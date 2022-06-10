與巴菲特之子共商戰後重建，澤倫斯基：烏東命運取決於北頓內次克一役
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烏克蘭總統澤倫斯基8日警告，由於俄羅斯封鎖烏克蘭的黑海港口，數以百萬計民眾可能因此挨餓，這讓全世界「處於可怕的糧食危機邊緣」。
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日警告，由於俄羅斯封鎖烏克蘭黑海港口，數以百萬計民眾可能挨餓；澤倫斯基並在基輔會見億萬富豪投資人巴菲特（Warren Buffett）之子霍華德・巴菲特（Howard Buffett），共商重建烏克蘭。
澤倫斯基：俄國封烏克蘭港口，數以百萬人恐挨餓
烏克蘭總統澤倫斯基8日警告，由於俄羅斯封鎖烏克蘭的黑海港口，數以百萬計民眾可能因此挨餓，這讓全世界「處於可怕的糧食危機邊緣」。
澤倫斯基表示，烏克蘭現在無法大量出口在「全球市場上起到穩定作用」的小麥、玉米、植物油和其他農產品。
澤倫斯基透過影片向美國紐約市舉辦的2022年時代雜誌百大晚宴（TIME100 Gala 2022）致詞，他說：「如果俄國繼續封鎖黑海，可能會有數以百萬人挨餓。」
澤倫斯基會巴菲特之子，共商重建烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基表示，他8日在基輔會見億萬富豪投資人巴菲特之子、美國慈善家霍華德・巴菲特，與他商討協助烏國重建的方法。
澤倫斯基在推文中說：「我們討論了對我國有用的援助，我給他機會參與恢復奧德薩（Odesa）地區灌溉系統、支持我國人民，及清除地雷的計畫。」
霍華德・巴菲特在父親巴菲特創辦的企業集團波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc）擔任董事，他也是霍華德・巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）的執行長。
澤倫斯基：烏克蘭東部命運取決於北頓內次克一役
烏克蘭總統澤倫斯基8日說，烏東城市北頓內次克（Severodonetsk）「仍是頓巴斯（Donbas）的衝突中心」，這個地區命運如何，就取決於這一役。
烏克蘭政府表示，經過一番激戰，俄軍正控制北頓內次克的大部分地區。
具有戰略意義的北頓內次克已成俄軍攻勢焦點，俄方在烏克蘭其他地方失利後，轉而企圖奪取烏東大片地區。
澤倫斯基說：「北頓內次克仍是頓巴斯地區的交戰中心。這是很激烈、很艱辛的戰役。或許是整場戰爭中最難打的戰役之一。」
盧漢斯克州長：待長程火砲到手，3天可擊退北頓內次克俄軍
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）指出，烏東重要城巿北頓內次克街頭8日爆發激戰。
他強調，等西方提供的長程火砲到手，烏克蘭將可於2、3天後擊退俄羅斯部隊，守住這座戰略城巿。
他說：「只要我們一取得能夠跟俄軍進行決鬥的長程火砲，我國特種部隊就能夠在2到3天後肅清這座城巿。」
聯合國：俄烏戰爭加劇衝擊全球，16億人恐受影響
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8日警告，俄羅斯侵略烏克蘭對全球的衝擊正在惡化，可能有16億人受到影響。
古特瑞斯在陳述聯合國相關報告時提及：「這場戰爭對糧食安全、能源及金融的衝擊是系統性的、嚴重的而且正在加劇。對於全球民眾而言，這場戰爭可能導致前所未見的飢荒和貧窮浪潮，隨之引發社會及經濟動亂。」
報告指出，估計全球有94個國家「至少在一個方面嚴重暴露於這場危機，而且無法應對」，這些國家總計約有16億人口。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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