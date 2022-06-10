【未來大人物】高學歷農夫正當道！微醺農場黃衍勳以科技務農，為台灣智慧農業鋪第一哩路
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那年剛返鄉的黃衍勳，為了政府與地方間政策的不流通，在當時為立委的前縣長蘇治芬前當面怒嗆表達不滿。面對面的勇敢發聲，讓農信保局基金成立了三支專線，自此後全台想投入農業需要資金的青年有了直接接應的窗口。黃衍勳並非衝動而是付諸行動，從事事動手做到用科技解決缺工問題，朝著啟動智慧農業微步前進著。
文：陳淑玲
要前往「微醺農場」所在地——雲林水林鄉，需要穿過大路、路過縣道、再轉入幾乎僅能容納一台車通過的鄉間小徑，一座座溫室就這樣「站」在田野之間，溫室裡一列又一列離地的小黃瓜棚以特殊管線串連著，站在綠意藤枝之間的是努力著要以智慧科技促進農業升級的主人——黃衍勳。
微醺農場座落在田間小徑，溫室入口貼著「拿麼厲害」、「恭賀」等祝賀紅紙，恭賀著得獎主人黃衍勳。入農兩年就擔任科技部智慧農業諮詢委員、2020年獲得「經濟部工業局創業歸故里、創新創業競賽 冠軍」、2021年成為當屆最年輕、也最快獲得「產銷履歷達人」的農友，更與鄰近10幾所學校產學合作無私貢獻自己的智慧農業知識與技術，這一切外人看似的榮耀與成就，關起溫室大門後，其實是衍勳從返鄉至今一步一腳印，一切幾乎都動手做、從頭來不怕苦的「善的成果」。
衍勳說：「我只是想種出家人也能安心吃的蔬果，並希望跟我一樣的返青能少走那段辛苦路，如此而已。」
返鄉之路從碰撞與跌倒中記住教訓
大學就讀彰化大葉大學分子生物學系、研究所到台中中興大學攻讀生命科學系所，衍勳自小對生物的熱愛投射在所有的科系上，從微觀的細菌到宏觀生命科學的探索世界，研究所時以觀察水域、海洋生態、氣候變遷等觀察後，毅然決定返鄉務農。衍勳回憶著：「我的家就在雲林水林、爸爸媽媽、爺爺奶奶都在這，自小就在田間、溝裡奔跑，我註定是要回來這片土地的。」
只是返鄉之路真的沒有想像中輕鬆，一開始從民宿做起，再者協助爸爸養鰻場、到自己創業養泰國蝦。在國立虎尾科技大學所開辦的農民大學唸完農業相關課程後，他最後選擇以溫室、離地栽植的方式種植，從一開始的有機蔬菜到後期改為小黃瓜栽植。一路上遇到的辛苦與心酸無數，同時也受到不公平甚至欺瞞的對待，但衍勳不怕苦，總想著一定還有別的方法能成行，繼續做就對了。
「返鄉務農真的很辛苦，當年政府雖然對青農推出優惠農信保基金貸款宣傳，但落實到各地方農會根本借不到錢，後來在一次偶然機會下遇到當時擔任立委的蘇治芬，那天我忍不住以較激動的情緒表達中央到地方，政策根本不落實！」這一怒讓蘇治芬立委（已任2屆雲林縣長）隔日親自造訪微醺農場，實際了解地方青農真正借不到錢的困境；而農保局也在短短一週後正式成立讓全台灣青農能直接對口中央的三隻電話專線，自此青農有了能對應的窗口不再求助無門。爾後再經由親友籌措資金、甚至水保局的「青年回留農村創新計畫」，每一次的幫助，都讓衍勳農業計畫能夠運行下去。
農業導入科技落實智慧農業的第一步
