翰林經理與工程師「偷程式原始碼」集體跳槽，南一書局違反營業秘密法遭起訴
我們想讓你知道的是
陳銘仁等人直接抄襲翰林的「總庫系統」、「遙控器」、「行動大師」3項原始碼，並修改重製成「南一總庫系統」、「BB遙控器」、「OneBox」。沒想到翰林「總庫系統」原始碼預設遇到異常狀況，會自動寄發錯誤訊息到翰林總部的設定。
《中央社》報導，原任翰林出版公司數位部經理陳銘仁等人，後來前往南一書局任職時，涉嫌重製翰林出版公司的電子資訊。台北地檢署昨（9）日依違反《營業秘密法》等罪起訴南一書局，以及陳男等5人。
《聯合新聞網》報導，陳銘仁於翰林任職期間，開發出可讓老師有效運用翰林教學出版品的數位輔助教學軟體「遙控器」、「行動大師」，搭配翰林龐大題庫的「總庫系統」，是翰林巨資開發出的電腦程式，享有著作權，也是翰林核心業務及營業祕密。
陳銘仁握有上述3程式原始碼，離職後轉往南一旗下擔任協理，沒多久前部屬李宏遠、陳兆嶸、陳懷傑也離職進入南一。4人會合後找來具程式專業徐姓男子，一行人利用陳握有的翰林程式原始碼，2018年1月起著手為南一複製類似系統。
《ETtoday新聞雲》報導，陳銘仁等人在2019年1月到3月12日之間，直接抄襲翰林的「總庫系統」、「遙控器」、「行動大師」3項原始碼，並修改重製成「南一總庫系統」、「BB遙控器」、「OneBox」。
沒想到翰林「總庫系統」原始碼，預設遇到異常狀況會自動寄發錯誤訊息到翰林總部的設定，翰林員工因此收到1封含有南一公司英文縮寫「Nanico」錯誤通知郵件，進一步溯源發現有離職員工試圖登入系統，以及從南一公司所在IP發出的郵件。
《自由時報》、《蘋果新聞網》報導，南一書局曾在案發後發表聲明，指因應數位出版需求，公司自2007年以來致力投入數位教材之研發，歷來皆未曾使用不正當商業手法或從事不公平競爭，而獲取利益；近年雖有業界員工加入，但均由合法管道聘用。不過檢察官調查後，認定南一書局及陳銘仁等人涉犯《營業秘密法》，今予以起訴。
新聞來源
- 翰林工程師集體帶槍跳槽 「偷程式誤觸1機關」南一書局被起訴（ETtoday新聞雲）
- 工程師「帶槍投靠」敵營 南一書局經理等4人違反營業秘密法起訴（自由時報）
- 翰林系統遭外洩 南一書局被訴（聯合新聞網）
- 涉重製翰林出版公司營業秘密 南一書局遭訴（中央社）
- 出版界無間道！翰林經理+3工程師帶槍投靠 南一書局遭起訴（蘋果新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。