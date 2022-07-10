佛教界白色恐怖冤案，後日談（一）：雨夜茶席上，推理誰在背後陷害僧眾入罪

文：唐墨

凝著水氣的這個季節，手背輕輕貼上紙門，昨夜斷斷續續的雨絲，似乎都被門格子裡糊的一層棉紙給吸住了。雨勢很是微弱，夜色清朗，偶爾有一點月光從雲隙間灑落。

那種將明而未明，灰雲混成一團一團泥塊模樣的夜空，一如愁慘著臉的無上住持的心情。然而，他抱著怎樣的心情，其實沒有人能真正猜得透。至少，在這個時代沒有人能真正理解那是什麼心情，甚至也不允許說出那究竟是一種什麼樣無處安放又焦燥不堪的心情。

「總之呢，我來這裡的目的，信裡面已經稍微提過了。」無上住持喝了一大口溫茶，重申了一下他的立場。那碗茶剛沏好的時候，連杯子都燙手呢，不得不將茶托再墊上一只小木盤，才能把茶穩穩地端到几上。

無上住持跟清藏律師，兩人對著一張不過一肘長寬小矮几，漏夜懇談，談的都是些佛門見聞。我在一旁陪著喝茶，匆匆聽過一些事情的梗概，但對於內情了解得實在不夠多，茶席之間只有端茶遞水的份，聽不出他們的話鋒玄機。

這五、六年間，全島都發生了天地倒反的大事情，旭日旗變成十二芒星輝日旗，本省人外省人的爭端，處處可聞，整個府城都陷入了一種肅殺的氛圍裡，簡直比當年日本人上岸的時候更讓人驚恐。此起彼落的紛擾卻不曾侵上松本寺的山門，因為清藏律師早早就歛起了他的鋒芒與聲名，打算就此靜靜地在寺中度過餘生。

本就地處偏遠，又不是什麼知名的大道場，當日本警察離開台灣，不再有人拿著難解的懸案來打擾清藏律師之後，松本寺就更乏人問津了。格子窗外頭有些細碎腳步聲，那是來自沙彌了心的。清藏律師一生自詡戒律嚴謹，律師二字的封號即來自於此，律師不敢任意收徒，這位沙彌了心，如果沒意外的話，就是松本寺開門兼閉門弟子。

「我再撐也沒幾年了，我也不打算讓了心來接松本寺的寺務。我跟了心說過了，哪天我走了，他就往台北去，找靈泉禪寺，找善導寺，都好。松本寺沒有固定的檀越在支持，如今能養活我跟他師徒兩人，已經是最大極限了。」

雖然是這麼說，但清藏律師的氣色看起來就跟20多年前差不了多少，就像我第一次跟著他在台南運河辦案時一樣，還是那樣子硬朗。就算他自己說他年邁體衰了，但說話的聲音是騙不了人的，真正上了年紀甚至行將就木的人，很難保有像他那樣宏亮的聲嗓。

喔，我忘記介紹了，我是松本寺的檀越之一，我叫秀仁，是個賣雜貨的。一個湊巧的秋夜裡，我帶著一盒來發餅舖的綠豆糕，想跟清藏律師分享，遇上了從新竹來的無上住持。他那有點失措又徬徨的神情，好幾次讓我想退到偏殿去，留給兩位出家師父一點空間。是清藏律師堅持，無上住持也不嫌棄，我才厚著臉皮坐下來，有一搭沒一搭的喝茶，聽他們說那些我還摸不著邊際的對話。還多吃了兩塊綠豆糕。

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「既然是這樣，不如讓你的弟子了心他……」「不行，我只是他的師父，這種事情要問過他自己的意見。而且那年的事情，雖然你是親身經歷過沒錯，但我想，事情的真相絕對不是像你講的那麼容易，什麼加入國民黨就可以平安無事的。多少位俗家時代就已經入黨的老黨員，還不是被關了好幾天。」

「那是意外，也是因為那個意外，所以現在中國佛教會的子老他才希望趕緊把大家的名單整理一下，都一起入黨，往後就不怕有這樣的意外了。」無上住持邊說邊看著清藏律師的神色，看來是很難說服的樣子，多少也知道清藏律師掛慮的事情：「絕對不會有跟黨相關的政治活動，絕對不會。我這都已經成為黨員六年了，一次升國旗都沒逼著讓我們去，我們還是跟往常一樣，講經說法，各自閉關修持，也不會有人來找麻煩，多省事呢。」

他們口中的子老，就是買下善導寺的居士李子寬，因為他在黨在國都有莫大的影響力，又是非常敬重僧眾，愛護佛教的居士，所以連出家人都會尊稱他一聲子老。兩人話說到激動處，難免大聲了點，窗外的雨聲倏地大了起來，把他們的聲音都遮了過去。

無妨雨聲來遮遮掩掩，他們兩個都是用日語交談。了心雖然聽得懂一點日語，但他們這種程度稍微艱澀，談到家國大事的對話，就算沒有雨聲，日語程度只有日常對答水準的了心也是聽不懂的。「就是因為我們的身分特殊，我們都是受日本教育，所以更應該要宣誓一下我們的決心，不是嗎？就算是表面上……」 「夠了，學佛的人，可以做這種表面功夫，欺弄世人嗎。」

茶席變得比窗外的秋雨還陰慘，凜然一陣冷風掃過廊下，從窗紙透了進來，席間無語的三人，正在等這不合時宜的雨趕緊停下，好讓這茶席有一個中斷的藉口。但雨勢似乎還有漸大的趨向，聽屋瓦上叮叮然的聲響，無上住持一時半刻是走不開身了。 而我也終於追上他們的話題，知道他們爭執的點是什麼了。

1949年，6月18日，總數約在10至20位左右的僧眾，被新竹市警局以資匪通敵、聚眾滋事、遊民作亂等名義，全帶到警局問話。勉強透過監察委員丁俊生的擔保，所有人被無保飭回；但就好像是專程要把這些僧眾入罪一樣，來勢洶洶第2日，警局拿出了更多新的證據。

那些號稱證據的各種文件資料、海報照片，全都有中國共產黨的鮮明赤色色彩，明擺著靈隱寺就是共匪匪諜的窩藏之處。眾僧百口莫辯，監察委員已經為了昨日的細故北上搬討救兵，整個新竹一時半刻連絡不到救兵，眾僧也只得乖乖隨警察回警局去，重作筆錄。