舉行視訊記者會說明COVID-19疫情現況，衛生局專門委員紀玉秋表示，疫情逐步趨緩，昨天新增5129例本土個案，目前居家照護人數為4萬1124人，居家隔離人數5056人。

紀玉秋指出，因應部分染疫康復者持續出現胸痛、超過12週疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，可能與「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）有關，共有14家醫院針對康復者開設特別門診，提供跨科整合治療。

14家醫院包含三總、北榮、國泰、宏恩、馬偕、振興、北醫、萬芳、台大及聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、陽明院區、中興院區、和平婦幼院區。

紀玉秋說，醫院名單及診次時間等相關資訊可至台北市COVID-19防疫專區及中央健康保險署網站查詢，並至各醫院網站預約掛號就醫。

紀玉秋提醒，雖然新增確診人數下降，民眾仍應遵循防疫規範，勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並持續自我健康管理，無症狀者勿前往社區採檢站或急診，避免交叉感染。

Omicron感染者罹患長新冠比例，遠低於Delta變異株

（中央社）國內感染Omicron變異株人數持續上升，外界關注感染後的「長新冠後遺症」，專家引據英國數據分析並表示，感染Omicron的長新冠比例較其他變異株低。

國內COVID-19延燒，本土確診數數日來都是7、8萬例，以感染Omicron變異株為主，國際近日研究也多提醒，必須注意染疫後的「長新冠後遺症」。

感染Omicron變異株的長新冠比例有多少？中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉日前在臉書貼文指出，這是近日許多民眾所提出的問題，然而大部分的人都直接引用過去變異株的數據，而忽略了染Omicron變異株與其他變異株的差異，「是自己嚇到自己」。

何美鄉表示，根據英國國家統計室以長期追蹤調查的分析，6月1日及5月6日的兩個報告都顯示Omicron感染者罹患長新冠的比例是7.1％，而在施打3劑疫苗後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2各有約8％及9％的長新冠患者。

另外，根據還未經同儕評審的日本人研究也顯示，Omicron長新冠的比例是5.6％，遠遠低於Delta變異株的55.6％。

何美鄉也提醒，就致病性而言，Omicron變異株真的與其他變異株有很大的差異，像是死亡大約是Delta變異株的20％至25％，而其實其他變異株在症狀上也是有差異的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航