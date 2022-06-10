美中防長10日「香格里拉對話」交鋒，聚焦台灣安全與俄烏戰爭歧異，澤倫斯基11日視訊演講

香格里拉對話將登場 烏克蘭總統11日視訊演講

（中央社）因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議10日於新加坡登場。日本首相及美、中防長將分別在活動期間發表演講，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）11日也將以視訊方式發表特別演講。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference）10日至12日將在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（The International Institute for Strategic Studies，IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，將再次聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

根據最新議程，澤倫斯基將於11日下午以視訊方式發表特別演講。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。中國國防部長魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。

外媒先前報導，奧斯丁與魏鳳和將在香格里拉對話期間舉行雙邊會談，內容將涉及台灣等議題。這將是兩人首度面對面會談。

另外，日本首相岸田文雄將於10日晚間發表專題演講。

IISS指出，在全球地緣政治緊張情勢升溫之際，日本作為安全行為者的角色越趨重要。岸田文雄自上任以來，積極與亞洲、歐洲及北美夥伴互動，這場專題演講將涵蓋日本變動中的戰略前景、烏克蘭戰爭對區域造成的動盪、因應亞太迫切安全挑戰等議題。

在俄烏戰爭延燒、美中競爭加劇之際，IISS表示，今（2022）年香格里拉對話將提供來自逾40國的出席人士與全球防衛政策制定者面對面討論的重要機會，預計有500人左右到場出席。

新加坡國防部今天發布新聞稿指出，由IISS主辦的香格里拉對話將有來自42國的人士出席參加，其中由部長級官員率領的代表團多達37個。

星國國防部長黃永宏12日將在「保障區域穩定的新觀念」場次上發言，也將主持11日、12日的部長圓桌對談，並與來訪的外國國防部長、資深官員在場邊舉行雙邊會談。

IISS表示，自2002年開始舉辦「香格里拉對話」以來，每年活動都有來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等人參加。

台灣過去大多由學者代表參與「香格里拉對話」。據了解，前國防部長楊念祖將以學者身分出席今年會議。

Photo Credit: 中央社 「香格里拉對話」聚焦亞洲安全議題，圖為出席對話的中國國防部長魏鳳和2019年6月2日以「中國與國際安全合作」為議題演講。

聚焦台灣與俄烏戰歧異 美中防長10日香格里拉對話交鋒

（中央社）亞洲最重要安全會議「香格里拉對話」10日將在新加坡登場，預料美國和中國將在會中針對台灣主權到烏克蘭戰爭等連串廣泛議題相互抨擊，儘管雙方已表明願意討論如何管控歧異。

路透社報導，「香格里拉對話」由智庫國際戰略研究所主辦，來自全球最高層級軍事官員、外交官和武器製造商參加。今年會議將在10至12日舉行，這是2019年以來首度開會，期間因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，會議2度延期。

而在今年會議期間，美國國防部長奧斯丁與中國國防部長魏鳳和也將舉行美國總統拜登（Joe Biden）上台以來兩人首次面對面會議。台灣議題則很可能是這場雙邊會談及香格里拉對話許多議程的焦點所在。

一名美國高階官員表示：「從我們的觀點來看，我們預期這場（美中防長）會談主要將聚焦於如何管理在區域和全球議題上的競爭。」中國媒體也已報導，北京將利用這次對話機會討論與美國合作。

奧斯丁與魏鳳和接著很可能利用週末各自發表演說的機會，重申兩國對亞太地區的承諾，並發表一些針對彼此的尖銳言論。

近幾個月美中關係緊繃，全球兩大經濟體對於多項議題針鋒相對，從中國對台灣的好戰態度、在南海的軍事行動以及北京試圖在太平洋地區擴大影響力。

國際戰略研究所的中國國防政策與軍事現代化高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）表示：「今年（香格里拉對話）的關鍵議題，不可避免將是美中的競爭關係。由於解放軍持續現代化，加上過去2年中國表現出的獨斷態度，因此再次出現迫切感。」

儘管這場峰會以亞洲安全議題為主軸，但上週已滿百日的俄羅斯侵略烏克蘭一事仍將占據討論中心。主辦單位表示，烏克蘭總統澤倫斯基將透過視訊發表演說。

熟悉出席名單的消息人士透露，烏克蘭將派代表團參加會議，俄羅斯則會缺席。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江表示：「美國與會人士將藉這個場合，來批評中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，會出現一些指稱中俄合作是專制聯盟的推論。」

「中國則將捍衛自身與俄國的關係，以及為了回應烏克蘭事件而採取的立場和政策進行辯護。」

而由於美國的軍事和政治資本現在都被烏克蘭戰爭吸走，因此奧斯丁將在峰會中面臨壓力，必須說服中國在亞洲的對手國相信美國是可以依靠的。

前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）表示：「美方說中國構成巨大威脅，甚至是十分嚴重的威脅，但目前基本上卻似乎將一大部分注意力和資源投入歐洲。」「這不能只是嘴上說說，而是要說到做到。」