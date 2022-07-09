佛教界白色恐怖冤案（六）：國大代表、將軍夫人、「國師」蒙古活佛都出手救援

文：唐墨

李子寬命人泡了壺茶，在會客室接待斌宗法師，聽完斌宗法師描述的新竹看守所之後便說：「他們的信我看了，大概情況我也曉得。只是，我不懂為何會纏上這樣的麻煩？說一句不太妥當的，假使我是個外人，我也會誤以為，難道靈隱寺真的有什麼內情嗎？」斌宗法師嘆了口氣：「唉，希望不會太壞。要不然，子老你向國師討救兵吧。」這樣一層一層的救援，不知道得救到什麼時候。

況且，這還只是一個新竹，難以想像如果其他地方也發生同樣的事情，那不知道教內會亂成什麼樣子：「與其我們跟這個腦袋不清楚的總部司令胡攪蠻纏，倒不如跟國師告狀，國師現在就在委員長身邊，國師的一句話，那是高過我們幾十幾百倍的，要是他能說點什麼，影響一下委員長的決策，我們還落個輕鬆。」

「是頗有道理的。」李子寬看了看鐘，時間尚早：「這樣吧，法師待會跟我一起去台北看守所一趟，我請導師大醒法師修書一封，向國師求援。」「好。我這裡等。」這也不過10分鐘左右吧，去方丈拜見大醒法師的李子寬，卻是一臉頹喪地回到會客室來。

「怎麼了？」「大醒法師不願寫這封求援信。」「怎麼，大醒法師還惦念著他跟慈航法師的細故嗎？」教內盛傳，大醒法師比慈航法師晚些渡台，慈航法師接待大醒法師的時候，大醒法師卻說了些不太中聽的話，兩人有了誤會。自那接待會後一別，再知道對方的信息，全都是靠書信和口語，毫無對坐見面的機會。

「不，導師是擔心善導寺被捲入風波，賠上中國佛教會的前途。」「這，現下連中國還有沒有佛教都成問題了，善導寺獨善其身，會強過現在嗎？」斌宗法師頗為不解，一副要進去找大醒法師把話說清楚的態勢，撩了僧袍邁開步子就要往裡走：「我認識的大醒法師，不像是這樣的人。」

李子寬攔住了斌宗法師，言道：「法師，別，導師真的是擔心我們這邊籌備處的根基還沒穩固，就被弄倒下去了。」雖然把斌宗法師勸住了，但李子寬沒說出口的，其實還是大醒法師真正的回應。

適才進了方丈，開口提及靈隱寺跟慈航法師的事情，那大醒法師一聽說是慈航法師被誣陷，冤獄纏身，氣得破口大罵。只不過罵的不是警備總部，罵的是慈航法師：「到處放大砲，亂說話，罪有應得。」 罵完冷哼一聲，說是不用救，救了也沒救。

（孫立人將軍夫人孫張清揚，為台灣近代佛教復興的重要人物之一）

這些話，單獨講給李子寬聽可以，或是孫夫人也大概聽得懂大醒法師真正的意思；但若是給旁人聽去了，肯定要說這佛教惡鬥太嚴重，居然眼睜睜看同門遭受法難，袖手旁觀就算了，還風言風語落井下石，完全沒有出家人的風骨。也就是這樣，李子寬當然更不能在這個時間點上，讓斌宗法師跟大醒法師碰面，兩人一對，大醒法師要還是這麼大開大闔地說，那還得了。

「那好吧，我們先去看看慈航法師，再來想要怎麼跟國師講這件事情。」看守所之行當然沒有什麼太大的斬獲，唯獨這向國師求救的信，多了慈航法師的手筆。面會的10分鐘裡，慈航法師、李子寬、斌宗法師三人，最後決定兵分四路，並且以營救新竹看守所的年輕學僧為優先。

「不管如何，那些學僧是看我的名氣也好，看我的學養也罷，總之他們來，我就有義務保全他們的平安。」慈航法師雖然被關了三天，但念佛不輟，底氣似乎比平常還足：「大醒法師算是我的師父，他不出手救我，我不怨他，倒是可以請大同法師幫忙，他輩分小一點，但他跟十普寺的白聖長老很投緣，請白聖長老來協助，我想是個不錯的辦法。」

慈航法師邊說，李子寬就給記錄下來。「然後是律航法師，早點把他放出來，先讓他出來，他才可以有餘力去救那些年輕的學僧。」「好。這個我請丁委員跟董委員出面，讓他們找人擔保律航法師。」

Photo Credit: Smilelee @ public domain 位於台北市古亭的十普寺

李子寬走筆至半，想到另一樁事情：「對了，當初法師你們的入台證，是誰換發給你們的？或許去找到這些人，讓他們再次出面擔保，可以更有說服力啊。」「零零星星吧，工商政界都有人願意幫忙。像我曉得，新竹看守所裡，有一位江蘇來的年輕學僧，叫星雲的，他的入台證就是警民協會吳鴻麟給幫忙換的。大多都是本省人幫忙，因為本省人聽說是和尚來，其實都頗歡喜的啊。」

出身鹿港的斌宗法師，當時就委託許多商號來替渡台僧人做擔保：「嗯，那些商號就我來找吧，找齊了，把大家給保出來。」三條路都已排佈妥當，李子寬便提起孫夫人當初答應的事情。

「按你這麼說，孫將軍的夫人也願意出面的話，那不就是你跟孫夫人直接地去找陳誠把話說清楚了嗎？」慈航法師說：「以你這國大代表的層級，配上將軍夫人，再加個律航的防空司令，我想，那陳誠就是膽大包天，也不可能把你們三個都視為無物的。」「好，就照這個計畫進行吧。我回頭先給國師寫信去。」

告別了慈航法師和無上住持，斌宗法師和李子寬分頭辦事。斌宗法師搭了那天的晚班車回新竹，這列車還沒過桃園，律航法師就因為他的俗家身分，提早獲釋了。 律航法師回到靈隱寺，才幾天不見，心然法師雖然早就甦醒，可以自己打理飲食起居，但少了師兄弟們的陪伴，顯得衰弱不少。

「還好吧？」 「佛祖還捨不得我呢。師兄弟們呢？」 「還沒回來。」律航法師臉色一凜：「我還得救他們。」事情發展都按著那天在台北看守所安排的一樣順利。 大同法師一接獲子老的消息，二話不說，親自到十普寺請白聖長老出面。白聖長老當然曉得這是佛教的大事情，姑且不談他對慈航或李子寬這些人的看法，為佛教與眾生，他理應去拜訪陳誠一趟。