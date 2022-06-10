拒當壓迫新疆的共犯：歐洲議會壓倒性通過禁止進出口強迫勞動產品

文：中央社記者曾婷瑄巴黎專電

歐洲議會9日以壓倒性票數通過兩項關於新疆維吾爾人權的投票，一是要求執委會禁止透過強迫勞動製造與運送的商品進出歐洲市場；第二則是譴責中國對維吾爾族的反人道罪行。

歐洲議會上午首先以503票贊成、6票反對、4票棄權通過「透過新貿易工具禁止強迫勞動製造的產品」決議；下午議會再以壓倒性多數通過「新疆人權情況，包括新疆警察檔案」決議案。

這份禁止強迫勞動議案要求歐盟執委會允許於歐洲單一市場中禁止所有強迫勞動製造的產品。比利時籍的歐洲議員布利克蒙（Saskia Bricmont）說：「該是時候終結現代奴役了！新疆維吾爾族人等現代奴隸，或全球強迫勞動所製造的衣、鞋或車，不應再出現在歐洲商家內。」

她指出，美國與加拿大早已設立商業法規禁止這類產品進口，同時抨擊威脅會失去利潤的遊說施壓。「據估計，強迫勞動關乎全球2500萬人口，甚至是與歐盟有自由貿易協議的國家，其中近1000萬名受害者都是未成年。」

這份決議案的目的在於，讓海關當局能扣押有足夠跡象顯示物品是在強迫勞動條件下製造或輸送的。在此情況下，必須由進口者證明貨物與強迫勞動無關。

歐洲議會副議長暨國際貿易與人權委員會成員郝泰拉（Heidi Hautala）指出：「歐洲人要求貿易政策符合歐盟價值、人性尊嚴與社會權益。在議會的壓力下，理事會與執委會被迫撤回他們對中國投資協議的支持。而今天，歐洲議會表明不再想要歐盟成為5年來，在新疆行使反人道罪的中國極權的共犯。」

她強調，歐盟是中國出口的第二大市場。「透過禁止強迫勞動產品進口，我們總算能制止剝削並保護中國與歐洲的勞工。」

下午決議與日前一名不具名的駭客，入侵中國新疆警察電腦系統，大舉揭露新疆集中營內被監禁者的照片與書面紀錄有關。

由於流出資料與畫面驚人引發關切，歐洲議會今天也投票通過，譴責中國當局對維吾爾族的反人道罪，並呼籲對中國採取制裁行動。

長期關注維吾爾族權益且曾率團訪台的法籍歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）隨即於推特上寫道：「今天迎來第二場勝利：歐洲議會以壓倒性多數，譴責反人道罪以及『種族滅絕的嚴正風險』，並呼籲對中國領導階層驅逐與迫害維吾爾族採取立即制裁。」

Victoire écrasante! Le Parlement européen vote à l’instant pour un instrument commercial bannissant du marché européen les produits de l’esclavage. Jamais ce vote n’aurait été possible sans votre mobilisation depuis plus de deux ans ✊✊✊#FreeUyghurs #ImportBanNow pic.twitter.com/D5ZvCWn82l — Raphael Glucksmann (@rglucks1) June 9, 2022

其實歐洲議會2月就已有關於企業對於強迫勞動「注意義務」的綱領提案，指出有責任關注，企圖深化企業在全球製造鏈的長期責任與行為，目前法案仍等待投票。根據草案，企業將須偵測與避免其生產活動出現負面人權指標，包括童工、剝削勞工與環境污染等，但草案只涉及最大型企業。

與注意義務的草案不同，今天通過的決議則涉及無論規模大小與產業的公司。新的司法工具也將涵蓋進口與出口，並與世界貿易組織法規相容，因為這是普遍性目標。

透過這份決議案，歐洲議會可以更有力地推動歐盟執委會有所行動。而執委會之前也已宣布正著手擬定相應的司法工具，預計將於9月提出。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航