【未來大人物】高學歷農夫正當道！微醺農場黃衍勳以科技務農，為台灣智慧農業鋪第一哩路

文：陳淑玲

要前往「微醺農場」所在地——雲林水林鄉，需要穿過大路、路過縣道、再轉入幾乎僅能容納一台車通過的鄉間小徑，一座座溫室就這樣「站」在田野之間，溫室裡一列又一列離地的小黃瓜棚以特殊管線串連著，站在綠意藤枝之間的是努力著要以智慧科技促進農業升級的主人——黃衍勳。

Photo Credit - 陳淑玲 微醺農場主人黃衍勳。

微醺農場座落在田間小徑，溫室入口貼著「拿麼厲害」、「恭賀」等祝賀紅紙，恭賀著得獎主人黃衍勳。入農兩年就擔任科技部智慧農業諮詢委員、2020年獲得「經濟部工業局創業歸故里、創新創業競賽 冠軍」、2021年成為當屆最年輕、也最快獲得「產銷履歷達人」的農友，更與鄰近10幾所學校產學合作無私貢獻自己的智慧農業知識與技術，這一切外人看似的榮耀與成就，關起溫室大門後，其實是衍勳從返鄉至今一步一腳印，一切幾乎都動手做、從頭來不怕苦的「善的成果」。

衍勳說：「我只是想種出家人也能安心吃的蔬果，並希望跟我一樣的返青能少走那段辛苦路，如此而已。」

返鄉之路從碰撞與跌倒中記住教訓

大學就讀彰化大葉大學分子生物學系、研究所到台中中興大學攻讀生命科學系所，衍勳自小對生物的熱愛投射在所有的科系上，從微觀的細菌到宏觀生命科學的探索世界，研究所時以觀察水域、海洋生態、氣候變遷等觀察後，毅然決定返鄉務農。衍勳回憶著：「我的家就在雲林水林、爸爸媽媽、爺爺奶奶都在這，自小就在田間、溝裡奔跑，我註定是要回來這片土地的。」

只是返鄉之路真的沒有想像中輕鬆，一開始從民宿做起，再者協助爸爸養鰻場、到自己創業養泰國蝦。在國立虎尾科技大學所開辦的農民大學唸完農業相關課程後，他最後選擇以溫室、離地栽植的方式種植，從一開始的有機蔬菜到後期改為小黃瓜栽植。一路上遇到的辛苦與心酸無數，同時也受到不公平甚至欺瞞的對待，但衍勳不怕苦，總想著一定還有別的方法能成行，繼續做就對了。

Photo Credit - 陳淑玲 從想栽種家人也能安心吃的蔬果為初心，一切辛苦都不怕。

「返鄉務農真的很辛苦，當年政府雖然對青農推出優惠農信保基金貸款宣傳，但落實到各地方農會根本借不到錢，後來在一次偶然機會下遇到當時擔任立委的蘇治芬，那天我忍不住以較激動的情緒表達中央到地方，政策根本不落實！」這一怒讓蘇治芬立委（已任2屆雲林縣長）隔日親自造訪微醺農場，實際了解地方青農真正借不到錢的困境；而農保局也在短短一週後正式成立讓全台灣青農能直接對口中央的三隻電話專線，自此青農有了能對應的窗口不再求助無門。爾後再經由親友籌措資金、甚至水保局的「青年回留農村創新計畫」，每一次的幫助，都讓衍勳農業計畫能夠運行下去。

Photo Credit - 陳淑玲 至今有了家人、親友的幫助，也因四季都有產能而有了穩定的農場夥伴，實屬不易。

農業導入科技落實智慧農業的第一步

當然有許多人看著高學歷的他，覺得返鄉務農實在可惜，但衍勳並不這麼想，「誰說當農夫就是可惜，若能將所學知識與科技，結合在自家農業實務上，碰撞出來的經濟效益該有多高！」衍勳發揮對「生物」所學的知識，在農田實務的日子有了第一線的觀察知道農場所需後，結合學習「自動控制」的弟弟所學，找來會寫程式的朋友形成鐵三角，開發了專屬於微醺農場量身打造的「自動配比養液系統」，這套環控養液系統可以調整氮磷鉀鈣鎂每樣元素的比例，配給在不同成長區塊的作物，使得作物能有系統地被供給能量，衍勳瞇著眼謙虛地說：「大家都說我們農場這套系統是智慧型農業，但其實這只是智慧化的第一步。」

