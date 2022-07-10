佛教界白色恐怖冤案，後日談（一）：雨夜茶席上，推理誰在背後陷害僧眾入罪
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當時新竹各地都有共產黨窩藏的據點。聽說是北上台北，南下台中都不算太遠的關係，所以他們選擇在新竹落腳藏身，這也是為什麼清藏律師要無上住持想想看，新竹發生過哪些事情，有沒有什麼奇怪的人到過靈隱寺。
文：唐墨
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凝著水氣的這個季節，手背輕輕貼上紙門，昨夜斷斷續續的雨絲，似乎都被門格子裡糊的一層棉紙給吸住了。雨勢很是微弱，夜色清朗，偶爾有一點月光從雲隙間灑落。
那種將明而未明，灰雲混成一團一團泥塊模樣的夜空，一如愁慘著臉的無上住持的心情。然而，他抱著怎樣的心情，其實沒有人能真正猜得透。至少，在這個時代沒有人能真正理解那是什麼心情，甚至也不允許說出那究竟是一種什麼樣無處安放又焦燥不堪的心情。
「總之呢，我來這裡的目的，信裡面已經稍微提過了。」無上住持喝了一大口溫茶，重申了一下他的立場。那碗茶剛沏好的時候，連杯子都燙手呢，不得不將茶托再墊上一只小木盤，才能把茶穩穩地端到几上。
無上住持跟清藏律師，兩人對著一張不過一肘長寬小矮几，漏夜懇談，談的都是些佛門見聞。我在一旁陪著喝茶，匆匆聽過一些事情的梗概，但對於內情了解得實在不夠多，茶席之間只有端茶遞水的份，聽不出他們的話鋒玄機。
這五、六年間，全島都發生了天地倒反的大事情，旭日旗變成十二芒星輝日旗，本省人外省人的爭端，處處可聞，整個府城都陷入了一種肅殺的氛圍裡，簡直比當年日本人上岸的時候更讓人驚恐。此起彼落的紛擾卻不曾侵上松本寺的山門，因為清藏律師早早就歛起了他的鋒芒與聲名，打算就此靜靜地在寺中度過餘生。
本就地處偏遠，又不是什麼知名的大道場，當日本警察離開台灣，不再有人拿著難解的懸案來打擾清藏律師之後，松本寺就更乏人問津了。格子窗外頭有些細碎腳步聲，那是來自沙彌了心的。清藏律師一生自詡戒律嚴謹，律師二字的封號即來自於此，律師不敢任意收徒，這位沙彌了心，如果沒意外的話，就是松本寺開門兼閉門弟子。
「我再撐也沒幾年了，我也不打算讓了心來接松本寺的寺務。我跟了心說過了，哪天我走了，他就往台北去，找靈泉禪寺，找善導寺，都好。松本寺沒有固定的檀越在支持，如今能養活我跟他師徒兩人，已經是最大極限了。」
雖然是這麼說，但清藏律師的氣色看起來就跟20多年前差不了多少，就像我第一次跟著他在台南運河辦案時一樣，還是那樣子硬朗。就算他自己說他年邁體衰了，但說話的聲音是騙不了人的，真正上了年紀甚至行將就木的人，很難保有像他那樣宏亮的聲嗓。
喔，我忘記介紹了，我是松本寺的檀越之一，我叫秀仁，是個賣雜貨的。一個湊巧的秋夜裡，我帶著一盒來發餅舖的綠豆糕，想跟清藏律師分享，遇上了從新竹來的無上住持。他那有點失措又徬徨的神情，好幾次讓我想退到偏殿去，留給兩位出家師父一點空間。是清藏律師堅持，無上住持也不嫌棄，我才厚著臉皮坐下來，有一搭沒一搭的喝茶，聽他們說那些我還摸不著邊際的對話。還多吃了兩塊綠豆糕。
「既然是這樣，不如讓你的弟子了心他……」「不行，我只是他的師父，這種事情要問過他自己的意見。而且那年的事情，雖然你是親身經歷過沒錯，但我想，事情的真相絕對不是像你講的那麼容易，什麼加入國民黨就可以平安無事的。多少位俗家時代就已經入黨的老黨員，還不是被關了好幾天。」
「那是意外，也是因為那個意外，所以現在中國佛教會的子老他才希望趕緊把大家的名單整理一下，都一起入黨，往後就不怕有這樣的意外了。」無上住持邊說邊看著清藏律師的神色，看來是很難說服的樣子，多少也知道清藏律師掛慮的事情：「絕對不會有跟黨相關的政治活動，絕對不會。我這都已經成為黨員六年了，一次升國旗都沒逼著讓我們去，我們還是跟往常一樣，講經說法，各自閉關修持，也不會有人來找麻煩，多省事呢。」
他們口中的子老，就是買下善導寺的居士李子寬，因為他在黨在國都有莫大的影響力，又是非常敬重僧眾，愛護佛教的居士，所以連出家人都會尊稱他一聲子老。兩人話說到激動處，難免大聲了點，窗外的雨聲倏地大了起來，把他們的聲音都遮了過去。
無妨雨聲來遮遮掩掩，他們兩個都是用日語交談。了心雖然聽得懂一點日語，但他們這種程度稍微艱澀，談到家國大事的對話，就算沒有雨聲，日語程度只有日常對答水準的了心也是聽不懂的。「就是因為我們的身分特殊，我們都是受日本教育，所以更應該要宣誓一下我們的決心，不是嗎？就算是表面上……」 「夠了，學佛的人，可以做這種表面功夫，欺弄世人嗎。」
茶席變得比窗外的秋雨還陰慘，凜然一陣冷風掃過廊下，從窗紙透了進來，席間無語的三人，正在等這不合時宜的雨趕緊停下，好讓這茶席有一個中斷的藉口。但雨勢似乎還有漸大的趨向，聽屋瓦上叮叮然的聲響，無上住持一時半刻是走不開身了。 而我也終於追上他們的話題，知道他們爭執的點是什麼了。
1949年，6月18日，總數約在10至20位左右的僧眾，被新竹市警局以資匪通敵、聚眾滋事、遊民作亂等名義，全帶到警局問話。勉強透過監察委員丁俊生的擔保，所有人被無保飭回；但就好像是專程要把這些僧眾入罪一樣，來勢洶洶第2日，警局拿出了更多新的證據。
那些號稱證據的各種文件資料、海報照片，全都有中國共產黨的鮮明赤色色彩，明擺著靈隱寺就是共匪匪諜的窩藏之處。眾僧百口莫辯，監察委員已經為了昨日的細故北上搬討救兵，整個新竹一時半刻連絡不到救兵，眾僧也只得乖乖隨警察回警局去，重作筆錄。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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