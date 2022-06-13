【專訪】烏克蘭總統辦公室軍事顧問：我們最大的損失就是馬里烏波爾淪陷

文：德國之聲中文網

採訪對象：阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）是烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）的顧問，負責國家安全和國防領域的戰略溝通。他曾是明斯克三方聯絡小組烏克蘭代表團發言人。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已持續三個多月。基輔迄今的最大成就和損失分別是什麼？在接受德國之聲採訪時，烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇表示，儘管戰事有挫折，但他對戰爭結局仍充滿信心。

德國之聲：阿雷斯托維奇先生，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已持續了3個多月。您如何評估目前戰況？

阿雷斯托維奇：俄羅斯人原計劃的方法和軍事手段並不奏效，「特別行動」已全然失敗。也因此，他們改用慣常戰術，將部隊和手段集中於某一戰線，用其佔據優勢的火炮和空軍來粉碎烏軍。但他們在這方面做得也很糟，儘管在戰術上取得若干成功。戰爭遠不止於戰場。戰爭是一個複雜的過程，俄羅斯在其中只有某些優勢。

這方面的跡象，包括西方有關烏克蘭在戰爭中的勝利意味著什麼、烏克蘭是否應該贏得戰爭的爭論。一個月前，西方有聲音說，烏克蘭必須獲勝，俄羅斯必須蒙受軍事失敗，更有人表示，必須將俄羅斯削弱到它不能再以軍事力量威脅鄰國的狀態。

還有第二種觀點。根據這一觀點，俄羅斯不應獲勝，也不應失敗。很多西方政客無法想像一個俄羅斯輸掉的世界，但可以想像一個俄羅斯不贏的世界。這表明，一部分西方精英無意準備接受這樣的大考，也不能想像生活在一個俄羅斯失敗的世界裡，因為，它將意味著一種歷史巨變。

他們念茲在茲的是，重返「一切照舊」的狀態。

德國之聲：這是否意味著衝突將「凍結」於目前相互爭奪地區？

阿雷斯托維奇：在他們控制的地區，也許會有某種即成事實和談判。但在長達一年半時間裡，頓巴斯問題三方聯絡小組的談判中，我看到過所有這一切。我們無法承受這種情況。8年來，一切都嘗試過，最後都是以我們失去領土而告終。然後，我們的公民被迫去殺害另一部分烏克蘭人，其情其景，就像眼下在所謂的「頓內次克和盧甘斯克人民共和國」的「動員」。

德國之聲：烏克蘭在這場戰爭中迄今的最大成就和損失分別是什麼？

阿雷斯托維奇：談及成就：俄國人在九條戰線上發動攻勢，現在剩下5條。這意味著我們在四條戰線上擊潰了他們，而且是在無「租借法案」（美國國會通過的快速向烏克蘭運送武器法）情況下，這意味著俄羅斯完全失敗。

我們已至少摧毀了俄方三分之一的部隊或使其喪失能力，由此，俄軍戰鬥力大為削弱。這方面最好的證明是俄方不得不秘密動員，使用老舊的T-62坦克，並試圖招募志願者，對其培訓一星期，然後送上火線。這表明，俄軍嚴重缺員。此外，烏克蘭人還擊沉了俄羅斯黑海艦隊的旗艦「莫斯科」號巡洋艦。這是我們的巨大成功。

最大的損失是馬里烏波爾的淪陷，在這之前，俄軍從克里米亞向南快速推進，並先後攻佔了赫爾松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）和別爾江斯克（Berdiansk）。

德國之聲：烏克蘭能在戰爭初始階段守住南部地區嗎？

阿雷斯托維奇：雙方的力量對比、草原地區防禦的特殊性、靠近克里米亞的俄羅斯機場，——所有這些都使我作為一個軍人對我們能否在那裡有效防禦產生了一些懷疑。另一方面，本可在這些城市組織有效防守。

例如，赫爾松位於第聶伯河的右岸。這座城市本應能守住，因為俄軍必須渡河。別爾江斯克是一個死胡同，難以保衛。但你可以守住別爾江斯克和馬里烏波爾之間的地區，守住札波利沙（Zaporizhzhia）以南的整個聚集區，俄羅斯人在那裡佔領了核電站。

但為什麼烏克蘭未在那裡部署部隊，也未組織有效防禦？為什麼實際上在3天內就完全被佔？調查機構已在尋找答案，而人民可能在戰後才會知情。有必要查明真相，以便不再發生。

德國之聲：西方國家已宣佈向烏克蘭交付射程更大的HIMARS和M270多管火箭炮。這是否有助於改變戰局？

阿雷斯托維奇：這取決於武器和彈藥的數量。如果至少能裝備兩個師，那麼，俄軍在作戰層面上的進攻能力將被打上一個大問號。如果數量不那麼大，戰局仍會發生有利於我們的變化，不過，俄國人也將能繼續進攻，儘管他們會更痛苦，損失更大，這也是好事，因為時間對我們有利。第三種可能性是，我們將得到足夠軍援，使我們不僅能阻擋俄羅斯人，而且還能實施反攻。

德國之聲：您曾說過，烏軍在北頓內次克佯裝棄城，誘使俄軍掉入陷阱。這招成功了嗎？

阿雷斯托維奇：這一戰術相當成功。當然，它並不表示，我們不會撤離該市。我們可以先給俄國人以重創，然後撤退，守住利西昌斯克（Lyssytschansk）。我們的防禦戰術中既包擴反擊，也含有在不值得防守的情況下暫時放棄某地的規定。我們的指揮部正在盡一切努力消滅敵軍，削弱他們的有生力量。我們的部隊正在北頓內次克發動攻勢，並奪回了數條街道。

德國之聲：烏克蘭國防部情報局負責人布丹諾夫（Kyrylo Budanov）近日稱，戰局將在8月出現轉折，激烈戰事將在年底結束。你是否同意這一展望？

阿雷斯托維奇：如果西方武器和軍事裝備的交付速度能夠滿足我們的期待，那麼，情況就可能會是這樣。他所說的轉折點，可能和我的意思一樣，就是：我們將積累其足夠的力量和資源來發動攻勢。不過，我們國土的解放可能在那之後還需要幾個月。

德國之聲：是否考慮軍事解放被鯨吞的克里米亞半島？

阿雷斯托維奇：這取決於將提供的武器的數量和品質。如果我們獲得優勢，使我們能在無重大損失的情況下解放克里米亞，那何樂而不為？不過，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統已表示過，那將是一個非常艱難的戰役，即使我們成功，也會有巨大損失。他說，我們應將俄羅斯人至少逼退到2月23日之前的邊界，而克里米亞和其它被俄羅斯人佔領了8年的領土的命運應經由政治外交途徑解決。