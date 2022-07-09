佛教界白色恐怖冤案（六）：國大代表、將軍夫人、「國師」蒙古活佛都出手救援
我們想讓你知道的是
慈航法師說：「以你這國大代表的層級，配上將軍夫人，再加個律航的防空司令，我想，那陳誠就是膽大包天，也不可能把你們三個都視為無物的。」「好，就照這個計畫進行吧。我回頭先給國師寫信去。」
文：唐墨
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李子寬命人泡了壺茶，在會客室接待斌宗法師，聽完斌宗法師描述的新竹看守所之後便說：「他們的信我看了，大概情況我也曉得。只是，我不懂為何會纏上這樣的麻煩？說一句不太妥當的，假使我是個外人，我也會誤以為，難道靈隱寺真的有什麼內情嗎？」斌宗法師嘆了口氣：「唉，希望不會太壞。要不然，子老你向國師討救兵吧。」這樣一層一層的救援，不知道得救到什麼時候。
況且，這還只是一個新竹，難以想像如果其他地方也發生同樣的事情，那不知道教內會亂成什麼樣子：「與其我們跟這個腦袋不清楚的總部司令胡攪蠻纏，倒不如跟國師告狀，國師現在就在委員長身邊，國師的一句話，那是高過我們幾十幾百倍的，要是他能說點什麼，影響一下委員長的決策，我們還落個輕鬆。」
「是頗有道理的。」李子寬看了看鐘，時間尚早：「這樣吧，法師待會跟我一起去台北看守所一趟，我請導師大醒法師修書一封，向國師求援。」「好。我這裡等。」這也不過10分鐘左右吧，去方丈拜見大醒法師的李子寬，卻是一臉頹喪地回到會客室來。
「怎麼了？」「大醒法師不願寫這封求援信。」「怎麼，大醒法師還惦念著他跟慈航法師的細故嗎？」教內盛傳，大醒法師比慈航法師晚些渡台，慈航法師接待大醒法師的時候，大醒法師卻說了些不太中聽的話，兩人有了誤會。自那接待會後一別，再知道對方的信息，全都是靠書信和口語，毫無對坐見面的機會。
「不，導師是擔心善導寺被捲入風波，賠上中國佛教會的前途。」「這，現下連中國還有沒有佛教都成問題了，善導寺獨善其身，會強過現在嗎？」斌宗法師頗為不解，一副要進去找大醒法師把話說清楚的態勢，撩了僧袍邁開步子就要往裡走：「我認識的大醒法師，不像是這樣的人。」
李子寬攔住了斌宗法師，言道：「法師，別，導師真的是擔心我們這邊籌備處的根基還沒穩固，就被弄倒下去了。」雖然把斌宗法師勸住了，但李子寬沒說出口的，其實還是大醒法師真正的回應。
適才進了方丈，開口提及靈隱寺跟慈航法師的事情，那大醒法師一聽說是慈航法師被誣陷，冤獄纏身，氣得破口大罵。只不過罵的不是警備總部，罵的是慈航法師：「到處放大砲，亂說話，罪有應得。」 罵完冷哼一聲，說是不用救，救了也沒救。
（孫立人將軍夫人孫張清揚，為台灣近代佛教復興的重要人物之一）
這些話，單獨講給李子寬聽可以，或是孫夫人也大概聽得懂大醒法師真正的意思；但若是給旁人聽去了，肯定要說這佛教惡鬥太嚴重，居然眼睜睜看同門遭受法難，袖手旁觀就算了，還風言風語落井下石，完全沒有出家人的風骨。也就是這樣，李子寬當然更不能在這個時間點上，讓斌宗法師跟大醒法師碰面，兩人一對，大醒法師要還是這麼大開大闔地說，那還得了。
「那好吧，我們先去看看慈航法師，再來想要怎麼跟國師講這件事情。」看守所之行當然沒有什麼太大的斬獲，唯獨這向國師求救的信，多了慈航法師的手筆。面會的10分鐘裡，慈航法師、李子寬、斌宗法師三人，最後決定兵分四路，並且以營救新竹看守所的年輕學僧為優先。
「不管如何，那些學僧是看我的名氣也好，看我的學養也罷，總之他們來，我就有義務保全他們的平安。」慈航法師雖然被關了三天，但念佛不輟，底氣似乎比平常還足：「大醒法師算是我的師父，他不出手救我，我不怨他，倒是可以請大同法師幫忙，他輩分小一點，但他跟十普寺的白聖長老很投緣，請白聖長老來協助，我想是個不錯的辦法。」
慈航法師邊說，李子寬就給記錄下來。「然後是律航法師，早點把他放出來，先讓他出來，他才可以有餘力去救那些年輕的學僧。」「好。這個我請丁委員跟董委員出面，讓他們找人擔保律航法師。」
李子寬走筆至半，想到另一樁事情：「對了，當初法師你們的入台證，是誰換發給你們的？或許去找到這些人，讓他們再次出面擔保，可以更有說服力啊。」「零零星星吧，工商政界都有人願意幫忙。像我曉得，新竹看守所裡，有一位江蘇來的年輕學僧，叫星雲的，他的入台證就是警民協會吳鴻麟給幫忙換的。大多都是本省人幫忙，因為本省人聽說是和尚來，其實都頗歡喜的啊。」
出身鹿港的斌宗法師，當時就委託許多商號來替渡台僧人做擔保：「嗯，那些商號就我來找吧，找齊了，把大家給保出來。」三條路都已排佈妥當，李子寬便提起孫夫人當初答應的事情。
「按你這麼說，孫將軍的夫人也願意出面的話，那不就是你跟孫夫人直接地去找陳誠把話說清楚了嗎？」慈航法師說：「以你這國大代表的層級，配上將軍夫人，再加個律航的防空司令，我想，那陳誠就是膽大包天，也不可能把你們三個都視為無物的。」「好，就照這個計畫進行吧。我回頭先給國師寫信去。」
告別了慈航法師和無上住持，斌宗法師和李子寬分頭辦事。斌宗法師搭了那天的晚班車回新竹，這列車還沒過桃園，律航法師就因為他的俗家身分，提早獲釋了。 律航法師回到靈隱寺，才幾天不見，心然法師雖然早就甦醒，可以自己打理飲食起居，但少了師兄弟們的陪伴，顯得衰弱不少。
「還好吧？」 「佛祖還捨不得我呢。師兄弟們呢？」 「還沒回來。」律航法師臉色一凜：「我還得救他們。」事情發展都按著那天在台北看守所安排的一樣順利。 大同法師一接獲子老的消息，二話不說，親自到十普寺請白聖長老出面。白聖長老當然曉得這是佛教的大事情，姑且不談他對慈航或李子寬這些人的看法，為佛教與眾生，他理應去拜訪陳誠一趟。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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