當然有許多人看著高學歷的他，覺得返鄉務農實在可惜，但衍勳並不這麼想，「誰說當農夫就是可惜，若能將所學知識與科技，結合在自家農業實務上，碰撞出來的經濟效益該有多高！」衍勳發揮對「生物」所學的知識，在農田實務的日子有了第一線的觀察知道農場所需後，結合學習「自動控制」的弟弟所學，找來會寫程式的朋友形成鐵三角，開發了專屬於微醺農場量身打造的「自動配比養液系統」，這套環控養液系統可以調整氮磷鉀鈣鎂每樣元素的比例，配給在不同成長區塊的作物，使得作物能有系統地被供給能量，衍勳瞇著眼謙虛地說：「大家都說我們農場這套系統是智慧型農業，但其實這只是智慧化的第一步。」
除了智慧供給外，微醺農場裡的小黃瓜全部採取「離地式介質土栽種」，雖然在前期需要投入較大量的成本建置架子、培養土以及需要知識與技術外，但穩定展開後，離地栽植不但能節省勞力、不再需要翻土開溝與等土壤修復，加上養液自動化的設置，衍勳的微醺農場成了一年四季都能穩定供貨小黃瓜的農場。
用自己的來時路培力青農不走冤枉路
正因為自己是跌跌撞撞、一路碰撞著走出自己的道路，衍勳在務農第二年開始就成為農民大學的業師，提供農場一整套的智慧化運作系統讓學生能夠直接到現地場域實習。衍勳分享說：「台灣農業長期被視為最底層產業，最常遇見的季節缺工問題。而智慧化農業在台灣尚未成熟原因是因為產值不夠、農產品價格低、且利潤空間不合理。農產品是不等人的，採收期到了不管行情如何就是得摘採，即使遇上市場價格差也無法喊停，這些都是農業面臨到的困境。」青年返鄉務農往往馬上會遇到這些問題，無法能很快被解決的話，很快就會離農。
而衍勳投入參與學校教育就是回歸初心，期望這些對農業有興趣的青年學子在離校踏出第一步的時，就已經能具備學術與實務經驗。例如他參與虎尾科技大學一同辦理的「農業師徒共伴」人才培育計畫，仿效德國「雙軌師徒制」的精神，由有實務經驗的他走入校園中共伴學子傳遞第一線知識，再直接把學子拉入技專場域，實際進入農場學習，讓專業實務經驗能在學生投入社會工作前，就能接軌傳授。
衍勳也毫不藏私，大方向所有想學習的農友學生傳授自己的「智慧務農」方式，「因為自己走過才知道那種苦有多苦，才知道為什麼這麼多青年從農後又離農。如果可將這些經驗分享出去，讓青農少走冤枉路，至少讓農業能留得住人才。」
微醺農場具有產銷履歷認證的小黃瓜至今能四季穩定出貨，同時培力並集結在地多位青農組成專業的生產團隊，建立整年度計畫性生產的小黃瓜與牛番茄供應鏈，以良好品質供應給包裝場、果菜批發商、飯店、各式小型餐飲業者與一般消費者最喜歡且安心的來源。
從沒停下腳步的衍勳不以此為滿，溫室內一道又一道小黃瓜棚架前，衍勳蹲下觀察一根根小黃瓜生長模樣，呵護的樣子就像在照料小嬰兒一樣的慈愛眼神。他深信在田中央裡的智慧農業不是春秋大夢，終極目標「電腦AI自動辨識輔助農業」之路持續努力。未來他更盼望能在故鄉水林建構一個農業與青年共享基地，讓想返鄉和留鄉的青年有一個經驗交流、互相學習、創業或就業以及可以讓夥伴們共同發想的空間據點；此外衍勳還想著在稻田裡開設無菜單料理餐廳與酒吧，讓產地直接上餐桌，期盼將都市的生活體驗帶回鄉村，搭配智慧農業導覽解說、DIY農業體驗，從一級到六級的完整產業升級學，這一切的好點子絕對不是夢想，他正在努力前進中。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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