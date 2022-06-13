【專訪】烏克蘭總統辦公室軍事顧問：我們最大的損失就是馬里烏波爾淪陷
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俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已持續3個多月。基輔迄今的最大成就和損失分別是什麼？在接受德國之聲採訪時，烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，儘管戰事有挫折，但他對戰爭結局仍充滿信心。
文：德國之聲中文網
採訪對象：阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）是烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）的顧問，負責國家安全和國防領域的戰略溝通。他曾是明斯克三方聯絡小組烏克蘭代表團發言人。
俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已持續三個多月。基輔迄今的最大成就和損失分別是什麼？在接受德國之聲採訪時，烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇表示，儘管戰事有挫折，但他對戰爭結局仍充滿信心。
- 德國之聲：阿雷斯托維奇先生，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已持續了3個多月。您如何評估目前戰況？
阿雷斯托維奇：俄羅斯人原計劃的方法和軍事手段並不奏效，「特別行動」已全然失敗。也因此，他們改用慣常戰術，將部隊和手段集中於某一戰線，用其佔據優勢的火炮和空軍來粉碎烏軍。但他們在這方面做得也很糟，儘管在戰術上取得若干成功。戰爭遠不止於戰場。戰爭是一個複雜的過程，俄羅斯在其中只有某些優勢。
這方面的跡象，包括西方有關烏克蘭在戰爭中的勝利意味著什麼、烏克蘭是否應該贏得戰爭的爭論。一個月前，西方有聲音說，烏克蘭必須獲勝，俄羅斯必須蒙受軍事失敗，更有人表示，必須將俄羅斯削弱到它不能再以軍事力量威脅鄰國的狀態。
還有第二種觀點。根據這一觀點，俄羅斯不應獲勝，也不應失敗。很多西方政客無法想像一個俄羅斯輸掉的世界，但可以想像一個俄羅斯不贏的世界。這表明，一部分西方精英無意準備接受這樣的大考，也不能想像生活在一個俄羅斯失敗的世界裡，因為，它將意味著一種歷史巨變。
他們念茲在茲的是，重返「一切照舊」的狀態。
- 德國之聲：這是否意味著衝突將「凍結」於目前相互爭奪地區？
阿雷斯托維奇：在他們控制的地區，也許會有某種即成事實和談判。但在長達一年半時間裡，頓巴斯問題三方聯絡小組的談判中，我看到過所有這一切。我們無法承受這種情況。8年來，一切都嘗試過，最後都是以我們失去領土而告終。然後，我們的公民被迫去殺害另一部分烏克蘭人，其情其景，就像眼下在所謂的「頓內次克和盧甘斯克人民共和國」的「動員」。
- 德國之聲：烏克蘭在這場戰爭中迄今的最大成就和損失分別是什麼？
阿雷斯托維奇：談及成就：俄國人在九條戰線上發動攻勢，現在剩下5條。這意味著我們在四條戰線上擊潰了他們，而且是在無「租借法案」（美國國會通過的快速向烏克蘭運送武器法）情況下，這意味著俄羅斯完全失敗。
我們已至少摧毀了俄方三分之一的部隊或使其喪失能力，由此，俄軍戰鬥力大為削弱。這方面最好的證明是俄方不得不秘密動員，使用老舊的T-62坦克，並試圖招募志願者，對其培訓一星期，然後送上火線。這表明，俄軍嚴重缺員。此外，烏克蘭人還擊沉了俄羅斯黑海艦隊的旗艦「莫斯科」號巡洋艦。這是我們的巨大成功。
最大的損失是馬里烏波爾的淪陷，在這之前，俄軍從克里米亞向南快速推進，並先後攻佔了赫爾松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）和別爾江斯克（Berdiansk）。
- 德國之聲：烏克蘭能在戰爭初始階段守住南部地區嗎？
阿雷斯托維奇：雙方的力量對比、草原地區防禦的特殊性、靠近克里米亞的俄羅斯機場，——所有這些都使我作為一個軍人對我們能否在那裡有效防禦產生了一些懷疑。另一方面，本可在這些城市組織有效防守。
例如，赫爾松位於第聶伯河的右岸。這座城市本應能守住，因為俄軍必須渡河。別爾江斯克是一個死胡同，難以保衛。但你可以守住別爾江斯克和馬里烏波爾之間的地區，守住札波利沙（Zaporizhzhia）以南的整個聚集區，俄羅斯人在那裡佔領了核電站。
但為什麼烏克蘭未在那裡部署部隊，也未組織有效防禦？為什麼實際上在3天內就完全被佔？調查機構已在尋找答案，而人民可能在戰後才會知情。有必要查明真相，以便不再發生。
- 德國之聲：西方國家已宣佈向烏克蘭交付射程更大的HIMARS和M270多管火箭炮。這是否有助於改變戰局？
阿雷斯托維奇：這取決於武器和彈藥的數量。如果至少能裝備兩個師，那麼，俄軍在作戰層面上的進攻能力將被打上一個大問號。如果數量不那麼大，戰局仍會發生有利於我們的變化，不過，俄國人也將能繼續進攻，儘管他們會更痛苦，損失更大，這也是好事，因為時間對我們有利。第三種可能性是，我們將得到足夠軍援，使我們不僅能阻擋俄羅斯人，而且還能實施反攻。
- 德國之聲：您曾說過，烏軍在北頓內次克佯裝棄城，誘使俄軍掉入陷阱。這招成功了嗎？
阿雷斯托維奇：這一戰術相當成功。當然，它並不表示，我們不會撤離該市。我們可以先給俄國人以重創，然後撤退，守住利西昌斯克（Lyssytschansk）。我們的防禦戰術中既包擴反擊，也含有在不值得防守的情況下暫時放棄某地的規定。我們的指揮部正在盡一切努力消滅敵軍，削弱他們的有生力量。我們的部隊正在北頓內次克發動攻勢，並奪回了數條街道。
- 德國之聲：烏克蘭國防部情報局負責人布丹諾夫（Kyrylo Budanov）近日稱，戰局將在8月出現轉折，激烈戰事將在年底結束。你是否同意這一展望？
阿雷斯托維奇：如果西方武器和軍事裝備的交付速度能夠滿足我們的期待，那麼，情況就可能會是這樣。他所說的轉折點，可能和我的意思一樣，就是：我們將積累其足夠的力量和資源來發動攻勢。不過，我們國土的解放可能在那之後還需要幾個月。
- 德國之聲：是否考慮軍事解放被鯨吞的克里米亞半島？
阿雷斯托維奇：這取決於將提供的武器的數量和品質。如果我們獲得優勢，使我們能在無重大損失的情況下解放克里米亞，那何樂而不為？不過，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統已表示過，那將是一個非常艱難的戰役，即使我們成功，也會有巨大損失。他說，我們應將俄羅斯人至少逼退到2月23日之前的邊界，而克里米亞和其它被俄羅斯人佔領了8年的領土的命運應經由政治外交途徑解決。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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