嘻哈新星談若隱若現的愛戀，桃子A1J新歌用自然聲響「Got Your Mind」

音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】來到第四集，邀請到台越混血嘻哈新星桃子A1J和主持人孫女前往全台最美林道「內洞林道」收集森林裡的特色聲響。甫入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人吳金黛，也以聲響採集達人身分參與本集節目。桃子A1J為此次體驗譜寫新曲〈Got You on My Mind〉，從鳥的視角出發，道盡暗戀者內心起伏不定的波動。

台灣山林資源豐富，森林不只是島民避暑的聖地，更是勞碌的現代人們療癒、充電的好去處。節目中，孫女、桃子A1J及 編曲師小彬三人來到烏來山區，三人笑稱雖穿搭看似「戶外系」，平時卻不常爬山。桃子A1J分享一段與山有關的難忘回憶，卻是在政大後山差點被飛鼠攻擊的故事。接著，以製作大自然音樂聞名的金曲製作人吳金黛現身，眾人搭著車走走停停，時不時被山間的鳥鳴聲吸引。吳金黛信手拈來一一循聲介紹，讓小彬和桃子A1J大開眼界。在山區收音並不容易，兩人趁此機會向採集達人請益「野外錄音的訣竅」，從落葉、石頭路錄製到水流，吳金黛特別透露「水是最好的聲音遮瑕師」。有趣的是，桃子A1J因節目任務獲得一件仿生迷彩衣，令她愛不釋手，興奮地穿著它躲進草叢間收音。

有別於前幾集音樂人重編作品的作法，桃子A1J特別為節目編寫新歌。回想起當天用望遠鏡補捉鳥影的情境，桃子以鳥為敘述主體，作出〈Got You on My Mind〉一曲。「不同世界、視野的我們，是否終究無法對視？」由此想出發，她設定了一個有趣的創作背景：一隻愛上探訪山林人類的鳥，也許還沒能表達愛意，對方就已經離去。

從節目拍攝到成曲僅短短兩天，桃子A1J寫歌的速度快到令工作團隊驚豔。音樂製作人吳金黛更大讚：新生代創作者可以寫歌速度這麼好又這麼快，讓人好生佩服和敬畏！桃子A1J也分享，「從四月到現在雖然已經聽過無數次，但聽到還是會覺得很感動」，在編曲師小彬 Lil Bin的巧手下，眾聲皆以原音置入，巧妙融進歌曲段落。她更興奮提到「沒想到光是鳥叫就可以有這麼多種（心情）！」對她而言，這回的採集體驗很新鮮有趣，最終成品也讓她非常滿意。

森林的富足和神祕感，給予創作者揮灑想像的空間。只見MV畫面運鏡模擬鳥兒飛行叢林間，穿插不少自然植被近拍畫面以呈現飛鳥視角；桃子則不時在林間側耳傾聽，或用望遠鏡眺望尋找，彷若暗戀者的心情：希望對方看得見，卻無法確定對方是否知曉。雖看似若隱若現、縹緲不定，但濃厚情感早已隨風、隨流水、隨落葉，環繞愛人四周。

Photo Credit：WINDIE Music 台樂混血嘻哈新星桃子A1J為【WINDIE收OUT！】節目譜寫新歌。

Photo Credit：WINDIE Music 桃子A1J、主持人孫女、編曲師小彬、金曲製作人吳金黛，一行人在山間尋覓可蒐集的聲音。

Photo Credit：WINDIE Music 開心穿上仿生迷彩裝躲在草叢間收音的桃子A1J。

Photo Credit：WINDIE Music 桃子A1J在〈Got You on My Mind（森林Version）〉MV中不時尋覓山林間的鳥影。

【WINDIE 收OUT！】

／6個台灣特色場域聲響 x 6組獨立音樂人 x 6首全新編曲作品／

獨立音樂廠牌WINDIE Music與電光影裡影業聯手，推出全新型態音樂實境行腳節目，向六組獨立音樂人發出收音大挑戰！邀請音樂人們走出工作室，前進六個具有台灣特色的場域，採集在地的聲響作為編曲元素，製作成六首結合環境聲景的單曲。

關於桃子A1J

桃子A1J（本名：陶怡君，1999年5月23日－），來自台灣台北的獨立音樂人。擁有越南和台灣血統的華僑女孩，從小於越南胡志明市成長，11歲時搬來台北定居。

2017年加入政大黑人音樂社（即政治大學嘻哈研究社），開啟了她的寫歌生涯。於政治大學黑人音樂社團的Cypher《正字標記》首次參與公開作品。2020年參加第一季DD52並成功晉級黑桃成員；2021參加台灣音樂類選秀綜藝節目《聲林之王》第三季。

參與作品：

政大黑音Cypher《正字標記》

桃子、韓森、POPO J【旋轉木馬】Carousel

廣告作品：

統一證券首支MV【存款還不GO】feat. 桃子A1J＆韓森

得獎作品：