嘻哈新星談若隱若現的愛戀，桃子A1J新歌用自然聲響「Got Your Mind」

音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT!】來到第四集,邀請到台越混血嘻哈新星桃子A1J和主持人孫女前往全台最美林道「內洞林道」收集森林裡的特色聲響。甫入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人吳金黛,也以聲響採集達人身分參與本集節目。桃子A1J為此次體驗譜寫新曲〈Got You on My Mind〉,從鳥的視角出發,道盡暗戀者內心起伏不定的波動。

台灣山林資源豐富,森林不只是島民避暑的聖地,更是勞碌的現代人們療癒、充電的好去處。節目中,孫女、桃子A1J及 編曲師小彬三人來到烏來山區,三人笑稱雖穿搭看似「戶外系」,平時卻不常爬山。桃子A1J分享一段與山有關的難忘回憶,卻是在政大後山差點被飛鼠攻擊的故事。接著,以製作大自然音樂聞名的金曲製作人吳金黛現身,眾人搭著車走走停停,時不時被山間的鳥鳴聲吸引。吳金黛信手拈來一一循聲介紹,讓小彬和桃子A1J大開眼界。在山區收音並不容易,兩人趁此機會向採集達人請益「野外錄音的訣竅」,從落葉、石頭路錄製到水流,吳金黛特別透露「水是最好的聲音遮瑕師」。有趣的是,桃子A1J因節目任務獲得一件仿生迷彩衣,令她愛不釋手,興奮地穿著它躲進草叢間收音。

有別於前幾集音樂人重編作品的作法,桃子A1J特別為節目編寫新歌。回想起當天用望遠鏡補捉鳥影的情境,桃子以鳥為敘述主體,作出〈Got You on My Mind〉一曲。「不同世界、視野的我們,是否終究無法對視?」由此想出發,她設定了一個有趣的創作背景:一隻愛上探訪山林人類的鳥,也許還沒能表達愛意,對方就已經離去。

從節目拍攝到成曲僅短短兩天,桃子A1J寫歌的速度快到令工作團隊驚豔。音樂製作人吳金黛更大讚:新生代創作者可以寫歌速度這麼好又這麼快,讓人好生佩服和敬畏!桃子A1J也分享,「從四月到現在雖然已經聽過無數次,但聽到還是會覺得很感動」,在編曲師小彬 Lil Bin的巧手下,眾聲皆以原音置入,巧妙融進歌曲段落。她更興奮提到「沒想到光是鳥叫就可以有這麼多種(心情)!」對她而言,這回的採集體驗很新鮮有趣,最終成品也讓她非常滿意。

森林的富足和神祕感,給予創作者揮灑想像的空間。只見MV畫面運鏡模擬鳥兒飛行叢林間,穿插不少自然植被近拍畫面以呈現飛鳥視角;桃子則不時在林間側耳傾聽,或用望遠鏡眺望尋找,彷若暗戀者的心情:希望對方看得見,卻無法確定對方是否知曉。雖看似若隱若現、縹緲不定,但濃厚情感早已隨風、隨流水、隨落葉,環繞愛人四周。

Photo Credit:WINDIE Music 台樂混血嘻哈新星桃子A1J為【WINDIE收OUT!】節目譜寫新歌。

Photo Credit:WINDIE Music 桃子A1J、主持人孫女、編曲師小彬、金曲製作人吳金黛,一行人在山間尋覓可蒐集的聲音。

Photo Credit:WINDIE Music 開心穿上仿生迷彩裝躲在草叢間收音的桃子A1J。

Photo Credit:WINDIE Music 桃子A1J在〈Got You on My Mind(森林Version)〉MV中不時尋覓山林間的鳥影。

【WINDIE 收OUT!】

/6個台灣特色場域聲響 x 6組獨立音樂人 x 6首全新編曲作品/

獨立音樂廠牌WINDIE Music與電光影裡影業聯手,推出全新型態音樂實境行腳節目,向六組獨立音樂人發出收音大挑戰!邀請音樂人們走出工作室,前進六個具有台灣特色的場域,採集在地的聲響作為編曲元素,製作成六首結合環境聲景的單曲。

關於桃子A1J

桃子A1J(本名:陶怡君,1999年5月23日-),來自台灣台北的獨立音樂人。擁有越南和台灣血統的華僑女孩,從小於越南胡志明市成長,11歲時搬來台北定居。

2017年加入政大黑人音樂社(即政治大學嘻哈研究社),開啟了她的寫歌生涯。於政治大學黑人音樂社團的Cypher《正字標記》首次參與公開作品。2020年參加第一季DD52並成功晉級黑桃成員;2021參加台灣音樂類選秀綜藝節目《聲林之王》第三季。

參與作品:

政大黑音Cypher《正字標記》

桃子、韓森、POPO J【旋轉木馬】Carousel

廣告作品:

統一證券首支MV【存款還不GO】feat. 桃子A1J&韓森