Photo Credit - 陳淑玲 會根據每區生長速度不同而供給養液系統，從小管中注入。

除了智慧供給外，微醺農場裡的小黃瓜全部採取「離地式介質土栽種」，雖然在前期需要投入較大量的成本建置架子、培養土以及需要知識與技術外，但穩定展開後，離地栽植不但能節省勞力、不再需要翻土開溝與等土壤修復，加上養液自動化的設置，衍勳的微醺農場成了一年四季都能穩定供貨小黃瓜的農場。

Photo Credit - 陳淑玲 離地栽植為衍勳的農場帶來更具未來性的環境與產能。

用自己的來時路培力青農不走冤枉路

正因為自己是跌跌撞撞、一路碰撞著走出自己的道路，衍勳在務農第二年開始就成為農民大學的業師，提供農場一整套的智慧化運作系統讓學生能夠直接到現地場域實習。衍勳分享說：「台灣農業長期被視為最底層產業，最常遇見的季節缺工問題。而智慧化農業在台灣尚未成熟原因是因為產值不夠、農產品價格低、且利潤空間不合理。農產品是不等人的，採收期到了不管行情如何就是得摘採，即使遇上市場價格差也無法喊停，這些都是農業面臨到的困境。」青年返鄉務農往往馬上會遇到這些問題，無法能很快被解決的話，很快就會離農。

而衍勳投入參與學校教育就是回歸初心，期望這些對農業有興趣的青年學子在離校踏出第一步的時，就已經能具備學術與實務經驗。例如他參與虎尾科技大學一同辦理的「農業師徒共伴」人才培育計畫，仿效德國「雙軌師徒制」的精神，由有實務經驗的他走入校園中共伴學子傳遞第一線知識，再直接把學子拉入技專場域，實際進入農場學習，讓專業實務經驗能在學生投入社會工作前，就能接軌傳授。

衍勳也毫不藏私，大方向所有想學習的農友學生傳授自己的「智慧務農」方式，「因為自己走過才知道那種苦有多苦，才知道為什麼這麼多青年從農後又離農。如果可將這些經驗分享出去，讓青農少走冤枉路，至少讓農業能留得住人才。」

Photo Credit - 陳淑玲 衍勳對待小黃瓜就像在呵護新生兒一樣，連眼神都特別溫柔。

微醺農場具有產銷履歷認證的小黃瓜至今能四季穩定出貨，同時培力並集結在地多位青農組成專業的生產團隊，建立整年度計畫性生產的小黃瓜與牛番茄供應鏈，以良好品質供應給包裝場、果菜批發商、飯店、各式小型餐飲業者與一般消費者最喜歡且安心的來源。

從沒停下腳步的衍勳不以此為滿，溫室內一道又一道小黃瓜棚架前，衍勳蹲下觀察一根根小黃瓜生長模樣，呵護的樣子就像在照料小嬰兒一樣的慈愛眼神。他深信在田中央裡的智慧農業不是春秋大夢，終極目標「電腦AI自動辨識輔助農業」之路持續努力。未來他更盼望能在故鄉水林建構一個農業與青年共享基地，讓想返鄉和留鄉的青年有一個經驗交流、互相學習、創業或就業以及可以讓夥伴們共同發想的空間據點；此外衍勳還想著在稻田裡開設無菜單料理餐廳與酒吧，讓產地直接上餐桌，期盼將都市的生活體驗帶回鄉村，搭配智慧農業導覽解說、DIY農業體驗，從一級到六級的完整產業升級學，這一切的好點子絕對不是夢想，他正在努力前進中。